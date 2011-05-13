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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC'nin yeni nesil süper telefonu Sensation için detaylı tanıtım filmi yayınlandı

8 yıl
16,9b
1
52
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC resmi tanıtımını kısa bir süre önce yaptığı yeni nesil süper telefonlarından Sensation modeli için hazırladığı kapsamlı tanıtım videosunu yayınladı. Tayvan merkezli firmanın en güçlü telefonlarından birisi olarak dikkat çeken Sensation, 4.3-inç büyüklüğünde ve 540 x 960 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik Super LCD ekrana sahip. Qualcomm'un 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli Snapdragon MSM8260 işlemcisinin güç verdiği Android 2.3 işletim sistemli telefona 768MB RAM ve 1GB ROM eşlik ediyor.

Üzerinde yer alan 8 Megapiksel çözünürlüğündeki çift LED'li kamera ile 1080p yani 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde video kaydı yapabilen telefon aynı zamanda 1080p videoları akıcı bir şekilde oynatabiliyor. USB ve HDMI bağlantısı için MHL destekli Micro USB portu ile geliyor ve gelişmiş çoklu ortam deneyimi vaad ediyor. İlk defa EVO 3D modeliyle lanse edilen Sense 3.0 arayüzüne yer verilen Sensation, Jireskop, 802.11n WiFi, Bluetooth, GPS , dijital pusula, yakınlık/ortam ışık sensörü gibi özelliklere de sahip.

Gücünü 1520 mAh kapasiteli pilden alan HTC Sensation'ın yakın zamanda satışa sunulması beklenirken, Almanya'da listelere 599 Avro seviyesinden giriş yaptığını da belirtelim.




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rog maximus 8 yıl en beğenilen
çok pahalı :( telefon almak istiyorum hergün yenisi çıkyor gönlüm onlara kayıyor ama çok çok çok pahalılar :(
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Nightmare70 8 yıl
Desire Hd kullanıyorum bu bile çok hızlı ve hatasız mükemmel yani,Sensation nasıl olur artık siz düşünün.Htc bu işi biliyor bence :)
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arel.gr 8 yıl
SGS II 600€ altinda olabiliriken HTC Sensation'un paralel fiyatta ve zamanda piyasalarda 3D,4G olusu rekabet icin yeterlimi?
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eeevrim 8 yıl
bir gsm firması konuşma ve internet paketiyle 24 ay anlaşmalı 50 liraya verse hemen gider alırım
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Lepanto 8 yıl

eeevrim

bir gsm firması konuşma ve internet paketiyle 24 ay anlaşmalı 50 liraya verse hemen gider alırım


O fiyat imkansız, aylık 100tlden aşağı olacağını zannetmiyorum.
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R.Sambora 8 yıl
Suan sgs2 den giris yapiyorum cok ince ve kibar bugun aldim.htc de guzel tercih meselesi
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cosef 8 yıl
R.Sambora

Suan sgs2 den giris yapiyorum cok ince ve kibar bugun aldim.htc de guzel tercih meselesi


Ülkemizde varmı SGS2 fiyatı nedir acep?

dediğiniz cihaz bu mudur?
sahibinden.com/...
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norton772 8 yıl
kimileri ne kadar da meraklı olur olmaz her özelliği karşılaştırmaya.yok ram fazla yok ekran şu olsaymış yok şu yok bu. bence önemli olan biraz da kullanım kolaylığı ve kalitesi. bence galaxy s2 bir çok özelliği bünyesinde barındırıyor ama kullanım anlamında bir şekilde sıkıntılar oluyor gibi. htc bu konuda daha kaliteli görünmesini sağlıyor. türkiyeye gelişi çok gecikmezse öncelikle sensationu almayı düşünüyorum.
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jakops. 8 yıl
santanio
jakops.
dwightt 3d ekran yok neresi süper. Diger model de satsin diye her ozelligi tek telefona koymuyorlar. İphone bu konuda iyi zaten senede 1 tane adam gibi telefon yapiyorlar.
sanki iphone un 3d ekranı varda,gözünde süper görünüyo.her firma belli bi şekilde özelliklerden kısacak ki diğer modelleri satacak.
3d cihaz görmeden şöyle şeyler yazıyosunuz ya yazıklar olsun. gözlüksüz 3d teknolojisinde ekranın tam ortasına bakmak zorunda kalıyosunuz ve çok çok yorucu. açıkçası nu telefonda 3d olsaydı almayı planladığım telefon olmaktan çıkardı.

