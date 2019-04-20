Haftaya A101 marketlerde Honor 8A var

Uygun fiyatlı teknoloji ürünleri dendiğinde akla ilk gelen A101 marketlerde gelecek hafta Honor 8A akıllı telefon modeli raflara çıkacak. Ayrıca USB 3.0 SanDisk flash bellek de alınabilir ürünler arasında yer alıyor.

25 Nisan A101 marketler aktüel ürünler

25 Nisan A101 marketler aktüel ürünler arasında Honor 8A dikkat çekiyor. 6.088 inçlik 1440x720 piksel çözünürlüğe sahip olan ekranda su damlası çentik tasarımı kullanılıyor. Yonga seti ise 8 çekirdekli MediaTek Helio P35. 12nm üretim sürecine sahip bu verimli yonga seti Power VR 8 serisi grafik birimi ve yapay zekâ desteği ile geliyor.

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3GB LPDDR3 RAM yanında 32GB depolama kapasitesi sunan modelin arka kamerası 13MP çözünürlüğünde iken ön kamerası da 8MP çözünürlüğünde. 3020mAh kapasiteli batarya ise bir günü çıkaramayabilir. Parmak izi okuyucusu da olan Honor 8A için 1299TL fiyat etiketi belirlenmiş.

Bunun yanında SanDisk 32GB kapasiteli USB 3.0 bellek modeli 28.95TL fiyat etiketine sahip. Yine SanDisk 32GB microSD hafıza kartı da aynı fiyata. Ayrıca çağrı yapabilen ve GPS-WiFi bağlantıları olan Piranha akıllı çocuk saati 199.95TL fiyat etiketi ile dikkat çekiyor.