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Half-Life ve Portal beyaz perde yolunda

İlk olarak 2013 yılında duyurulan Half-Life ve Portal filmleri hakkında konuşan ünlü yönetmen J.J. Abrams, her iki filmin de hala yapım aşamasında olduğunu açıkladı.
3 yıl
3,5b
1
32
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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 Star Trek ve Star Wars: Güç Uyanıyor gibi başarılı filmlerin yönetmeni J.J. Abrams ve Valve oyun stüdyosunun başkanı Gabe Newell, 2013 D.I.C.E. Summit'te birlikte sahneye çıkmış ve birlikte yeni projeler geliştireceklerini açıklamıştı. J.J. Abrams öncülüğünde geliştirilecek oyunları da kapsayan bu ortak projelerin başında, popüler oyun serileri Half-Life ve Portal'ın film uyarlamaları geliyordu.
Aradan geçen 3 yılda Half-Life ve Portal filmleri hakkında herhangi bir gelişme olmaması, bu projelerin rafa kaldırıldığını düşündürdü, ancak J.J. Abrams'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar her iki filmin de hala beyaz perde yolunda olduğunu gösterdi.
Yapımcılığını üstlendiği 10 Cloverfield Lane filminin tanıtımı için basın mensupları ile bir araya gelen Abrams, IGN ekibinden gelen bir soru üzerine Half-Life ve Portal filmlerinin son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Abrams, şimdilik filmler konusunda yeni bir gelişme olmadığını, ancak her iki filmin de hala yapım aşamasında olduğunu ve her iki film için de yazarların hikayeler üzerinde çalıştığını söyledi.
Yeni Star Wars üçlemesinin ilk filmini yöneten J.J. Abrams devam filmlerinde yönetmen koltuğunda oturmayacak olsa da, yapımcı olarak filmler ile yakından ilgilenecek. Bu yüzden Half-Life ve Portal filmlerinin yakın zamanda karşımıza çıkması pek mümkün görünmese de, her iki oyun da sinema yolunda emin adımlarla ilerliyor.

http://www.ign.com/articles/2016/03/12/jj-abrams-portal-half-life-movies-still-happening Yorum Yaz
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dr20mouse 3 yıl en beğenilen
Half-Live...
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_Risen_ 2 yıl
Bryan Cranston çok iyi gider aslında Freeman'a
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Ömürcan 2 yıl
ne beyaz perdesi hl 3 çıksın! :)
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Umutcan 2 yıl
Aradan 3 yıl geçmiş, half life 3 confirmed.
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JusticeLeague 2 yıl
Tutmaz
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etrafınabakançocuk 2 yıl
Half life varsa izlenir
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TTNC Space 2 yıl
crossfireyi az oynamadık zamanında
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Barni Moloztaş 3 yıl
Abrams mı?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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_THANOS_ 3 yıl
Cod,Warcraft,Assasin's Creed,Half-life filmi cikacak ya da cikma ihtimalinde olan cogu yapim oyun sektorunde suyu cikmis olan yapimlar. Baktilar bu sektorden akan sular azalmaya basladi simdi de film sektorune dadandilar. Artik bi 10 film cikar herhalde her bir oyun icin.

Ha zamaninda muptelasi oldugumuz oyunlari beyaz perdede gormek guzel bir sey ama yapimcilarin şu politikasi cok uzucu ve igrenc maalesef.
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-Lanaya- 3 yıl _THANOS_
_THANOS_

Cod,Warcraft,Assasin's Creed,Half-life filmi cikacak ya da cikma ihtimalinde olan cogu yapim oyun sektorunde suyu cikmis olan yapimlar. Baktilar bu sektorden akan sular azalmaya basladi simdi de film sektorune dadandilar. Artik bi 10 film cikar herhalde her bir oyun icin.

Ha zamaninda muptelasi oldugumuz oyunlari beyaz perdede gormek guzel bir sey ama yapimcilarin şu politikasi cok uzucu ve igrenc maalesef.

Bütün dünya 8-9 yıldır HL3 ün çıkmasını bekliyor, suyu çıktı derken?
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HayalineMahkumum 3 yıl
Küçüklüğümüzün oyunlarını şimdi izliyoruz :D tetrisin filmide çıkıyor
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Korkusuz Üye 3 yıl
Haberin gerçeklik payı yok.
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TIMERIDER 3 yıl
Yıllardır vardır bu söylenti.Youtube da birde amatör fragman vardı.
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DH Misafiri 3 yıl
Bu oyunun tanitimindaki adami hep breaking bad deki walter white benzetmisimdir
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Charles Bartowski 3 yıl
1.5 sene önce konusunu açtım o günden beri gelişme yok
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