HTC'nin yüzü Çin ve Hindistan pazarında gülüyor

Odaklandığı Avrupa ve Amerika pazarında, gerek yaşanan ekonomik sıkıntılar gerekse de Apple ve Samsung’un baskın üstünlüğü ile bu pazarlarda istediğini alamayan HTC, Çin ve Hindistan pazarlarında ise güzel sonuçlar almayı sürdürüyor.

2012 takvim yılının ikinci çeyreği itibariyle Çin’in üç büyük servis sağlayıcısı ile iş birliğine giderek Desire akıllı telefonlarını 313 dolar altından; ayrıca, üst seviye akıllı telefon serisi One’ı pazarda satışa sunan HTC, bu hamlelerle Nisan ayında %3 olan Pazar payını Nisan itibariyle %5’e yükseltmeyi başardı. HTC, şu anda Çin pazarında 8.sırada bulunuyor.

Hindistan cephesinde ise Nisan 2011-Mart 2012 tarihleri arasındaki mali yılda HTC’nin geçen sene %1,3 olan pzar payı %3’e yükselirken; bu pazar payı ile HTC, Nokia, Samsung, Micromax, RIM ve Karbonn’dan sonra 6.sıraya yükselerek LG, Sony, Motorola gibi isimleri geride bıraktı.



