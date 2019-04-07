Beğenilen Spirit Roots platform oyunu Android’e geldi

Bir süredir iOS platformunun beğenilen oyunlarından birisi olmayı başaran Spirit Roots, Android tarafında da beta sürecine başladı. Oynanış mekaniği yanında başarılı atmosferi de dikkat çekiyor.

Spirit Roots neler sunuyor?

Spirit Roots insanların savaştan uzak ve kesin kurallarla birbirine bağlanmış bölgelerinin olduğu bir dünyada geçiyor. Karakteriniz bu kuralları dinlemek istemiyor ve macera buradan başlıyor.

Sağa ve sola akan platform tarzındaki oyunda kontroller ekran üzerinden sağlanıyor. Ayrıca harici kontrolcü desteği de mevcut. Hedefinize ulaşmak için koşmak, zıplamak ve tırmanmak zorundasınız.

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5 farklı dünya ve 50 seviyenin olduğu oyunda yolunuza çıkan düşmanları öldürmek ve ateş puanları toplamanız gerekiyor. Bu sayede görevleri yerine getiriyorsunuz. Dünya sonlarında ise dev örümcek, uçan iskelet gibi boss dövüşleri sizi bekliyor.

Başarılı görsel atmosferin yanında Spirit Roots her dünya için ayrı bir soundtrack hazırlamış. Ayrıca 3 farklı zorluk seviyesi ile düşmanların gücünü arttırabiliyorsunuz. Oyun geliştirme aşamasında olduğu için kamera açısı ve etkileşim gibi bazı noktalarda sıkıntı yaşatabiliyor.



