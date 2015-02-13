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HTC'nin yeni bir BoomSound tasarımı sızdırıldı

4 yıl
3,7b
1
28
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'nin yeni bir BoomSound tasarımı sızdırıldı

Beats Audio ayrılığı sonrasında kendi özkaynaklarını kullanarak One serisi ile birlikte BoomSound ses sistemi teknolojisine yer vermeye başlayan HTC buna oldukça başarılı oldu ve Desire ailesi de dahil Boomsound hoparlörler farklılaşma amacı olarak kullanıldı. Bu yıl BoomSound daha geliştirilecek. 

Genelde One serisi ile Desire serisindeki BoomSound ızgara tasarımı farklı bir çizgi izliyor. Bu yıl One serisinde BoomSound ızgaralarının artık alt ve üst kenarlar ile bitiştirildiği ayrıca biraz daha derinleştirilerek sesin daha kaliteli çıkmasının sağlandığı gündeme gelmişti. Desire serisinde de bir farklılık mevcut. 

Upleaks tarafından sızdırılan görsel diagonal olarak tasarlanmış hoparlör ızgaralarını gösteriyor. Görsel muhtemelen bir Desire modelinin basın afişinden elde edilmiş. Bu bakımdan bu yıl itibariyle yeni Desire modellerinde bu tasarımı görmemiz olası. 

Teknoloji dünyası HTC One M9 modeline kilitlendiği için MWC 2015 fuarında başka bir Desire modeli tanıtılacak mı bilinmiyor. Ancak bu ihtimale binaen görseldeki cihazın karşımıza çıkacağını düşünebiliriz.  

http://www.ubergizmo.com/2015/02/redesigned-htc-boomsound-speakers-depicted-in-alleged-leaked-photo/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Fiyaka1903 4 yıl
One m7 te bayilmistik çünkü zamannda oyle tasarimlar yoktu, sonra.m8 geldi malzeme kalitesi yine premium fakat o da ne LG G2 G3 ile oyle çerçevesiz tasarimlar yapti ki onları gorem m8 e burun kivirmaya basladi, haklilarda. G3 u gördükten sonra m8'in kasası cok gozume batmaya başladı. Umarim bu defa herkesçe bilinen malum hatalari yapmazlar da parama kiymama sebep olurlar gerçekten cok istiyorum Htc kullanmayi, :)
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10ff 4 yıl
yine ultra piksel sacmaligi olursa rezillik olacak
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9Tales 4 yıl
şu sense de artık değişir umarım. eskiden harika olan arayüz şimdi saf androidten daha kötü animasyonlara sahip
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musa_unsal2005 4 yıl
*Qualcomm Snapdragon 810

*5-inç Full HD Super LCD

*3GB RAM DDR4, 32GB ya da 64GB dahili depolama

*LTE Cat.6 modem (300Mbps indirme, 50Mbps yükleme hızı)

*Android 5.0.2 Lollipop ve Sense 7.0 kullanıcı arayüzü

*Çift LED flaş ile desteklenen 20.7MP arka kamera

*4MP Ultrapiksel ön kamera

*BoomSound hoparlörler

*Bluetooth 4.1

*MicroSD kart yuvarsı

*2.840mAh pil

Böyle Çıkarsa Eksiği hatası keşkesi yok cihazın.
2 Yanıt Yanıtla
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acura07 4 yıl musa_unsal2005
4 up öne nasil sığacak


4mp ultra pixel de yanlış olmuş hocam ya mp yada up



Onun haricinde batarya biraz daha buyuk olsa tamamdir
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Guest-FA9189F46 4 yıl musa_unsal2005
musa_unsal2005
*Qualcomm Snapdragon 810

*5-inç Full HD Super LCD

*3GB RAM DDR4, 32GB ya da 64GB dahili depolama

*LTE Cat.6 modem (300Mbps indirme, 50Mbps yükleme hızı)

*Android 5.0.2 Lollipop ve Sense 7.0 kullanıcı arayüzü

*Çift LED flaş ile desteklenen 20.7MP arka kamera

*4MP Ultrapiksel ön kamera

*BoomSound hoparlörler

*Bluetooth 4.1

*MicroSD kart yuvarsı

*2.840mAh pil

Böyle Çıkarsa Eksiği hatası keşkesi yok cihazın.

Aynen iphone 5 kullanıyorum htc ye geçmeyi düşünüyorum (apple ile çalıştıkları için) inşallah böyle çıkar (android alırsam htc ve sony alırım)
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infom@n 4 yıl
6 Plus'ım var 2 - 3 yıl telefon ihtiyacım yok :)
Bu haberleri takip için izliyorum:)
2 Yanıt Yanıtla
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casperfriendly 4 yıl infom@n
infom@n
6 Plus'ım var 2 - 3 yıl telefon ihtiyacım yok :)
Bu haberleri takip için izliyorum:)

Bende iPhone 6 kullanıcısıyım, ben de aynı şekilde takip ediyorum.
Yorumun takdire şayan...
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furkant1 4 yıl infom@n
infom@n

6 Plus'ım var 2 - 3 yıl telefon ihtiyacım yok :)
Bu haberleri takip için izliyorum:)

Tamam.
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bestofMd 4 yıl
Tasarım harika
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Gece772 4 yıl
Fark bir ürün değil gibi
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Golden Gate 4 yıl
Bir iphone 6 kullanıcısı olarak bende m9 ' u bekleyenler arasındayım .

Kamera düzelir ve alttaki sanal tuşlar yerine m7 ' deki tarz tuşlar gelirse , almayı ciddi ciddi düşünebilirim .
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BarGoS 4 yıl
M9 Çıksın gari sabırsızlanıyorum
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