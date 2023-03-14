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    Yenilenmiş iPhone 13, Amerika'da satışta: İşte indirimli fiyatlar

    Apple, Avrupa'dan sonra Amerika'da yenilenmiş iPhone 13 satışına başladı. Ancak ilginç olarak indirimli satılan iPhone 13'ler içinde 13 Mini modeli yok.         
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    apple yenilenmiş iphone 13 satışına başladı Tam Boyutta Gör
    Apple, yenilenmiş iPhone modellerini biraz daha uygun fiyatlı satışa sunuyor. Şirket, son olarak Amerika online mağazasında yenilenmiş iPhone 13 serisini satışa çıkardı. Şu anda iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modelleri mevcut.

    Yenilenmiş iPhone 13 fiyatları

    yenilenmiş iphone 13 fiyatı Tam Boyutta Gör
    Peki, Amerika’da yenilenmiş iPhone 13 fiyatı ne kadar? iPhone 13, 619 dolar; iPhone 13 Pro, 759 dolar; iPhone 13 Pro Max, 849 dolardan başlayan fiyatlarla satışta.

    Farklı renk ve kapasite seçenekleri mevcut ancak istenilen özel renk ve kapasitenin bulunamama durumu da var. Örneğin; iPhone 13 Pro Max Altın rengi için 128GB ve 256GB stoklarda yok gözüküyor. Doğrudan Apple’dan yenilenmiş iPhone satın almayı düşünüyor ve belli bir renk ve kapasite arıyorsanız stokları sık sık kontrol etmeniz gerekiyor.

    iPhone 13 özelinde, Amerika’da yenilenmiş modeller tercih edildiğinde %25’e kadar daha uyguna geliyor. Tabii ki seçilen model ve kapasiteye göre indirim farklılık gösteriyor. Ayrıca iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max gibi Apple’ın satıştan kaldırdığı ancak almak istediğiniz bir modeli Apple yenilenmiş iPhone mağazasında bulabiliyorsunuz. Satılan modellerin SIM kilitsiz olduğunu ve yenilenen pil, yeni kasa ve yeni USB-C Lightning kablo ile geldiğini hatırlatalım. Yenilenmiş iPhone’ların garantisi ise; 1 yıl.

    iPhone 13 serisi, Eylül 2021’de tanıtıldı ve Ocak ayından itibaren birçok Avrupa ülkesinde indirimli fiyatlarla sunuluyor. Apple, Amerika’da da yenilenmiş iPhone 13 cihazların satışına başladı.

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