dikkatli okursan ben 3d ekranın iyi olduğunu söylemedim, arkadaş 3d ekranı yok diye teli kötülemye çalışmış.ama karşılaştırdığı i phone de de 3d yok ;)
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SertyAdams 8 yıl
tr gelsinde kullanıcı yorumlarını görelim reklamına baqılırsa dizüstülerin de modası bitti artık:D
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jakops. 8 yıl
aboxzux
WilliamBillMunny ben desire kullanıyorum, SLCD ekran. desire hd ninki de aynı sanırım. bu ekranda dokunmatik ekranla gerçek ekran arasında boşluk var, en olumsuz yanı bu bence. açık havada görmek çok zor, hele değişik açılardan baktığınızda kapalı alanda bile zor görünüyor. iphone4 veya sgs2 nin ekranları böyle değil. dokunmatik ile gerçek ekran aynı seviyede, arada mesafe yok. eğer bu telefonda da aynı SLCD teknolojisi kullanıldıysa hiç yakışmamış bu özellikte bir telefona.
Desire HDde SLCD değil TFT LCD ekran kullanıldı o yüzden bu kadar kötüydü.SLCD her ne kadar TFT LCDden daha iyi olsa da bir Süper Amoled veya Retina Display kadar iyi olamaz

yanlış biliyorsun. desire hd de slcd var;)
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aboxzux 8 yıl

jakops.

aboxzux

WilliamBillMunny ben desire kullanıyorum, SLCD ekran. desire hd ninki de aynı sanırım. bu ekranda dokunmatik ekranla gerçek ekran arasında boşluk var, en olumsuz yanı bu bence. açık havada görmek çok zor, hele değişik açılardan baktığınızda kapalı alanda bile zor görünüyor. iphone4 veya sgs2 nin ekranları böyle değil. dokunmatik ile gerçek ekran aynı seviyede, arada mesafe yok. eğer bu telefonda da aynı SLCD teknolojisi kullanıldıysa hiç yakışmamış bu özellikte bir telefona.
Desire HDde SLCD değil TFT LCD ekran kullanıldı o yüzden bu kadar kötüydü.SLCD her ne kadar TFT LCDden daha iyi olsa da bir Süper Amoled veya Retina Display kadar iyi olamaz




yanlış biliyorsun. desire hd de slcd var;)


ben slcd üretiminde sıkıntı olduğu için TFT LCD var diye biliyorum.Yanlış da olabilir ama pek sanmıyorum
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santanio 8 yıl
jakops.
dwightt 3d ekran yok neresi süper. Diger model de satsin diye her ozelligi tek telefona koymuyorlar. İphone bu konuda iyi zaten senede 1 tane adam gibi telefon yapiyorlar.
sanki iphone un 3d ekranı varda,gözünde süper görünüyo.her firma belli bi şekilde özelliklerden kısacak ki diğer modelleri satacak.

3d cihaz görmeden şöyle şeyler yazıyosunuz ya yazıklar olsun. gözlüksüz 3d teknolojisinde ekranın tam ortasına bakmak zorunda kalıyosunuz ve çok çok yorucu. açıkçası nu telefonda 3d olsaydı almayı planladığım telefon olmaktan çıkardı.
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aboxzux 8 yıl
WilliamBillMunny

ben desire kullanıyorum, SLCD ekran. desire hd ninki de aynı sanırım. bu ekranda dokunmatik ekranla gerçek ekran arasında boşluk var, en olumsuz yanı bu bence. açık havada görmek çok zor, hele değişik açılardan baktığınızda kapalı alanda bile zor görünüyor. iphone4 veya sgs2 nin ekranları böyle değil. dokunmatik ile gerçek ekran aynı seviyede, arada mesafe yok. eğer bu telefonda da aynı SLCD teknolojisi kullanıldıysa hiç yakışmamış bu özellikte bir telefona.


Desire HD'de SLCD değil TFT LCD ekran kullanıldı o yüzden bu kadar kötüydü.SLCD her ne kadar TFT LCD'den daha iyi olsa da bir Süper Amoled veya Retina Display kadar iyi olamaz
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mehmetozkaraman 8 yıl
Orjinal bir cihaz olmuş..... :)
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jakops. 8 yıl
dwightt
3d ekran yok neresi süper. Diger model de satsin diye her ozelligi tek telefona koymuyorlar. İphone bu konuda iyi zaten senede 1 tane adam gibi telefon yapiyorlar.

sanki iphone un 3d ekranı varda,gözünde süper görünüyo.her firma belli bi şekilde özelliklerden kısacak ki diğer modelleri satacak.
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