HTC'nin yeni nesil süper telefonu Sensation için detaylı tanıtım filmi yayınlandı

HTC resmi tanıtımını kısa bir süre önce yaptığı yeni nesil süper telefonlarından Sensation modeli için hazırladığı kapsamlı tanıtım videosunu yayınladı. Tayvan merkezli firmanın en güçlü telefonlarından birisi olarak dikkat çeken Sensation, 4.3-inç büyüklüğünde ve 540 x 960 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik Super LCD ekrana sahip. Qualcomm'un 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli Snapdragon MSM8260 işlemcisinin güç verdiği Android 2.3 işletim sistemli telefona 768MB RAM ve 1GB ROM eşlik ediyor.
Üzerinde yer alan 8 Megapiksel çözünürlüğündeki çift LED'li kamera ile 1080p yani 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde video kaydı yapabilen telefon aynı zamanda 1080p videoları akıcı bir şekilde oynatabiliyor. USB ve HDMI bağlantısı için MHL destekli Micro USB portu ile geliyor ve gelişmiş çoklu ortam deneyimi vaad ediyor. İlk defa EVO 3D modeliyle lanse edilen Sense 3.0 arayüzüne yer verilen Sensation, Jireskop, 802.11n WiFi, Bluetooth, GPS , dijital pusula, yakınlık/ortam ışık sensörü gibi özelliklere de sahip.
Gücünü 1520 mAh kapasiteli pilden alan HTC Sensation'ın yakın zamanda satışa sunulması beklenirken, Almanya'da listelere 599 Avro seviyesinden giriş yaptığını da belirtelim.
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O fiyat imkansız, aylık 100tlden aşağı olacağını zannetmiyorum.
Ülkemizde varmı SGS2 fiyatı nedir acep?
dediğiniz cihaz bu mudur?
sahibinden.com/...
dikkatli okursan ben 3d ekranın iyi olduğunu söylemedim, arkadaş 3d ekranı yok diye teli kötülemye çalışmış.ama karşılaştırdığı i phone de de 3d yok ;)
yanlış biliyorsun. desire hd de slcd var;)
ben slcd üretiminde sıkıntı olduğu için TFT LCD var diye biliyorum.Yanlış da olabilir ama pek sanmıyorum
3d cihaz görmeden şöyle şeyler yazıyosunuz ya yazıklar olsun. gözlüksüz 3d teknolojisinde ekranın tam ortasına bakmak zorunda kalıyosunuz ve çok çok yorucu. açıkçası nu telefonda 3d olsaydı almayı planladığım telefon olmaktan çıkardı.
Desire HD'de SLCD değil TFT LCD ekran kullanıldı o yüzden bu kadar kötüydü.SLCD her ne kadar TFT LCD'den daha iyi olsa da bir Süper Amoled veya Retina Display kadar iyi olamaz
sanki iphone un 3d ekranı varda,gözünde süper görünüyo.her firma belli bi şekilde özelliklerden kısacak ki diğer modelleri satacak.
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