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HTC'nin yeni telefonu Pyramid 1.2GHz hızında çift çekirdekli işlemci ve 4.3-inç ekranla geliyor

8 yıl
33,6b
1
45
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefon dünyasının lider isimlerinden HTC, Amerika'nın önde gelen telefon operatörlerinden T-Mobile için yüksek performanslı yeni bir model üzerinde çalışıyor. Pyramid kod adıyla anılan yeni telefonun 4.3-inç büyüklüğünde ve 960 x 540 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip olduğu ifade ediliyor.

Nvidia'nın Tegra 2 ve Samsung'un Orion platformlarına karşı, Qualcomm'un 1.2GHz'de çalışan ve yeni nesil Adreno 220 grafik birimiyle gelen çift çekirdekli Snapdragon MSM8260 işlemcisini kullanıyor. T-Mobile tarafından 4G olarak tanımlanan HSPA+ ağ alt yapısına destek sunan telefonun Android 2.3 işletim sistemiyle gelmesi bekleniyor.

Amerika'da Mayıs veya Haziran ayılarında satışa sunulması beklenen HTC Pyramid'e yönelik diğer detayların Mobil Dünya Kongresi 2011 etkinliği esnasında ortaya çıkması beklenebilir.


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-BraveHeart- 5 yıl
Kac yil once 4.3" icin herkes cok buyuk deniyordu simdi.5" az.geliyor
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ratmuhyaka 8 yıl
htc çeker ayfon çekmez :))
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BesTCooL 8 yıl
yalnız bu T-mobile yapılan cihazlar sanki biraz kalitesiz gibi bize gelen HD2 lerin 20 sinin 2 sinde yani yuzde 10 unda ısınma ve reset problemi vardı artık dışardan refurbish veya ebaydan alınan ürünler mi bilemem ama gördüğüm kadarıyla kaliteden taviz veriliyor..
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muhammed cy 8 yıl
bence en iyisi dhd çünkü bu telefon 4G ve haliyle türkiye ve avrupada çalışmayacak evo 4G gibi
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ZZ RAT 8 yıl
Boyutları hiç de abartılı değil,
adamlar zaten yaklaşık 1,5 yıl önce 4.3" ekran yaptılar (HD2) ve çatır çatır da sattılar,
8 aydır HD2 kullanıyorum, üstelik android ya da W7 yüklemedim, maşallahı var...

Velhasıl kelam, HTC çok iyi markadır, ürünleri kalitelidir, alan pişman olmaz.
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L.o.T.u.S 8 yıl
Bir iphone 4 killer 'ı daha mı yoksa
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bigbooss 8 yıl
VALLA BEN İPHONE 4 DE GÖRDÜM arkadaşda vardı iyik desire almışım dedim.
dün de bir arkadaş nokia c7 almış 900 TL verdim dedi ben 800 tl ye garantili ikcin el aldım benim cihazı. bir c7 ye baktım birde benim desire ye , arkadaşa söylemedim ama benimkini yanında ekran kalitesi, menüler malzeme vs.. çok dandik kaldı:)
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carisma_eko 8 yıl
@ManoMaschine
Htc Hd2 kullanmaya basladiktan sonra iphone almaktan vazgectim ama htc malzeme kalitesinde bence cok geri hoparloru cok kotu kullandiklari malzemede hemen asiniyo boyalar falan.hatta ekrani ilk dusurusumde kirildi 20 cm yukseklikten dustugu halde.2 aydir yaptirmiyorum yaptirdigim gibi dusurur kirarim diye, ama gene herseye ragmen asigim htc ye eskiden iphone delisiydim simdi uyuz oluyorum
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ManoMachine 8 yıl
Htc nin malzeme kalitesine laf eden arkadaşları da kutlamak lazım, bu kadar desteksiz atmak her babayiğidin harci olmasa gerek... yada destek aldıkları noktalari, kendilerine göre ispatlari varsa bunları da paylassinlar ki bizlerle tutmadan sakladıklarıni düşünmeyelim değil mi? Çünkü yukarıdaki bazı mesajlarda da deginildigi gibi HTC son yılların en kaliteli cihazlarindan bazılarını üretiyor ve bu sebeple de dünya genelinde malzeme kalitesiyle isim yapmış bir firma...

Nerelerden uyduruluyor bilemiycem ama bugüne kadar gördüğüm hiçbir htcnin ekrani ilk düşüşte kirilmadi, gps problemleri de yok, 3 tuş sorunları da, antenleri de güzel çekiyor, yeni yıla girildiğinde alarmlari da sorun cikartmiyor. Bilmiyorsunuz madem ki bu da dogaldir, bari yorum yapmayın. Uzaktan yakından alakaniz olmayınca gerçekten komik oluyor...





Neyse konuya dönersek, cihazın ismine bakıp insan, 3 çekirdek koyup bu sürpriz yapsalar güzel olur demeden de geçemiyor...
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CoUnTeRMaNiaC* 8 yıl
Ya bari duyuru tarzı konularda gelip iPhone fanboylugu yapmayın
Yok Htc den cacık olmazmış şaka gibisiniz
IPhone da flash desteği olmadığı için cacık oldu dimi
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bigbooss 8 yıl
Desire kullaniyorum manyak cihaz kite super tasarim Clark pence 4gden Daha iyi hiring hesaba katmiyorum
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acbold 8 yıl
"Adreno 220" son sözü söyleyecek diye düşünüyorum.nvidia tegra olmaması kayıp mı yoksa andreno olması kazançmı.incelemeler görüceğiz.ülkemizde göremeyeceğimiz için.
t-com htc üst düzey telefon ürettirir,bizimkiler huawei ye düşük profil telefon ürettirrir..
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Technotronic 8 yıl
telefonlarin boyutlari büyümeye basladi bunlar yakinda cepte tasinmaz hale gelmeye baslayacaklar :)
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Fashionality 8 yıl
gidişata bakılırsa yakında telefonları sırtımızda taşıycaz
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