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    HarmonyOS Lumia 950 XL üzerinde çalıştırıldı

    Nokia ve Microsoft’un efsane telefon serisi Lumia, Windows Mobile işletim sisteminin ölümü ile geride bırakılmıştı. Serinin en üst cihazlarından olan Lumia 950, HarmonyOS ile tekrar hayat bulabilir.
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    HarmonyOS Lumia 950XL üstünde çalıştırıldı Tam Boyutta Gör
    Başta Nokia’nın olan ve daha sonra Microsoft’a satılan Lumia akıllı telefon serisi, Windows Mobile işletim sisteminin terk edilmesi ile ölmüştü. Seri yüksek satış sayılarına ulaşmasa da Lumia, teknoloji dünyasında oldukça sevilen bir seriydi. Lumia serisi geride bırakılmış olsa da HarmonyOS, yakında bu cihazlara ikinci bir hayat verebilir.

    Lumia 950 XL üstünde HarmonyOS 

    AMOLED ekranı, 20MP kamerası ve Snapdragon 810 yonga seti ile Lumia serisinin en güçlü telefonlarından olan Lumia 950 XL, bir geliştirici sayesinde yakında ikinci bir hayat bulabilir.

    HarmonyOS Lumia 950XL üstünde çalıştırıldı Tam Boyutta Gör
    Çinli bir geliştirici, HarmonyOS’in çekirdeğini yani kernelini Lumia 950XL üzerinde çalıştırmayı başarmış. Cihaz, tüm HarmonyOS işletim sistemi yerine OpenHarmony OS kütüphanesi üzerine kurulan çekirdeği çalıştırıyor. Ayrıca geliştirici, kernel üzerinde debugging yani hata ayıklama işlemleri gerçekleştirebiliyor. Proje Lumia 950 XL sahipleri için şimdilik herhangi bir müjde getirmese de eğer proje üzerinde daha çok çalışılırsa yakında tüm HarmonyOS işletim sistemini 950XL üzerinde görebiliriz.
    Kaynakça https://nokiamob.net/2023/04/05/lumia-950-xl-could-get-a-new-life-with-harmony-os/ https://www.bilibili.com/video/BV1784y1M7nq/
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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 2 saat önce

    @Hermiyasinmi sen kaç yaşındasın 5 mi?...

    H
    Hermiyasinmi 3 saat önce

    @makine26 yaşın kaç? 4 felan mı?

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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