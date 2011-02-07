HTC'nin yeni telefonu Saga'ya ait yeni bir görüntü ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde HTC'nin yeni amiral gemisi "Saga" ait ilk görüntü ortaya çıkmıştı. Telefonun ön yüzünde görünen kamerasıyla dikkat çeken HTC Saga'ya ait yeni bir görsel ortaya çıktı.

HTC Saga'ya ait görüntü hakkındaki bilgiden önce ismiyle ilgili yeni bir iddiaya da değinelim. Bir süredir Saga adıyla çıkacağı öne sürülen telefonun "Desire 2" olarak adlandırılması gündeme geldi, yani telefonun piyasaya iki isimden biriyle çıkacağı kesinleşmiş gibi görünüyor.

HTC (Desire 2) Saga'ya ait yeni görselde telefonun arka yüzü ilk defa görüntülenmiş oldu ve bu detay sayesinde telefona ait yeni bir özellik ortaya çıktı. HTC, yeni amiral gemisinde 3 adet mikrofona yer vermiş. HTC'nin ilk defa kullanacağı 3 mikrofonun ikisinin gürültü engellemek için, 3. mikrofonunsa video çekimi sırasında sesi izole etmek için kullanılacağı ifade ediliyor.

HTC'nin akıllı telefonu (Desire 2) Saga'ya ait yeni detayların ortaya çıkmasını merakla bekliyoruz.