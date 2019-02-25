Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Game of Thrones 8.sezonundan yeni görüntüler paylaşıldı

HBO, Game of Thrones'un final sezonundan yeni görüntüler paylaştı. Öncekiler gibi yine sadece birkaç saniyeden oluşan görüntülerde çok fazla detay yer almıyor.
2 ay
6,4b
1
7
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dünyanın her tarafından milyonlarca insanın merakla beklediği Game of Thrones'un final sezonu için artık yalnızca bir buçuk ay gibi çok az bir süre kaldı. 2019'da yayınlayacağı dizilerle ilgili bugün bir video paylaşan yapımcı kanal HBO, Game of Thrones için de birkaç saniyelik de yeni görüntüler ortaya çıkardı.

YouTube adresi üzerinden yayınlanan videoda Game of Thrones hayranlarını ilgilendiren kısım 48. saniyede başlıyor. Görüntüler çok kısa olduğu için elbette fazla detay içermesi mümkün değil. Ancak yine de ilginç bir iki şeyin olduğu söylenebilir.



Yeni görüntülerde Daenerys Targaryen'in ordusundan Dothrakiler ve Lekesizler'in Winterfell'e ulaştığı anları görüyoruz. Daenerys'in ünlü ejderhası Drogon da onlarla beraber Kışyarı'na geliyor. Görüntülerin son anlarında ise Drogon'u gören Arya Stark'ın etkilenmiş görüntüsü dikkat çekiyor.


Game of Thrones'un final sezonu bildiğiniz gibi yalnızca altı bölümden oluşacak. Ancak daha önce yapılan açıklamalarda her bir bölümün normalden çok daha uzun bir süreye sahip olacağı belirtilmişti. Yani 70-80 dakikalık hatta bir buçuk saatlik bölümler beklenebilir.

Davos Seaworth karakterini canlandıran ünlü aktör Liam Cunningham, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında,"10 bölümlük bir sezonun çekimleri yaklaşık altı ayımızı alıyordu. Final sezonunu ise altı bölümden oluşmasına rağmen neredeyse bir yılda ancak tamamlayabildik. Yani önceki sezonlardan çok daha farklı, inanılmaz bir bütçe ve skalaya sahip bir sezon olacak." ifadelerini kullandı. Ayrıca sekizinci sezonu iki kere izlediğini de belirten Cunningham, her bir bölümün bir filmden farksız olduğunu söylüyor.

Game of Thrones'un sekizinci sezonu 14 Nisan'da başlayacak. Bakalım final sezonu beklentileri karşılayabilecek mi. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
RickCooL 2 ay en beğenilen
Bitmesine üzüleceğimiz dizilerden
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
scorpion20 2 ay
çok beklettiler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 ay
Adamlar 40-45 dk dizi süresi için senelerce bekletiyor şaka gibi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xrollann 2 ay
Valla kurguyu hatırlamak için tüm sezonu galiba baştan izleyeceğim :D Bu kadarda bekletilmez be kardeşim :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haktan24 2 ay
Ne ara girdi be arkadas verinde izliyek bitirek artık...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sacmAdam 2 ay
Önceki olayları unuttuk 😬
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koçari 2 ay
Bitmeden öleceğim diye korkuyorum
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RickCooL 2 ay en beğenilen
Bitmesine üzüleceğimiz dizilerden
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay 7 inçlik ekrana sahip Lenovo akıllı telefonu duyuruldu 2 ay Sony Xperia L3, Helio P22 yonga seti ile birlikte tanıtıldı 2 ay Infinity-U ekranlı Samsung Galaxy A30 resmen duyuruldu 2 ay Vestel yeni orta segment akıllı telefonunu duyurdu 2 ay Lenovo iki yeni kulaklık duyurdu 2 ay Kamerada devrim | Nokia 9 PureView ön inceleme 2 ay Orta sınıfa ekrandan parmak izi okuma özelliği geldi: Karşınızda Samsung Galaxy A50 2 ay Turkcell’in arama motoru Yaani’ye e-posta ve navigasyon hizmeti geliyor 2 ay Microsoft, HoloLens'in neden son kullanıcılara satılmadığını açıkladı 2 ay Sony’nin yeni amiral Gemisi Xperia 1 tanıtıldı! Xperia 1 özellikleri: 2 ay Sony, Xperia 10 ve 10 Plus modellerini duyurdu 2 ay Tesla Model 3, geçtiğimiz yılın en çok satan elektrikli aracı oldu 2 ay Galaxy A 2019 serisinin resmi sayfası açıldı 2 ay Youtube'un yeni sorunu, çocuk aşısına karşı olan kanallar 2 ay Gerçek katlanabilir telefon "Huawei Mate X" 2 ay Lenovo 14 inçlik taşınabilir monitörünü tanıttı 2 ay Huawei dizüstü yaparsa | Matebook X Pro ön inceleme 2 ay 2019 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu 2 ay BlackBerry KEY2 Red Edition resmen tanıtıldı 2 ay Xiaomi Mi9'u kullandık | Detaylı ön inceleme 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Game of Thrones 8.sezonundan yeni görüntüler paylaşıldı Sonraki Kinect geri döndü 2 ay Xiaomi'nin yeni canavarı | 5G destekli Mi Mix 3 elimizde 2 ay Microsoft HoloLens 2 duyuruldu 2 ay Çin’de CRISPR kullanarak bebeklerin zekasını arttıran bilim adamı gözaltına alındı 2 ay LG’nin ilk 5G telefonu V50 ThinQ duyuruldu 2 ay Uzmanlara göre "Zombi" geyik hastalığı insanlara bulaşabilir 2 ay Giriş seviyesi için hazırlanan Nokia 3.2 tanıtıldı 2 ay Alcatel MWC 2019'da 3 yeni akıllı telefon modelini tanıttı 2 ay LG G8 ThinQ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 ay HMD Global bütçe dostu Nokia 4.2'yi tanıttı 2 ay Türk astronom uzayda "tuhaf dev yıldız" keşfetti 2 ay Huawei MateBook X Pro ve MateBook 14 tanıtıldı 2 ay Captain Marvel oyuncuları, 90'lı yılların en çok nelerini özlüyor? 2 ay Akıllı telefon sevmeyenlere Nokia 210 2 ay Değiştirilebilir kapaklı Nokia 1 Plus karşınızda 2 ay TCL, MWC 2019'da katlanabilir telefon prototiplerini sergiledi 2 ay Gerçek katlanabilir telefon "Huawei Mate X" 2 ay 5 kameralı Nokia 9 PureView tanıtıldı 2 ay Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Fold'un resmi tanıtım videosu yayınlandı 2 ay Lucid Motors elektrikli bir SUV üzerinde çalışıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
eskiden araba fiyatları nasıldı?
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim