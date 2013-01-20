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HTC'nin üst seviye telefonu M7'ye ait yeni bir görsel ortaya çıktı

6 yıl
2,1b
1
62
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC'nin merakla beklenen yeni nesil üst seviye akıllı telefonu M7 için yeni bir görsel yayınlandı. Son gelen bilgilere göre Mobil Dünya Kongresi öncesinde özel bir etkinlik ile tanıtılabileceği konuşulan M7, Tayvanlı üreticinin akıllı telefon piyasasında Sony Xperia Z, Galaxy S IV, iPhone 5/5S gibi cihazlara karşı rekabet edecek telefonu olacak.
HTC haberleri üzerine yoğunlaşan HTC Source sitesi tarafından yayınlanan yeni görsel, M7'nin kısa bir süre önce gün ışığına çıkan render görüntüsüne göre farklı bir tasarımı ortaya getiriyor. Tüketici Elektroniği Fuarı esnasında sızan bazı ekran görüntüleri ile uyuştuğu belirtilen yeni görsel, tasarım anlamında One X/One X+ çizgisinden uzaklaşıldığını gösteriyor. Samsung'dan farklı olarak tamamiyle kapasitif buton kullanımını devam ettiren HTC, M7 henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte büyük ihtimal 4.7-inç büyüklüğündeki Full HD ekranı 468ppi olarak hesaplanan piksel yoğunluğu sınıfının en yüksek değeri olacak.
Daha önce Nvidia Tegra 4 iddiası gündeme gelmiş olsa bile  son dönemde Qualcomm'un dört çekirdekli Snapdragon platformundan güç alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılan akıllı telefonun diğer özellikleri arasında 2GB RAM, 32GB depolama alanı, 13MP arka ve 2MP ön kamera, geliştirilmiş Beats Audio ses teknolojisi ve 802.11ac WiFi desteği (bu özellik Snapdragon 600/800 işlemcisine işaret ediyor) ve yenilenmiş HTC Sense 5 arayüzün olduğunu söyleyebiliriz. 
Artan rekabet koşulları çerçevesinde HTC'nin rakiplerine ne gibi modellerle yanıt vereceği şimdiden merak konusu. Droid DNA modeli çıktığı ülkelerde önemli satış başarıları elde eden HTC, bu modeli Avrupa'da yaygın kullanıma sunmayarak M7 için zemin hazırlama çalışmalarını devam ettirerek, yeni modeline verdiği önemi de gözler önüne seriyor. Pil tüketimi gibi önemli bir eksikle çıkan ancak tasarım ve kasa kalitesi olarak ta övgü toplayan One X jenerasyonu sonrasında HTC'nin 2013 ürün gamının nasıl şekilleneceği büyük merak konusu iken, bu merakı gidermek için bir ay kadar daha beklememiz gerekecek. 


http://htcsource.com/2013/01/htc-m7-revealed-in-high-resolution-render/ Yorum Yaz
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regaibyigit. 6 yıl en beğenilen
yeni bir hd2 mi geliyor yoksa
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jenizaro 6 yıl
Şu kapasitif tuş olayına bayılıyorum. Şu an Galaxy Note kullanıyorum ve fiziksel home tuşundan gram haz etmiyorum. Tabi yine de ekrandan yiyen Soft tuş olmasından iyidir. Bu telefonun pil durumuna bakıcam ve Xperia Z mi yoksa M7 mi alacağıma karar vericem gerçi S4'ü de görmek lazım:)
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3MSC 6 yıl
unwiredview.com/... tasarım böyle olursa bu telefon yok satar diye düşünüyorum
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gdervisoglu 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


M7 ye dair bir görsel de bu. Led ışığın konumu diğer görselden farklı görünüyor. Bu görsel deki cihaz çok daha estetik görünüyor..

Haberdeki görsel cihazın (daha önnceden sızan görselin) bilgisayar üzerinden final aşamasına getirilmiş hali gibi görünüyor. Birde haberdeki görselde, dikkat etmişsinizdir, cihazın ön ve arka görsellerinde en ve boy oranları uyuşmuyor..

Bu yeni görselde ise cihazı üretimden çıkmış haliyle görüyoruz. Görsel yeni arayüzden ipucu da veriyor..

