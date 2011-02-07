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HTC'nin yeni telefonu Saga'ya ait yeni bir görüntü ortaya çıktı

HTC (Desire 2) Saga'ya ait yeni görselde telefonun arka yüzü ilk defa görüntülenmiş oldu ve bu detay sayesinde telefona ait yeni bir özellik ortaya çıktı. HTC, yeni amiral gemisinde 3 adet mikrofona
8 yıl
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Cep Telefonları
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Geçtiğimiz günlerde HTC'nin yeni amiral gemisi "Saga" ait ilk görüntü ortaya çıkmıştı. Telefonun ön yüzünde görünen kamerasıyla dikkat çeken HTC Saga'ya ait yeni bir görsel ortaya çıktı.

HTC Saga'ya ait görüntü hakkındaki bilgiden önce ismiyle ilgili yeni bir iddiaya da değinelim. Bir süredir Saga adıyla çıkacağı öne sürülen telefonun "Desire 2" olarak adlandırılması gündeme geldi, yani telefonun piyasaya iki isimden biriyle çıkacağı kesinleşmiş gibi görünüyor.

HTC (Desire 2) Saga'ya ait yeni görselde telefonun arka yüzü ilk defa görüntülenmiş oldu ve bu detay sayesinde telefona ait yeni bir özellik ortaya çıktı. HTC, yeni amiral gemisinde 3 adet mikrofona yer vermiş. HTC'nin ilk defa kullanacağı 3 mikrofonun ikisinin gürültü engellemek için, 3. mikrofonunsa video çekimi sırasında sesi izole etmek için kullanılacağı ifade ediliyor.

HTC'nin akıllı telefonu (Desire 2) Saga'ya ait yeni detayların ortaya çıkmasını merakla bekliyoruz.


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DH Misafiri 3 yıl
hortlayan desire . güzel telefondu
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MadSlinger 4 yıl
Bir Desire S gördüm sanki... Anılarım canlandı...
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aziz77 7 yıl
htc bu dandik tasarımdan bi kurtulamadı gitti.
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DH Misafiri 7 yıl
telefon iphone 4 kadar sizin tabirinizle ciks durmuyor. fakat beni donanımı ilgilendiriyor. şimdi android 4.0 yükledim xda'dan beta2 takılma sıfır. umarım yardımcı olabilmişimdir. Hız aşırttırma ile 1.0 ghz den 1.5 ghz 'de stabil ve şarjı fazla yemiyor. 3 gün kullanım sürem 2.5 gün oldu fakat 1.5 ghz bir işlemciye sahip oldum umarım anlamışsınızdır.
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Yedaself 7 yıl
"Telefonun ön yüzünde görünen kamerasıyla dikkat çeken HTC Saga"
aman Allah'ım nasıl bir buluş bu
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yunuss.10 7 yıl
Odun gibi telefon, tamam sağlam yapiyorsunuz da biraz da tasarıma önem very yahu. Tekdüze bütün telefonlar aynı çizgileri taşıyor
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halitkin 7 yıl
nerede o eski htc tasarımları. (touch diamond, touch pro) artık hepsi birbirine benzer oldu.
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DH Misafiri 7 yıl
nokia ambalajı değiştirip aynı telefonları piyasaya sürmedimi ? en azından htc aynı tasarımlarla gerçek cihazlar üretiyor . telefon alırken tasarım için alınmaz tekniği için alınır .
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elektrikli zımpara 7 yıl
arkası çin malı telefonlar gibi -.-
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selam16 8 yıl
fotoğrafıda desire hd ile çekmişler
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Firaristt 8 yıl
arka tarafta kamera, flaş, hoparlör bölümü olmamış bence.. Telefon ince uzun zanırım...
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