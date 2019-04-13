Haftaya BİM ve A101 marketlerde teknoloji geçidi var

Uygun fiyatlı teknoloji ürünlerinin ilk adresi haline gelen BİM ve A101 marketler gelecek hafta dolu dolu demek yanlış olmaz. Bazı ürünler ilk kez bu marketlerde raflara çıkıyor.

18 Nisan A101 aktüel teknoloji ürünleri

18 Nisan A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Samsung Galaxy J6+ bulunuyor. 6 inçlik ekranında 1480x720 piksel çözünürlük sunan model geçmiş yılların 18:9 görüntü oranına sahip. 4 çekirdekli Snapdragon 425 yonga seti ile donatılmış modelde 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi yer alıyor.

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13MP+5MP çözünürlüğündeki arka kamera Full HD video kaydı yapabiliyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. Bataryanın kapasitesi 3300mAh. Fiyat olarak 1199TL belirlenmiş ve piyasa ile aynı seviyede.

Diğer taraftan 43 inçlik dahili uydu alıcılı Samsung 43NU7100 akıllı televizyon 2929TL seviyesinden satılıyor. Piyasanın biraz daha altına indiğini söylemek mümkün. Son olarak Piranha markasının alt kalite Bluetooth kulaklık, hoparlör ve kablosuz oyuncu faresi de seçenekler arasında.

19 Nisan BİM aktüel teknoloji ürünleri

19 Nisan BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Sony PS4 oyun konsolu dikkat çekiyor. 500GB kapasiteye sahip olan Sony PS4 konsolu RDR 2 hediyesi ile birlikte 1799TL fiyat etiketine sahip. Piyasa ile hemen hemen aynı olduğunu söyleyebiliriz.

1GB RAM ve 7 inçlik ekrana sahip Reeder M7S tablet modeli 299TL ancak donanım günümüz uygulamaları için yeterli olmayacaktır. Yine HP Deskjet 2620 hepsi bir arada kablosuz yazıcı da 175TL fiyat etiketi ile halen piyasanın oldukça altında.

Diğer taraftan dokunmatik ekranlı akıllı çocuk saati 99TL ile dikkat çekiyor. Son dönemde ebeveynlerin büyük ilgi gösterdiği çocuk saatleri genelde 200TL üzerinde seyrediyor. Bu model arama yapma yanında fitness takibi ve uyku takibi de yapıyor.

Yine PUGB oyun kolu olarak ün yapan kontrolcü tipi kaide de raflara çıkacak. Bu ürün telefonu koyarak tutacak kısımlarından tutmanızı ve oyun oynamanızı sağlıyor. Herhangi bir joystick tuşu mevcut değil. Fanı ve 2000mAh bataryası ile uzun süreler ısınmadan oyun oynayabilirsiniz. 50TL olan fiyatı pek uygun sayılmaz.

Trust marka 2400dpi hassasiyet oranına sahip kablolu oyuncu faresi ve mousepad 40TL fiyat etiketine sahip. Piyasaya ile benzer bir seviyede denebilir. Manyetik şarj olan ve 3m algılama mesafesi bulunan LED aydınlatma 55 TL iken Kingston Data Traveler marka 32GB bellek ve hafıza kartları da 25TL ile oldukça uygun fiyatta.