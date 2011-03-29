Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC'nin yeni amiral gemisi EVO 3D, Avrupa'ya geliyor

8 yıl
33,2b
1
22
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Akıllı telefon üretiminde dünyanın önde gelen isimlerinden birisi olan HTC, Amerikalı telefon operatörü Sprint'in yakın zamanda tanıttığı EVO 3D modelinin Avrupa'da da satışa sunulacağını doğruladı. HTC Fransa Ofisi tarafından Twitter üzerinden doğrulanan bilgi çerçevesinde güçlü özellikleriyle dikkat çeken EVO 3D yaşlı kıta Avrupa'ya da gelecek.

Amerika satışı yaz aylarında başlayacak EVO 3D, 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli Snapdragon işlemciden güç alıyor. 4.3-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan akıllı telefon, üzerinde yer alan çift kamera ile 720p çözünürlüğünde 3D video kaydına olanak tanıyor ve çekilen görüntüleri 3D gözlük gerektirmeden izlettirebiliyor.

3D videıo kaydının yanı sıra 1080p çözünürlüğünde 2D video da çekebilen telefon, Gingerbread kod adlı Android 2.3 işletim sistemiyle sunulacak. HTC'nin güncel ürün gamı ve resmi tanıtımını yaptığı yeni modeller arasında donanım özellikleriyle en dikkat çekici telefon olarak öne çıkan EVO 3D'nin Avrupa fiyatı hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.




Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
Htc mükemmel bence tarz sonuçta dileyen dilediği cihazı kullanıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sezermsk 7 yıl
bu telefon satısa ne zaman sunulcak ıngıltere de bılen duyan var mı acaba ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
milyondabir 8 yıl
cok guzel teller cıkıyor gercekten habire telmi degişecez adamları fena zengin ettik.her aldıgımız parca guclerine guc katıyor bizler sadece tuketiyoruz.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
trakya1923 8 yıl
efsane olur bu :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fkfk 8 yıl
ilk once avrupada da cikacak dediler. sonra pardon cikmayacak dediler. simdi de htc fransa diyoki evet global versiyonu cikacak. ya sacmalik otesi bisey. madem cikacak dedin niye cikmiyo diyorsun sonradan. hadi cikarmaktan vazgectin, sonra niye cikacak diyosun tekrar. kaputu actiniz, bari akuyu calmayin gibi bisey oldu yazdigim sey :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ZZ RAT 8 yıl
yılan hikayesine dödü, çıkacak, çıkmayacak, çıkacak.
Bir an önce resmi açıklama yapsalar bari.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
joudal 8 yıl
İnşallah en kısa sürede bu sitede HTC EVO 3D'nin çıkış tarihi, fiyatı ve video incelemesini görürüz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahoron 8 yıl
3d güzelde tasarımıda fena degil ama galaxy s 2nin inceligi ve super amodeledi degil super amoled plusu daha agır basıyor benim için birde 32 gb hafızada artısı evoda 4 gb sanırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
infom@n 8 yıl
Bence gerekli bir şey değil. ALO ALO :P (o kadar da değil :D )
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nz9 8 yıl
şimdiki cihazların çöp olma fikrine katılmıyorum bence suan 3d deneyımı ıcın telefonda yeterlı donanım var lakin ondan daha iyisini istersen git bi netbook veya notebook al kardesım.. telefondan bahsediyoruz sonucta
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fashionality 8 yıl

walem

şimdiki cihazların çöp olma fikrine katılmıyorum bence suan 3d deneyımı ıcın telefonda yeterlı donanım var lakin ondan daha iyisini istersen git bi netbook veya notebook al kardesım.. telefondan bahsediyoruz sonucta


yakın zamanda çıkacak tegra 3 ve tegra 4 platformu neredeyse 10 kat daha iyi bi performans sunacak ki oyunlar ve programlar da buna göre daha gelişmiş olarak hazırlanacak.. şu anki çift çekirdekli işlemciler 3d video oynatma ya da çekme ve şu anki 3d oyunlar için yetebilir ama 3d cihazlar yaygınlaştıktan sonra daha gelişmiş oyunlar çıktığında yeterli olmayacak.. ayrıca sadece telefon özelliği için alınsaydı bu tür cihazlar daha ucuz telefonlar da var yani bu cihazlar sadece telefon değil..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fashionality 8 yıl
mesaj ilk önce gitmedi şimdi de iki kere gitti.. citizen yine kurcalıyo forumu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onboardx 8 yıl
htc nin arayüzü cidden çok güzel ve bağımlılık yapıyor.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fashionality 8 yıl
şu an 3d ekranlı bi cihaz almak için daha erken bence.. programları ve oyunları artıp daha güçlü gpu ve cpu lara sahip cihazlar geldiği zaman alınabilir seviyede ourlar.. zaten daha tegra 3 ve tegra 4 çıkacak 3d cihazlar için.. onlar geldiğinde muhtemelen şimdiki cihazlar çöp olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
33199 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, android ve
4 etiket daha 3d ekran htc çift kamera akıllı telefon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Tivibu Ev'in görüntü kalitesini Test Ettik! video ön inceleme 8 yıl MacBook Air katili Samsung 9 serisi dizüstü bilgisayarlar hakkında her şey 8 yıl Samsung Galaxy S 2 ön inceleme 8 yıl Samsung'un akıllı televizyonları, 3DTV'leri ve Plazma/LED televizyonları hakkında her şey 8 yıl Samsung E2652 Champ Duos video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim