HTC'nin yeni bir BoomSound tasarımı sızdırıldı





Beats Audio ayrılığı sonrasında kendi özkaynaklarını kullanarak One serisi ile birlikte BoomSound ses sistemi teknolojisine yer vermeye başlayan HTC buna oldukça başarılı oldu ve Desire ailesi de dahil Boomsound hoparlörler farklılaşma amacı olarak kullanıldı. Bu yıl BoomSound daha geliştirilecek.





Genelde One serisi ile Desire serisindeki BoomSound ızgara tasarımı farklı bir çizgi izliyor. Bu yıl One serisinde BoomSound ızgaralarının artık alt ve üst kenarlar ile bitiştirildiği ayrıca biraz daha derinleştirilerek sesin daha kaliteli çıkmasının sağlandığı gündeme gelmişti. Desire serisinde de bir farklılık mevcut.





Upleaks tarafından sızdırılan görsel diagonal olarak tasarlanmış hoparlör ızgaralarını gösteriyor. Görsel muhtemelen bir Desire modelinin basın afişinden elde edilmiş. Bu bakımdan bu yıl itibariyle yeni Desire modellerinde bu tasarımı görmemiz olası.





Teknoloji dünyası HTC One M9 modeline kilitlendiği için MWC 2015 fuarında başka bir Desire modeli tanıtılacak mı bilinmiyor. Ancak bu ihtimale binaen görseldeki cihazın karşımıza çıkacağını düşünebiliriz.

http://www.ubergizmo.com/2015/02/redesigned-htc-boomsound-speakers-depicted-in-alleged-leaked-photo/?utm_source=mobilerepublic