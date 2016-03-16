Half-Life ve Portal beyaz perde yolunda

Star Trek ve Star Wars: Güç Uyanıyor gibi başarılı filmlerin yönetmeni J.J. Abrams ve Valve oyun stüdyosunun başkanı Gabe Newell, 2013 D.I.C.E. Summit'te birlikte sahneye çıkmış ve birlikte yeni projeler geliştireceklerini açıklamıştı. J.J. Abrams öncülüğünde geliştirilecek oyunları da kapsayan bu ortak projelerin başında, popüler oyun serileri Half-Life ve Portal'ın film uyarlamaları geliyordu.

Aradan geçen 3 yılda Half-Life ve Portal filmleri hakkında herhangi bir gelişme olmaması, bu projelerin rafa kaldırıldığını düşündürdü, ancak J.J. Abrams'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar her iki filmin de hala beyaz perde yolunda olduğunu gösterdi.

Yapımcılığını üstlendiği 10 Cloverfield Lane filminin tanıtımı için basın mensupları ile bir araya gelen Abrams, IGN ekibinden gelen bir soru üzerine Half-Life ve Portal filmlerinin son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Abrams, şimdilik filmler konusunda yeni bir gelişme olmadığını, ancak her iki filmin de hala yapım aşamasında olduğunu ve her iki film için de yazarların hikayeler üzerinde çalıştığını söyledi.

Yeni Star Wars üçlemesinin ilk filmini yöneten J.J. Abrams devam filmlerinde yönetmen koltuğunda oturmayacak olsa da, yapımcı olarak filmler ile yakından ilgilenecek. Bu yüzden Half-Life ve Portal filmlerinin yakın zamanda karşımıza çıkması pek mümkün görünmese de, her iki oyun da sinema yolunda emin adımlarla ilerliyor.

http://www.ign.com/articles/2016/03/12/jj-abrams-portal-half-life-movies-still-happening