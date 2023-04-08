HarmonyOS Lumia 950 XL üzerinde çalıştırıldı

2
Oy Ver
Lumia 950 XL üstünde HarmonyOS
AMOLED ekranı, 20MP kamerası ve Snapdragon 810 yonga seti ile Lumia serisinin en güçlü telefonlarından olan Lumia 950 XL, bir geliştirici sayesinde yakında ikinci bir hayat bulabilir.
Kaynakça
https://nokiamob.net/2023/04/05/lumia-950-xl-could-get-a-new-life-with-harmony-os/
https://www.bilibili.com/video/BV1784y1M7nq/
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@Hermiyasinmi sen kaç yaşındasın 5 mi?...
@makine26 yaşın kaç? 4 felan mı?
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı