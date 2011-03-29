HTC'nin yeni amiral gemisi EVO 3D, Avrupa'ya geliyor

Akıllı telefon üretiminde dünyanın önde gelen isimlerinden birisi olan HTC, Amerikalı telefon operatörü Sprint'in yakın zamanda tanıttığı EVO 3D modelinin Avrupa'da da satışa sunulacağını doğruladı. HTC Fransa Ofisi tarafından Twitter üzerinden doğrulanan bilgi çerçevesinde güçlü özellikleriyle dikkat çeken EVO 3D yaşlı kıta Avrupa'ya da gelecek.

Amerika satışı yaz aylarında başlayacak EVO 3D, 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli Snapdragon işlemciden güç alıyor. 4.3-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan akıllı telefon, üzerinde yer alan çift kamera ile 720p çözünürlüğünde 3D video kaydına olanak tanıyor ve çekilen görüntüleri 3D gözlük gerektirmeden izlettirebiliyor.

3D videıo kaydının yanı sıra 1080p çözünürlüğünde 2D video da çekebilen telefon, Gingerbread kod adlı Android 2.3 işletim sistemiyle sunulacak. HTC'nin güncel ürün gamı ve resmi tanıtımını yaptığı yeni modeller arasında donanım özellikleriyle en dikkat çekici telefon olarak öne çıkan EVO 3D'nin Avrupa fiyatı hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.