HTC'nin global satış ve pazarlama yöneticisi Jason Mackanzie oldu

Arka arkaya rekor gelir açıklayan HTC, hızlı büyümenin doğal sonucu olarak idari kadrosunda da değişiklikler yapıyor. Firmanın yeni oluşturduğu global satış ve pazarlamadan sorumlu yönetici pozisyonuna Jason Mackenzie getirildi. 2007 yılından bu yana HTC'nin Kuzey Amerika ve Latina Amerika bölgelerini yöneten Mackenzie, şirketin kıta genelindeki başarısında önemli rol oynamıştı.





Yeni görevinde doğrudan tepe yöneticisi Peter Chou'ya rapor verecek olan Mackenzie, dünya genelindeki satış ve pazarlama faaliyetlerini yönetecek.

Editörün Notu: Jason Mackanzie fotoğrafta sağda yer alıyor.