HTC'nin üst seviye telefonu M7'ye ait yeni bir görsel ortaya çıktı

HTC'nin merakla beklenen yeni nesil üst seviye akıllı telefonu M7 için yeni bir görsel yayınlandı. Son gelen bilgilere göre Mobil Dünya Kongresi öncesinde özel bir etkinlik ile tanıtılabileceği konuşulan M7, Tayvanlı üreticinin akıllı telefon piyasasında Sony Xperia Z, Galaxy S IV, iPhone 5/5S gibi cihazlara karşı rekabet edecek telefonu olacak.

HTC haberleri üzerine yoğunlaşan HTC Source sitesi tarafından yayınlanan yeni görsel, M7'nin kısa bir süre önce gün ışığına çıkan render görüntüsüne göre farklı bir tasarımı ortaya getiriyor. Tüketici Elektroniği Fuarı esnasında sızan bazı ekran görüntüleri ile uyuştuğu belirtilen yeni görsel, tasarım anlamında One X/One X+ çizgisinden uzaklaşıldığını gösteriyor. Samsung'dan farklı olarak tamamiyle kapasitif buton kullanımını devam ettiren HTC, M7 henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte büyük ihtimal 4.7-inç büyüklüğündeki Full HD ekranı 468ppi olarak hesaplanan piksel yoğunluğu sınıfının en yüksek değeri olacak.

Daha önce Nvidia Tegra 4 iddiası gündeme gelmiş olsa bile son dönemde Qualcomm'un dört çekirdekli Snapdragon platformundan güç alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılan akıllı telefonun diğer özellikleri arasında 2GB RAM, 32GB depolama alanı, 13MP arka ve 2MP ön kamera, geliştirilmiş Beats Audio ses teknolojisi ve 802.11ac WiFi desteği (bu özellik Snapdragon 600/800 işlemcisine işaret ediyor) ve yenilenmiş HTC Sense 5 arayüzün olduğunu söyleyebiliriz.

Artan rekabet koşulları çerçevesinde HTC'nin rakiplerine ne gibi modellerle yanıt vereceği şimdiden merak konusu. Droid DNA modeli çıktığı ülkelerde önemli satış başarıları elde eden HTC, bu modeli Avrupa'da yaygın kullanıma sunmayarak M7 için zemin hazırlama çalışmalarını devam ettirerek, yeni modeline verdiği önemi de gözler önüne seriyor. Pil tüketimi gibi önemli bir eksikle çıkan ancak tasarım ve kasa kalitesi olarak ta övgü toplayan One X jenerasyonu sonrasında HTC'nin 2013 ürün gamının nasıl şekilleneceği büyük merak konusu iken, bu merakı gidermek için bir ay kadar daha beklememiz gerekecek.





http://htcsource.com/2013/01/htc-m7-revealed-in-high-resolution-render/