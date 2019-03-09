Haftaya BİM marketlerde çok uygun fiyata Galaxy J7 Prime 2 modeli var

Uygun fiyatlı elektronik ürün almak isteyenlerin ilk adresi haline gelen BİM ve A101 marketlerde haftaya akıllı telefon alternatifleri var. Ayrıca TP-Link menzil geliştirici de dikkat çekici.

14 Mart A101 aktüel ürünler

14 Mart A101 aktüel ürünler arasında Galaxy J4 Core Android Go telefonu var. 6 inçlik 1440x720 piksel çözünürlükte ekrana sahip olan Galaxy J4 Core modeli 4 çekirdekli bir işlemciden gücünü alıyor. 1GB RAM ve 16GB depolama ile desteklenen model 3300mAh kapasiteli bir bataryaya sahip.

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Ön ve arka tarafta 8MP çözünürlüğünde kamera yer alırken düşük donanımlı sistemler için akıcılık sağlamayı amaçlayan Android 8.1 Go işletim sistemi ile kutudan çıkıyor. Telefon için belirlenen fiyat 899TL.

TP-Link alt markası Mercusys 3 antenli menzil genişletici 70TL fiyat etiketine sahip. Piyasaya göre oldukça uygun bir seviyede diyebiliriz. Son olarak daha önce de satışa çıkan Canon E414 çok fonksiyonlu yazıcı 2 yıl garanti ile 175TL fiyat etiketine sahip.

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15 Mart BİM aktüel ürünler

15 Mart BİM aktüel ürünler arasında Galaxy J7 Prime 2 modelini görüyoruz. 5.5 inçlik Full HD ekran, 8 adet COrtex-A53 çekirdekli Exynos 7870 yonga seti, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlüğünde ön ve arka kamera, 3300mAh kapasiteli batarya modelin özellikleri arasında. Model 1299TL ile oldukça uygun bir fiyata inmiş.