Malzeme kalitesiyle Samsung, Sony gibi firmalardan çok daha iyi olacaktır bu model..

HTC One X de yaptığı saçma sapan ticari hesaplara girmezse, donanım tarafından kısıp, 6 ay sonra bir üst modelini çıkarırım hesapları yaparsa vay haline..

Diğer türlü donanımı sağlam tutup, kutu içeriğine önem verirse (şu beats kulaklıkları tekrar koyması lazım artık) htc tekrardan kaybettiği pazar payını geri kazanmayı başarır gibi geliyor..
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gdervisoglu 6 yıl gdervisoglu
gdervisoglu

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


M7 ye dair bir görsel de bu. Led ışığın konumu diğer görselden farklı görünüyor. Bu görsel deki cihaz çok daha estetik görünüyor..

Haberdeki görsel cihazın (daha önnceden sızan görselin) bilgisayar üzerinden final aşamasına getirilmiş hali gibi görünüyor. Birde haberdeki görselde, dikkat etmişsinizdir, cihazın ön ve arka görsellerinde en ve boy oranları uyuşmuyor..

Bu yeni görselde ise cihazı üretimden çıkmış haliyle görüyoruz. Görsel yeni arayüzden ipucu da veriyor..

Malzeme kalitesiyle Samsung, Sony gibi firmalardan çok daha iyi olacaktır bu model..

HTC One X de yaptığı saçma sapan ticari hesaplara girmezse, donanım tarafından kısıp, 6 ay sonra bir üst modelini çıkarırım hesapları yaparsa vay haline..

Diğer türlü donanımı sağlam tutup, kutu içeriğine önem verirse (şu beats kulaklıkları tekrar koyması lazım artık) htc tekrardan kaybettiği pazar payını geri kazanmayı başarır gibi geliyor..

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


sense 5.0 arayüzü sızmış..
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DH Misafiri 6 yıl
Public_Enemy
çıkarılabilir pil, sd-kart desteği bunlara sahip olmayan telefonu asla almam.

Neden bu Samsung fanları hep aynı şeyi söyülüyor ki.HTC'ye laf atmak için biraz daha yaratıcı olun lütfen :)
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Batuist 6 yıl
Ekran zaten yeterince büyükken birde kapasitif butonlar için açılan yer ve üstteki fazla boşluk yüksek ppi değeriyle elde edilen daha kompakt bir telegfon oluşturma şansını yok etmiş maalesef.. halbuki 4.7"te full hd daha kompakt bir telefon tasarlasa telefonların büyüklüklerinden şikayet eden ama özelliklerinede hayran olan bir kesim için biçilmiş kaftan olabilirdi..
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winchester07 6 yıl
ekran boyutunu ve tasarımı beğendim açıkçası, diğerleri ekranı büyütürken bu 4.7' ekran yeterli geldi bana.
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DH Misafiri 6 yıl
şu güncelleme vermedi ben almam diyenler ne diye telefon kullanıyor ben onu anlamıyorum emvai çeşit custom rom var çokmu zor alıp yüklemek anlamıyorum..
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K.can.tas 6 yıl
Htc böyle basit tasarım yapmaz
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Ginga Bishounen 6 yıl
Üst seviye telefon tanıta tanıta bi hal oldular. :)
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Public_Enemy 6 yıl
çıkarılabilir pil, sd-kart desteği bunlara sahip olmayan telefonu asla almam.
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furkant1 6 yıl
Benim Sensation XE'me güncelleme vermediği sürece (artık verse de) ağzıyla kuş tutsa umrumda değil. Kimseye tavsiye etmiyorum HTC markasını.
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sinanx 6 yıl
Ucuz plastik kokuyor.
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playmaker10 6 yıl
Eğer bahsedildiği gibi yeni nesil Snapdragon'la gelirse Htc yıllardır ilk defa donanım anlamında dönemi yakalayan(hatta geçen) bir amiral gemisi çıkarıyor demektir. Umarım da öyle olur. Htc gibi bir firmanın bu hallere düşmesi ve pazarın tamamen Samsung'a kalması hiç hoş değil
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