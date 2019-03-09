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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Haftaya BİM marketlerde çok uygun fiyata Galaxy J7 Prime 2 modeli var

14 Mart A101 marketler aktüel ürünler arasında Galaxy J4 Core Android Go telefonu var. 15 Mart BİM marketler aktüel ürünler arasında ise Galaxy J7 Prime 2 modeli var.
2 ay
31,8b
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20
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Uygun fiyatlı elektronik ürün almak isteyenlerin ilk adresi haline gelen BİM ve A101 marketlerde haftaya akıllı telefon alternatifleri var. Ayrıca TP-Link menzil geliştirici de dikkat çekici.

14 Mart A101 aktüel ürünler

14 Mart A101 aktüel ürünler arasında Galaxy J4 Core Android Go telefonu var. 6 inçlik 1440x720 piksel çözünürlükte ekrana sahip olan Galaxy J4 Core modeli 4 çekirdekli bir işlemciden gücünü alıyor. 1GB RAM ve 16GB depolama ile desteklenen model 3300mAh kapasiteli bir bataryaya sahip.

Ayrıca Bkz. "Huawei Y7 2019 tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı"

Ön ve arka tarafta 8MP çözünürlüğünde kamera yer alırken düşük donanımlı sistemler için akıcılık sağlamayı amaçlayan Android 8.1 Go işletim sistemi ile kutudan çıkıyor. Telefon için belirlenen fiyat 899TL.

TP-Link alt markası Mercusys 3 antenli menzil genişletici 70TL fiyat etiketine sahip. Piyasaya göre oldukça uygun bir seviyede diyebiliriz. Son olarak daha önce de satışa çıkan Canon E414 çok fonksiyonlu yazıcı 2 yıl garanti ile 175TL fiyat etiketine sahip.

 

Haftaya BİM marketlerde çok uygun fiyata Galaxy J7 Prime 2 modeli var
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15 Mart BİM aktüel ürünler

15 Mart BİM aktüel ürünler arasında Galaxy J7 Prime 2 modelini görüyoruz. 5.5 inçlik Full HD ekran, 8 adet COrtex-A53 çekirdekli Exynos 7870 yonga seti, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlüğünde ön ve arka kamera, 3300mAh kapasiteli batarya modelin özellikleri arasında. Model 1299TL ile oldukça uygun bir fiyata inmiş.

 

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muccos 2 ay en beğenilen
Belki farklı düşünüyorum ama neden Bim veya A-101'de neler satılacağı haber olarak yapılıyor? Hani bir fırsat ürünü olur onu anlarım da her hafta şu olacak bu olacak... Marketlerden çok siz reklam yapıyorsunuz.
Belki farklı düşünüyorum ama neden Bim veya A-101'de neler satılacağı haber olarak yapılıyor? Hani bir fırsat ürünü olur onu anlarım da her hafta şu olacak bu ...
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3 Yanıt Yanıtla +49
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clb12 2 ay
Redmi note 6 pro var o fiyata. Kim alır bu çöpleri?
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Xloud 2 ay muccos
muccos
Belki farklı düşünüyorum ama neden Bim veya A-101'de neler satılacağı haber olarak yapılıyor? Hani bir fırsat ürünü olur onu anlarım da her hafta şu olacak bu olacak... Marketlerden çok siz reklam yapıyorsunuz.

Neden Android'de de olmasına rağmen iPad ve iPhone'da Playstation oyunlarını oynayın diye video yapılıyorsa aynı sebepten ;)
muccosBelki farklı düşünüyorum ama neden Bim veya A-101'de neler satılacağı haber olarak yapılıyor? Hani bir fırsat ürünü olur onu anlarım da...
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fantomas 2 ay

Arkadaşlar J7 Prime 2 alınır mı sizce iyi mi bu fiyat ?
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DH Misafiri 2 ay
Bazı eleştiriler kuzey avrupa ya da amerika menşeili kafa olarak... Bim ya da A101 değilde migros carrfoursa olursa normal ama bu alt tabaka ya da bakkal muadili yerler olunca amcalar dedeler yengeler bunları alır bu millete anca bu yaraşır sefilliği ortalığı doldurmuş. Umulurki birgün oralara gider ve oralardan yazarsınız aynı sefilliği işte o zaman herşey normal olur. Gerçi bugünde farkeden tekşey muhit ve aslında hiç farketmiyor....
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jamiryo87 2 ay
Arkadaş zaten siteniz reklamdan dolayı açılmıyor, bir habere giriyoruz haber içeriğinden çok yanlarda reklam izliyoruz bu yetmezmiş gibi ayriyeten bim a101 reklamını habere konu ediyorsunuz. siz insanları keriz mi sanıyorsunuz?
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DH Misafiri 2 ay
Aynı indirim n11'de de var...
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DH Misafiri 2 ay
o j4 core kanks
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WaylandIZMIR 2 ay
BİM e çok yakın zamanda kayyum geliyor. Bugün ayak sesleri geldi. Araştırın
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10ff 2 ay
1gb ram mi? Geçen haftalarda 85 liraya aldığım xperiae4 telefondan yazıyorum bu mesaji. Saka gibi gerçekten bu fiyat nedir yahu?
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dostum kertenkele 2 ay
1 gb ram li telefon mu üretiliyor artık kaç yıl öncesinde kalmış unutulup gitmiş modeller nerden buluyor marketler bu cıhazları alamıyorum. Hayır dh editörleri de bunları kampanya uygun fiyatlı "teknolojik" ürünler olarak reklamını yapmasında ayrı bir saçmalık 2000 yılından mı geldin hayırdır hiç mi akıllı telefon görmedin.
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hamza5806 2 ay
1 gb ram+zamzung yazilimi=telefonla konusma sirasinda dahi kasma
Bir fakiri sevindirin o paraya daha iyi
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Paetzold 2 ay
Aga neden düzgün birşeyler yok
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