HarmonyOS Lumia 950 XL üzerinde çalıştırıldı

Tam Boyutta Gör Başta Nokia’nın olan ve daha sonra Microsoft’a satılan Lumia akıllı telefon serisi, Windows Mobile işletim sisteminin terk edilmesi ile ölmüştü. Seri yüksek satış sayılarına ulaşmasa da Lumia, teknoloji dünyasında oldukça sevilen bir seriydi. Lumia serisi geride bırakılmış olsa da HarmonyOS, yakında bu cihazlara ikinci bir hayat verebilir.

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Lumia 950 XL üstünde HarmonyOS

AMOLED ekranı, 20MP kamerası ve Snapdragon 810 yonga seti ile Lumia serisinin en güçlü telefonlarından olan Lumia 950 XL, bir geliştirici sayesinde yakında ikinci bir hayat bulabilir.

Tam Boyutta Gör Çinli bir geliştirici, HarmonyOS’in çekirdeğini yani kernelini Lumia 950XL üzerinde çalıştırmayı başarmış. Cihaz, tüm HarmonyOS işletim sistemi yerine OpenHarmony OS kütüphanesi üzerine kurulan çekirdeği çalıştırıyor. Ayrıca geliştirici, kernel üzerinde debugging yani hata ayıklama işlemleri gerçekleştirebiliyor. Proje Lumia 950 XL sahipleri için şimdilik herhangi bir müjde getirmese de eğer proje üzerinde daha çok çalışılırsa yakında tüm HarmonyOS işletim sistemini 950XL üzerinde görebiliriz.

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