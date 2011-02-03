HTC'nin yeni telefonu Pyramid 1.2GHz hızında çift çekirdekli işlemci ve 4.3-inç ekranla geliyor

Akıllı telefon dünyasının lider isimlerinden HTC, Amerika'nın önde gelen telefon operatörlerinden T-Mobile için yüksek performanslı yeni bir model üzerinde çalışıyor. Pyramid kod adıyla anılan yeni telefonun 4.3-inç büyüklüğünde ve 960 x 540 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip olduğu ifade ediliyor.

Nvidia'nın Tegra 2 ve Samsung'un Orion platformlarına karşı, Qualcomm'un 1.2GHz'de çalışan ve yeni nesil Adreno 220 grafik birimiyle gelen çift çekirdekli Snapdragon MSM8260 işlemcisini kullanıyor. T-Mobile tarafından 4G olarak tanımlanan HSPA+ ağ alt yapısına destek sunan telefonun Android 2.3 işletim sistemiyle gelmesi bekleniyor.

Amerika'da Mayıs veya Haziran ayılarında satışa sunulması beklenen HTC Pyramid'e yönelik diğer detayların Mobil Dünya Kongresi 2011 etkinliği esnasında ortaya çıkması beklenebilir.