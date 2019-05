Game of Thrones 8.sezonundan yeni görüntüler paylaşıldı

Dünyanın her tarafından milyonlarca insanın merakla beklediği Game of Thrones'un final sezonu için artık yalnızca bir buçuk ay gibi çok az bir süre kaldı. 2019'da yayınlayacağı dizilerle ilgili bugün bir video paylaşan yapımcı kanal HBO, Game of Thrones için de birkaç saniyelik de yeni görüntüler ortaya çıkardı.YouTube adresi üzerinden yayınlanan videoda Game of Thrones hayranlarını ilgilendiren kısım 48. saniyede başlıyor. Görüntüler çok kısa olduğu için elbette fazla detay içermesi mümkün değil. Ancak yine de ilginç bir iki şeyin olduğu söylenebilir.Yeni görüntülerde Daenerys Targaryen'in ordusundan Dothrakiler ve Lekesizler'in Winterfell'e ulaştığı anları görüyoruz. Daenerys'in ünlü ejderhası Drogon da onlarla beraber Kışyarı'na geliyor. Görüntülerin son anlarında ise Drogon'u gören Arya Stark'ın etkilenmiş görüntüsü dikkat çekiyor.Game of Thrones'un final sezonu bildiğiniz gibi yalnızca altı bölümden oluşacak. Ancak daha önce yapılan açıklamalarda her bir bölümün normalden çok daha uzun bir süreye sahip olacağı belirtilmişti. Yani 70-80 dakikalık hatta bir buçuk saatlik bölümler beklenebilir.Davos Seaworth karakterini canlandıran ünlü aktör Liam Cunningham, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında,"10 bölümlük bir sezonun çekimleri yaklaşık altı ayımızı alıyordu. Final sezonunu ise altı bölümden oluşmasına rağmen neredeyse bir yılda ancak tamamlayabildik. Yani önceki sezonlardan çok daha farklı, inanılmaz bir bütçe ve skalaya sahip bir sezon olacak." ifadelerini kullandı. Ayrıca sekizinci sezonu iki kere izlediğini de belirten Cunningham, her bir bölümün bir filmden farksız olduğunu söylüyor.Game of Thrones'un sekizinci sezonu 14 Nisan'da başlayacak. Bakalım final sezonu beklentileri karşılayabilecek mi.