Hackerler sadece 35 dolarlık küçük bir kutuyla tüm ağ kontrolünü ele geçirilebilir

Minnesota'dan RedTeam Security adlı beyaz şapkalı bilgisayar korsanları, şirketlerin güvenlik açıklarını açığa çıkararak siber saldırıları önlemelerine yardımcı oluyor. Bunu yapmanın yollarından biri de binaya girip ağa uzaktan erişim yetkisi veren küçük bir bilgisayar kurmak. Üstelik sistem şaşırtıcı derecede iyi çalışıyor.

Tüm bunların hepsi PlugBot adı verilen, hackerların bir ağa içten sızmasına yardımcı olan bir cihaz sayesinde gerçekleşiyor. Bu küçük kutunun ağa yerleştirilmesi lazım. Bu nedenle fiziksel olarak hedef konuma kurulması gerekli. Kurulduktan sonra, uzaktan kumanda edilebiliyor.

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tehlike yaratmak için oluşturulmuş. RedTeam Security, cihazı sadece 35 dolarlık bir Raspberry Pi bilgisayar kullanarak hazırlamış durumda. Sistemin çalışmasını sağlayan yazılımın açık kaynak kodlu olduğunu ve çevrimiçi platformda ücretsiz olarak PlugBot, kötü amaçlı yazılım (malware) yüklemek ve ağa erişim sağlayarakiçin oluşturulmuş. RedTeam Security, cihazı sadecebirbilgisayar kullanarak hazırlamış durumda. Sistemin çalışmasını sağlayan yazılımınolduğunu ve çevrimiçi platformda sunulduğunu da ekleyelim.

Beyaz şapkalı korsanlar bu güvenlik araştırma projesinin PlugBot Bot ve PlugBot Command & Control olmak üzere iki bileşenden oluştuğunu söylüyorlar. Ekipi ayrıca PlugBot projesinin şirketlerin güvenlik açıklarını belirleyerek kendilerini korumalarına yardımcı olmak için yapıldığının altını çiziyor.

https://www.redteamsecure.com/the-plugbot-hardware-botnet-research-project/