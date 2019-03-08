Huawei Y7 2019 tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı

Ay sonunda P30 amiral gemi serisini tanıtacak olan Huawei bu arada orta seviyeye yönelik olarak durmaksızın yeni model çıkarıyor. Y6 2019 ve P Smart+ 2019 modellerinden sonra sıra Huawei Y7 2019 modelinde.

Huawei Y7 2019 özellikleri ve fiyatı

6.26 inçlik IPS LCD ekranında 720 x 1520 piksel çözünürlük sunan Huawei Y7 2019 modeli su damlası çentik tasarımı sayesinde oldukça agresif bir ekran-kasa oranına ulaşıyor. Arka kısım ise parlatılmış malzemeden imal edilmiş.

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Telefona 8 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Snapdragon 450 yonga seti güç veriyor. Yanında ise 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi sunuluyor. İkinci SIM kart yuvasına microSD kart takılabiliyor.

Telefonun arka kısmında 13MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera yer alıyor. Ön kısımda ise 8MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Kameralar yapay zekâ desteğinden mahrum bırakılmış.

4000mAh kapasiteli batarya hızlı şarj desteği sunmuyor ancak gün boyunca idare edebilecek kadar kullanım sunabiliyor. Telefon kutudan Android 8.1 tabanlı EMUI 8.2 ara yüzü ile çıkıyor. Fiyatı ise 220 Avro olarak belirlenmiş. 16MP ön kamerası olan Huawei Y7 Pro 2019 modeli ülkemizde 1899TL fiyat etiketi ile satılıyor.