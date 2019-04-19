Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kripto Para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Binance kendi ağını kullanıma açtı, ilk üye Mithril sıçrama yaptı

Kripto para dünyasının patronu haline gelen Binance, yanında olanları ihya etmeye devam ediyor. Kendi ağına katılan MITH birimi yüzde 100’e yakın sıçrama yaptı.
1 ay
5,8b
1
9
kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Kripto para dünyasında adeta hâkim unsur haline gelen ve her hareketi piyasada çalkalanmalara neden olan Binance borsası, bulunduğu ülke Malta’yı da piyasanın hâkimi haline getirdi. Borsa piyasaları sallamaya devam ediyor.

Kripto paranın patronu

Geçtiğimiz günlerde Bitcoin SV birimini işlemden kaldırarak 50$ seviyesine kadar gerilemesine neden olan Binance patronu Changpeng Zhao ya da kısaca CZ, kendi ana blok zinciri ağını da hayata geçirdi.

Ayrıca Bkz. "Nvidia ilginç bir ürünün videosunu paylaştı"

Binance Chain ağına ilk dahil olan Mithril vaya MITH birimi yüzde 100 civarında bir yükseliş yakaladı ve dikkatleri üzerine çekti. Dün sabah saatlerinde 0.045$ civarında işlem gören MITH, ağa geçiş ile birlikte patlama yaptı ve 0.085$ seviyelerine kadar yükseldi. Hali hazırda 0.73$ civarında işlem görüyor.

Diğer taraftan borsanın birimi BNB de 22$ seviyesine çıkarak rekor kırdı. Piyasada ilk 5 listesini zorlayan BNB birimini daha yukarılarda göreceğiz zira CZ bu konuda oldukça kararlı. Esprili bir dille BNB’nin 1000$ seviyesine bile çıkabileceğini söyleyenler mevcut.

Elbette bu yaşanananlar CZ’nin hâkim gücünü göstermesi ve Ethereum ağına meydan okuması anlamını taşıyor. Binance ağı yeni projeler ve borsalar için bir fırsat olacak. Zaten MITH biriminin yaşadığı yükselişten sonra ilgi artacaktır. Bazı kaynaklar CZ’nin Ethereum’u borsadan kaldırmayı göze alacak kadar hırslı olduğunu belirtiyor.

 

https://btcmanager.com/binance-chain-goes-live-exchange-gives-details-bnb-token-swap/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
serafon 1 ay en beğenilen
Dünya ne çekiyorsa sanal ve balon ekonomiden çekiyor, şimdi o balonu daha da şişirmek için yollar aranıyor!!!
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alemburda34 1 ay
Mithril fazla güvenmeyin zamanında 1 doları aşıp sağlam bir düşüş yaşadı. 6-7 aydır yerinde sayıyor geçici yükselişi var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Babblebabble 1 ay
En oynak birimler bunlar heralde.Aylardır hep aklıma düşüyor BTC almak, sonra almadığıma pişman oluyorum.Bu uzun süredir böyle gidiyor.Bir ara 17.500 liraya kadar düşmüştü.Yine korkup almadım.An itibariyle 31.000 lira.
Edit : Bir ara dediğim de Mart ayı içinde falan yani beyler.Halbuki 15-17 bandındayken 1 BTC alıp pusuya yatarak beklemek lazım.İllaki yükselecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bender B. Rodriquez 1 ay
Ekrem71 in de bikac coini var heralde. Millet alsin diye sacma sapan bir haber yapmis
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 1 ay
@serafon Sanal ne?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serafon 1 ay OverClocK1ng
Karşılığı olmayan, kağıt yeni tabirle bellek üstünde.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serafon 1 ay en beğenilen
Dünya ne çekiyorsa sanal ve balon ekonomiden çekiyor, şimdi o balonu daha da şişirmek için yollar aranıyor!!!
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Asus sessizce Zenfone Live (L2) adlı yeni telefonunu duyurdu 1 ay HDD satışlarında %12 düşüş yaşandı 1 ay AMD Navi 10’un çıkış tarihi sızdı 1 ay LG, 3 ön kameralı bir akıllı telefon modelinin patentini aldı 1 ay UEFA eŞampiyonlar Ligi başlıyor 1 ay Huawei, EMUI 9.1 güncellemesi alacak 49 cihazının isimlerini açıkladı 1 ay Sızıntıya göre Moto Z4, Snapdragon 675 ve 6,4 inç ekranla gelecek 1 ay LG V40 ThinQ’nun DxO Mark kamera puanı yenilendi 1 ay Inbox artık tamamen kullanımdan kaldırıldı 1 ay Honor 20i AAPE X Special Edition duyuruldu 1 ay 2si1 | Robotlar, Playstation 5 ve fazlası 1 ay Çift ekranlı telefon üreticisi YotaPhone iflas etti 1 ay Huawei ne kadar bağımsız bir firma? 1 ay Lenovo Z6 Pro ile çekilmiş fotoğraf örnekleri 1 ay SsangYong Musso Grand Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 ay Haftaya A101 marketlerde Honor 8A var 1 ay ASUS’tan tablet pazarına veda 1 ay Netflix’e rastgele oynat seçeneği gelebilir 1 ay Hubble'dan büyüleyici fotoğraf: İşte 'Kozmik Yengeç' 1 ay Huawei Mate 20 X 5G'nin basın görseli ve kutusu ortaya çıktı 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Binance kendi ağını kullanıma açtı, ilk üye Mithril sıçrama yaptı Sonraki Yeni nesil iPhone'lar ultra geniş açılı lens ile gelebilir 1 ay Nostaljik oyunlar, makine öğrenimi ile günümüz teknolojisine uyarlanabiliyor 1 ay Renault, geleceğin ticari aracı EZ-FLEX'i görücüye çıkardı 1 ay 3 milyon dolarlık Fortnite World Cup Creative etkinliği başlıyor 1 ay Mate 20 Pro'nun sınıfta kaldığı sağlamlık testinin yeni konuğu Huawei P30 Pro 1 ay Savunma sanayisinden 2018'de rekor ihracat 1 ay İzmir bölgesi BİM mağazalarında Anker robot süpürge satılacak 1 ay Xiaomi yeni 100 W hızlı şarj teknolojisini seri üretim aşamasına getirmeye çalışıyor 1 ay YouTube Premium aboneleri, geliri yayıncılara gitmek üzere süper sohbet özelliği alabilecek 1 ay Captain Marvel ve Audi e-tron'u buluşturan yeni reklam filmi 1 ay Samsung Galaxy Fold parçalarına ayrıldı: Katlanır mekanizmaya ilk yakından bakış 1 ay Amazon Music'in reklamlı versiyonu, Alexa kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuldu 1 ay Kırılan telefon ucuza nasıl güzelleştirilir? 1 ay Dahili tarayıcı ile Google'da oturum açmak yasaklanıyor 1 ay Hobbs & Shaw filminden aksiyon dolu yeni fragman 1 ay Elon Musk, 'uzaydan internet' projesini resmen başlatıyor 1 ay Facebook’tan bir açık daha: Instagram şifreleri de düz metin olarak saklanmış 1 ay Hava durumu canlı yayını fidye yazılımı yüzünden kesildi 1 ay Google Pixel 3a ve 3a XL render görüntüleri sızdı 1 ay Instagram’da 'like' peşinde koşanların sonu geldi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim