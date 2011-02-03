HTC'nin yeni telefonu Pyramid 1.2GHz hızında çift çekirdekli işlemci ve 4.3-inç ekranla geliyor

Akıllı telefon dünyasının lider isimlerinden HTC, Amerika'nın önde gelen telefon operatörlerinden T-Mobile için yüksek performanslı yeni bir model üzerinde çalışıyor. Pyramid kod adıyla anılan yeni telefonun 4.3-inç büyüklüğünde ve 960 x 540 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip olduğu ifade ediliyor.
Nvidia'nın Tegra 2 ve Samsung'un Orion platformlarına karşı, Qualcomm'un 1.2GHz'de çalışan ve yeni nesil Adreno 220 grafik birimiyle gelen çift çekirdekli Snapdragon MSM8260 işlemcisini kullanıyor. T-Mobile tarafından 4G olarak tanımlanan HSPA+ ağ alt yapısına destek sunan telefonun Android 2.3 işletim sistemiyle gelmesi bekleniyor.
Amerika'da Mayıs veya Haziran ayılarında satışa sunulması beklenen HTC Pyramid'e yönelik diğer detayların Mobil Dünya Kongresi 2011 etkinliği esnasında ortaya çıkması beklenebilir.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
adamlar zaten yaklaşık 1,5 yıl önce 4.3" ekran yaptılar (HD2) ve çatır çatır da sattılar,
8 aydır HD2 kullanıyorum, üstelik android ya da W7 yüklemedim, maşallahı var...
Velhasıl kelam, HTC çok iyi markadır, ürünleri kalitelidir, alan pişman olmaz.
dün de bir arkadaş nokia c7 almış 900 TL verdim dedi ben 800 tl ye garantili ikcin el aldım benim cihazı. bir c7 ye baktım birde benim desire ye , arkadaşa söylemedim ama benimkini yanında ekran kalitesi, menüler malzeme vs.. çok dandik kaldı:)
Htc Hd2 kullanmaya basladiktan sonra iphone almaktan vazgectim ama htc malzeme kalitesinde bence cok geri hoparloru cok kotu kullandiklari malzemede hemen asiniyo boyalar falan.hatta ekrani ilk dusurusumde kirildi 20 cm yukseklikten dustugu halde.2 aydir yaptirmiyorum yaptirdigim gibi dusurur kirarim diye, ama gene herseye ragmen asigim htc ye eskiden iphone delisiydim simdi uyuz oluyorum
Nerelerden uyduruluyor bilemiycem ama bugüne kadar gördüğüm hiçbir htcnin ekrani ilk düşüşte kirilmadi, gps problemleri de yok, 3 tuş sorunları da, antenleri de güzel çekiyor, yeni yıla girildiğinde alarmlari da sorun cikartmiyor. Bilmiyorsunuz madem ki bu da dogaldir, bari yorum yapmayın. Uzaktan yakından alakaniz olmayınca gerçekten komik oluyor...
Neyse konuya dönersek, cihazın ismine bakıp insan, 3 çekirdek koyup bu sürpriz yapsalar güzel olur demeden de geçemiyor...
Yok Htc den cacık olmazmış şaka gibisiniz
IPhone da flash desteği olmadığı için cacık oldu dimi
t-com htc üst düzey telefon ürettirir,bizimkiler huawei ye düşük profil telefon ürettirrir..