HTC'nin yeni nesil süper telefonu Sensation için detaylı tanıtım filmi yayınlandı

HTC resmi tanıtımını kısa bir süre önce yaptığı yeni nesil süper telefonlarından Sensation modeli için hazırladığı kapsamlı tanıtım videosunu yayınladı. Tayvan merkezli firmanın en güçlü telefonlarından birisi olarak dikkat çeken Sensation, 4.3-inç büyüklüğünde ve 540 x 960 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik Super LCD ekrana sahip. Qualcomm'un 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli Snapdragon MSM8260 işlemcisinin güç verdiği Android 2.3 işletim sistemli telefona 768MB RAM ve 1GB ROM eşlik ediyor.

Üzerinde yer alan 8 Megapiksel çözünürlüğündeki çift LED'li kamera ile 1080p yani 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde video kaydı yapabilen telefon aynı zamanda 1080p videoları akıcı bir şekilde oynatabiliyor. USB ve HDMI bağlantısı için MHL destekli Micro USB portu ile geliyor ve gelişmiş çoklu ortam deneyimi vaad ediyor. İlk defa EVO 3D modeliyle lanse edilen Sense 3.0 arayüzüne yer verilen Sensation, Jireskop, 802.11n WiFi, Bluetooth, GPS , dijital pusula, yakınlık/ortam ışık sensörü gibi özelliklere de sahip.

Gücünü 1520 mAh kapasiteli pilden alan HTC Sensation'ın yakın zamanda satışa sunulması beklenirken, Almanya'da listelere 599 Avro seviyesinden giriş yaptığını da belirtelim.



