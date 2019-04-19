Binance kendi ağını kullanıma açtı, ilk üye Mithril sıçrama yaptı

Kripto para dünyasında adeta hâkim unsur haline gelen ve her hareketi piyasada çalkalanmalara neden olan Binance borsası, bulunduğu ülke Malta’yı da piyasanın hâkimi haline getirdi. Borsa piyasaları sallamaya devam ediyor.

Kripto paranın patronu

Geçtiğimiz günlerde Bitcoin SV birimini işlemden kaldırarak 50$ seviyesine kadar gerilemesine neden olan Binance patronu Changpeng Zhao ya da kısaca CZ, kendi ana blok zinciri ağını da hayata geçirdi.

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Binance Chain ağına ilk dahil olan Mithril vaya MITH birimi yüzde 100 civarında bir yükseliş yakaladı ve dikkatleri üzerine çekti. Dün sabah saatlerinde 0.045$ civarında işlem gören MITH, ağa geçiş ile birlikte patlama yaptı ve 0.085$ seviyelerine kadar yükseldi. Hali hazırda 0.73$ civarında işlem görüyor.

Diğer taraftan borsanın birimi BNB de 22$ seviyesine çıkarak rekor kırdı. Piyasada ilk 5 listesini zorlayan BNB birimini daha yukarılarda göreceğiz zira CZ bu konuda oldukça kararlı. Esprili bir dille BNB’nin 1000$ seviyesine bile çıkabileceğini söyleyenler mevcut.

Elbette bu yaşanananlar CZ’nin hâkim gücünü göstermesi ve Ethereum ağına meydan okuması anlamını taşıyor. Binance ağı yeni projeler ve borsalar için bir fırsat olacak. Zaten MITH biriminin yaşadığı yükselişten sonra ilgi artacaktır. Bazı kaynaklar CZ’nin Ethereum’u borsadan kaldırmayı göze alacak kadar hırslı olduğunu belirtiyor.