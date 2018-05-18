Adobe’nin XD uygulaması ücretsiz hale geldi

Adobe’nin arayüz tasarımı konusundaki başarılı uygulaması XD, tüm platformlar için ücretsiz hale getirildi. Rakiplerine alan bırakmak istemeyen Adobe ücretsiz sürüm için bazı değişiklikler yaptı.

Adobe XD neler sunuyor?

Adobe XD uygulaması Windows ve MacOS tarafında düzenleme imkanı sunarken mobil uygulamada ise ön izleme imkanı sunuyor. Hali hazırda Adobe XD uygulaması aylık 10$ erişim ücretine sahip. Bu pakette 100GB bulut depolama alanı, sınırsız prototip ve tasarım paylaşımı ile sınırsız font seçimi sunuluyor.

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Adobe’nin yeni ücretsiz sürümünde ise 2GB bulut depolama alanı, tek bir prototip ve tasarım paylaşımı, sadece Typekit fontlarından oluşan sete erişim imkanı şeklinde özellikler mevcut. Yani oldukça kısıtlı bir pakete sahip.

Adobe XD ayrıca bu yıl içerisinde özel tasarım elemanlarının örneklerinin tamamının uygulamalar arasında değiştirilebilmesi, tek bir hareketle bir nesnenin birden fazla tabloya yapıştırılması, Photoshop dosyalarının daha çabuk açılması ve çoklu Sketch sayfalarının daha kolay aktarılması gibi güncellemeler de alacak.

Her ne kadar kısıtlı da olsa ücretsiz olması tasarımcıların ilgisini çekecektir. Rakip platformlardan Sketch yıllık 99$ ödeme istiyor ve sadece MacOS işletim sisteminde mevcut. Invision Studio ise Adobe’nin entegre yapısına göre oldukça geride kalıyor.









