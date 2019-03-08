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Huawei Y7 2019 tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı

Sadece ön kamera tarafında Huawei Y7 Pro 2019 modelinden farklılaşan Huawei Y7 2019 akıllı telefon modeli tanıtıldı. Huawei Y7 2019 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
2 ay
6,6b
1
18
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Ay sonunda P30 amiral gemi serisini tanıtacak olan Huawei bu arada orta seviyeye yönelik olarak durmaksızın yeni model çıkarıyor. Y6 2019 ve P Smart+ 2019 modellerinden sonra sıra Huawei Y7 2019 modelinde.

Huawei Y7 2019 özellikleri ve fiyatı

6.26 inçlik IPS LCD ekranında 720 x 1520 piksel çözünürlük sunan Huawei Y7 2019 modeli su damlası çentik tasarımı sayesinde oldukça agresif bir ekran-kasa oranına ulaşıyor. Arka kısım ise parlatılmış malzemeden imal edilmiş.

Ayrıca Bkz. "Corsair eğlenceye yönelik yeni klavyesini duyurdu"

Telefona 8 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Snapdragon 450 yonga seti güç veriyor. Yanında ise 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi sunuluyor. İkinci SIM kart yuvasına microSD kart takılabiliyor.

Telefonun arka kısmında 13MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera yer alıyor. Ön kısımda ise 8MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Kameralar yapay zekâ desteğinden mahrum bırakılmış.

4000mAh kapasiteli batarya hızlı şarj desteği sunmuyor ancak gün boyunca idare edebilecek kadar kullanım sunabiliyor. Telefon kutudan Android 8.1 tabanlı EMUI 8.2 ara yüzü ile çıkıyor. Fiyatı ise 220 Avro olarak belirlenmiş. 16MP ön kamerası olan Huawei Y7 Pro 2019 modeli ülkemizde 1899TL fiyat etiketi ile satılıyor.


https://www.gizmochina.com/2019/03/08/huawei-y7-2019-with-6-26-inch-display-dual-camera-and-4000mah-battery-goes-official/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
oguzhan diric 2 ay en beğenilen
Bu tasarım anlayışını görünce miden bulanmaya başlıyor artık. Yeter kardeşim hep aynı tasarım. Bıktırdınız artık ya...
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Tenvir 2 ay
Kimse kusura bakmasın ama çöp. Üzgünüm.
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CyberDiamond 2 ay
Resmi sitesinde 8mp ön kamera yazıyor. Burda 16mp yazmışsınız. Ama 1900 liraya 32 gb hafıza 3 gb ram snapdragon 450 çöp olmuş direk.
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N. Chomsky 2 ay

Daha ucuza P Smart 2019 varken cidden de çöp olmuş.
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MHEC 2 ay
720p ekranlar da moda oldu yine. 3 sene öncesinin orta segmentinde bile hızlı şarj, full hd ekran var. Tam bir çöp olmuş.
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minur 2 ay
biz satışına çoktan başladık bile yeni mi tanıtılıyor :)
1250 TL kayıtlı
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AlliedSL 2 ay minur
Tezgah nerde reis
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Bysnbad 2 ay
Huawei boylemi birinci olucak puhahaha 😀
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ApsinteX 2 ay
Tasarımı kötü,donanım kötü, fiyat kötü. Ve günün sonunda teknolojiden anlamayan insanlar kandırılarak satılacak bir mobil cihaz!.
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Sharparrow 2 ay
Ekran en azından fhd olsaymış iyiymiş.. o ekranla o telefon olmamış...
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Askaparta 2 ay
Xiaomi'yi Yedirmem 7 kere döverim.
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Gamzecik45 2 ay yeni yorumcu
Tipini değiştirseydiniz bari telefonun hepsi aynı nerdeyse
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