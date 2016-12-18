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Hackerler sadece 35 dolarlık küçük bir kutuyla tüm ağ kontrolünü ele geçirilebilir

Minnesota merkezli RedTeam Security tarafından oluşturulan Raspberry Pi tabanlı küçük bir cihaz, hackerların hedef ağların tüm kontrolünü ele geçirebilmesini sağlıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Elektronik Cihazlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Minnesota'dan RedTeam Security adlı beyaz şapkalı bilgisayar korsanları, şirketlerin güvenlik açıklarını açığa çıkararak siber saldırıları önlemelerine yardımcı oluyor. Bunu yapmanın yollarından biri de binaya girip ağa uzaktan erişim yetkisi veren küçük bir bilgisayar kurmak. Üstelik sistem şaşırtıcı derecede iyi çalışıyor.
Tüm bunların hepsi PlugBot adı verilen, hackerların bir ağa içten sızmasına yardımcı olan bir cihaz sayesinde gerçekleşiyor. Bu küçük kutunun ağa yerleştirilmesi lazım. Bu nedenle fiziksel olarak hedef konuma kurulması gerekli. Kurulduktan sonra, uzaktan kumanda edilebiliyor.
Ayrıca Bkz. "Sihirli telefon Huawei Honor Magic tanıtıldı"
PlugBot, kötü amaçlı yazılım (malware) yüklemek ve ağa erişim sağlayarak tehlike yaratmak için oluşturulmuş. RedTeam Security, cihazı sadece 35 dolarlık bir Raspberry Pi bilgisayar kullanarak hazırlamış durumda. Sistemin çalışmasını sağlayan yazılımın açık kaynak kodlu olduğunu ve çevrimiçi platformda ücretsiz olarak sunulduğunu da ekleyelim.
Beyaz şapkalı korsanlar bu güvenlik araştırma projesinin PlugBot Bot ve PlugBot Command & Control olmak üzere iki bileşenden oluştuğunu söylüyorlar. Ekipi ayrıca PlugBot projesinin şirketlerin güvenlik açıklarını belirleyerek kendilerini korumalarına yardımcı olmak için yapıldığının altını çiziyor.

https://www.redteamsecure.com/the-plugbot-hardware-botnet-research-project/ Yorum Yaz
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ozgurr84 2 yıl en beğenilen
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DH Misafiri 2 yıl
Bu tarz bir şeye gerek yok :) zaten o raspberry piyi zaten içeri girip ağa bağladığın an burdaki herşeyi yaparsın, illa böyle bir arayüz gerekmiyor. Önemli olan içeri girebilmek :))
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Piêr Dé Sans 2 yıl
Fiziksel olarak ağa erişebilecek yetkiye sahip birisinin bu botla uğraşması komik olur.
Kaldı ki bu zaten açıkları tespit edip göstermek için. Adam gerizekalı mı içeri kadar girecek, kutuyu ağa bağlayacak sonra dışarıdan bağlanmak için kasacak
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CooL_ROMEO 2 yıl
Azicik ag sistem ve linux bilen insanin rahatlikla yapabileceği bir şey. Başlık da on numara clickbait.
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mavizaman 2 yıl
bilene herşey kolay.
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hanımneder 2 yıl mavizaman
mavizaman

bilene herşey kolay.

Daha bileni 35doları tl'ye çevirenin kendisi
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ozgurr84 2 yıl en beğenilen
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