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HTC'nin yüzü Çin ve Hindistan pazarında gülüyor

6 yıl
6,8b
1
6
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Odaklandığı Avrupa ve Amerika pazarında, gerek yaşanan ekonomik sıkıntılar gerekse de Apple ve Samsung’un baskın üstünlüğü ile bu pazarlarda istediğini alamayan HTC, Çin ve Hindistan pazarlarında ise güzel sonuçlar almayı sürdürüyor.
2012 takvim yılının ikinci çeyreği itibariyle Çin’in üç büyük servis sağlayıcısı ile iş birliğine giderek Desire akıllı telefonlarını 313 dolar altından; ayrıca, üst seviye akıllı telefon serisi One’ı pazarda satışa sunan HTC, bu hamlelerle Nisan ayında %3 olan Pazar payını Nisan itibariyle %5’e yükseltmeyi başardı. HTC, şu anda Çin pazarında 8.sırada bulunuyor.
Hindistan cephesinde ise Nisan 2011-Mart 2012 tarihleri arasındaki mali yılda HTC’nin geçen sene %1,3 olan pzar payı %3’e yükselirken; bu pazar payı ile HTC, Nokia, Samsung, Micromax, RIM ve Karbonn’dan sonra 6.sıraya yükselerek LG, Sony, Motorola gibi isimleri geride bıraktı.


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Dertkesen 6 yıl en beğenilen General.
web101

İki ülkenin toplam nüfusu 2 milyar civarı ortalama pazar payı yüzde 8 buda 160 milyon müşteri demek HTC batıyor diyenleri yorum yapmaya davet ediyorum

2-2.5 milyar nüfusları var bu doğru ama %8 pazar payı var diye bu 2.5 milyarın hepsi bir anda akıllı telefon almıyor.HTC 160 milyon telefon satsa liderliğe otururdu zaten karı %50-60 düştü o kadar telefon satsa düşer miydi?Sen herkesin elinde akıllı telefon mu görüyorsun?Demekki herkes almıyor telefonu alan bir kitle var onlarında %8 i HTC marka telefon kullanıyor.
web101İki ülkenin toplam nüfusu 2 milyar civarı ortalama pazar payı yüzde 8 buda 160 milyon müşteri demek HTC batıyor diyenleri yorum ya...
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nurettinaz 6 yıl
Benzer benzeri sever mantigi. Nasil avrupalilar kendi komsu urunlerini sevip, kullanip, destekliyorsa uzak dogulular da ayni seyi yapiyor, amerikalilarda. Dogal seyler bunlar kaldi ki zaten HTC kaliteli urunler ureten bir firma
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özgün 6 yıl
verilen yüzdeler pazar payı üzerinden. nüfus üzerinden değil. nüfuslarının %10 nu akıllı telefon pazarını oluştursa çinde 7,5 milyon, hindistanda ise 8 milyon gibi satış rakamları yapar ki bunlar bile bana göre çok çok iyimser rakamlar. öle 160 milyonluk satış rakamları imkansız bence.
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General. 6 yıl
Dertkesen
web101 İki ülkenin toplam nüfusu 2 milyar civarı ortalama pazar payı yüzde 8 buda 160 milyon müşteri demek HTC batıyor diyenleri yorum yapmaya davet ediyorum
2-2.5 milyar nüfusları var bu doğru ama %8 pazar payı var diye bu 2.5 milyarın hepsi bir anda akıllı telefon almıyor.HTC 160 milyon telefon satsa liderliğe otururdu zaten karı %50-60 düştü o kadar telefon satsa düşer miydi?Sen herkesin elinde akıllı telefon mu görüyorsun?Demekki herkes almıyor telefonu alan bir kitle var onlarında %8 i HTC marka telefon kullanıyor.

Tabiki herkes akıllı telefon kullanmıyor 160 milyon adet sattığı anlamınada gelmiyor demek istediğim 160 milyon potasiyel müşterisi var ve iki ülkede nüfus gittikçe çoğalıyor ve insanlar her geçen gün teknolojiyi kullanmaya yöneliyor.Her telefon kullanan 100 kişiden 20 kişinin çift telefon kullanması cabası.
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F1nger91 6 yıl
Ülkemizde uygun bir fiyat politikası sürdürseler burada da yüzleri güler.
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General. 6 yıl
İki ülkenin toplam nüfusu 2 milyar civarı ortalama pazar payı yüzde 8 buda 160 milyon müşteri demek HTC batıyor diyenleri yorum yapmaya davet ediyorum
1 Yanıt Yanıtla
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Dertkesen 6 yıl General.
web101

İki ülkenin toplam nüfusu 2 milyar civarı ortalama pazar payı yüzde 8 buda 160 milyon müşteri demek HTC batıyor diyenleri yorum yapmaya davet ediyorum

2-2.5 milyar nüfusları var bu doğru ama %8 pazar payı var diye bu 2.5 milyarın hepsi bir anda akıllı telefon almıyor.HTC 160 milyon telefon satsa liderliğe otururdu zaten karı %50-60 düştü o kadar telefon satsa düşer miydi?Sen herkesin elinde akıllı telefon mu görüyorsun?Demekki herkes almıyor telefonu alan bir kitle var onlarında %8 i HTC marka telefon kullanıyor.
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