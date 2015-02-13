HTC'nin yeni bir BoomSound tasarımı sızdırıldı

Haber Editörü
Beats Audio ayrılığı sonrasında kendi özkaynaklarını kullanarak One serisi ile birlikte BoomSound ses sistemi teknolojisine yer vermeye başlayan HTC buna oldukça başarılı oldu ve Desire ailesi de dahil Boomsound hoparlörler farklılaşma amacı olarak kullanıldı. Bu yıl BoomSound daha geliştirilecek.
Genelde One serisi ile Desire serisindeki BoomSound ızgara tasarımı farklı bir çizgi izliyor. Bu yıl One serisinde BoomSound ızgaralarının artık alt ve üst kenarlar ile bitiştirildiği ayrıca biraz daha derinleştirilerek sesin daha kaliteli çıkmasının sağlandığı gündeme gelmişti. Desire serisinde de bir farklılık mevcut.
Upleaks tarafından sızdırılan görsel diagonal olarak tasarlanmış hoparlör ızgaralarını gösteriyor. Görsel muhtemelen bir Desire modelinin basın afişinden elde edilmiş. Bu bakımdan bu yıl itibariyle yeni Desire modellerinde bu tasarımı görmemiz olası.
Teknoloji dünyası HTC One M9 modeline kilitlendiği için MWC 2015 fuarında başka bir Desire modeli tanıtılacak mı bilinmiyor. Ancak bu ihtimale binaen görseldeki cihazın karşımıza çıkacağını düşünebiliriz.
http://www.ubergizmo.com/2015/02/redesigned-htc-boomsound-speakers-depicted-in-alleged-leaked-photo/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz Paylaş Tweetle
*5-inç Full HD Super LCD
*3GB RAM DDR4, 32GB ya da 64GB dahili depolama
*LTE Cat.6 modem (300Mbps indirme, 50Mbps yükleme hızı)
*Android 5.0.2 Lollipop ve Sense 7.0 kullanıcı arayüzü
*Çift LED flaş ile desteklenen 20.7MP arka kamera
*4MP Ultrapiksel ön kamera
*BoomSound hoparlörler
*Bluetooth 4.1
*MicroSD kart yuvarsı
*2.840mAh pil
Böyle Çıkarsa Eksiği hatası keşkesi yok cihazın.
4mp ultra pixel de yanlış olmuş hocam ya mp yada up
Onun haricinde batarya biraz daha buyuk olsa tamamdir
Aynen iphone 5 kullanıyorum htc ye geçmeyi düşünüyorum (apple ile çalıştıkları için) inşallah böyle çıkar (android alırsam htc ve sony alırım)
Bu haberleri takip için izliyorum:)
Bende iPhone 6 kullanıcısıyım, ben de aynı şekilde takip ediyorum.
Yorumun takdire şayan...
Tamam.
Kamera düzelir ve alttaki sanal tuşlar yerine m7 ' deki tarz tuşlar gelirse , almayı ciddi ciddi düşünebilirim .