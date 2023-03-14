Yenilenmiş iPhone 13, Amerika'da satışta: İşte indirimli fiyatlar

Yenilenmiş iPhone 13 fiyatları
Farklı renk ve kapasite seçenekleri mevcut ancak istenilen özel renk ve kapasitenin bulunamama durumu da var. Örneğin; iPhone 13 Pro Max Altın rengi için 128GB ve 256GB stoklarda yok gözüküyor. Doğrudan Apple’dan yenilenmiş iPhone satın almayı düşünüyor ve belli bir renk ve kapasite arıyorsanız stokları sık sık kontrol etmeniz gerekiyor.
iPhone 13 özelinde, Amerika’da yenilenmiş modeller tercih edildiğinde %25’e kadar daha uyguna geliyor. Tabii ki seçilen model ve kapasiteye göre indirim farklılık gösteriyor. Ayrıca iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max gibi Apple’ın satıştan kaldırdığı ancak almak istediğiniz bir modeli Apple yenilenmiş iPhone mağazasında bulabiliyorsunuz. Satılan modellerin SIM kilitsiz olduğunu ve yenilenen pil, yeni kasa ve yeni USB-C Lightning kablo ile geldiğini hatırlatalım. Yenilenmiş iPhone’ların garantisi ise; 1 yıl.
iPhone 13 serisi, Eylül 2021’de tanıtıldı ve Ocak ayından itibaren birçok Avrupa ülkesinde indirimli fiyatlarla sunuluyor. Apple, Amerika’da da yenilenmiş iPhone 13 cihazların satışına başladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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