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Halk kütüphanesindeki binlerce e-kitap, e-Devlet’e taşındı

Halk Kütüphanesi işlemleri e-Devlet'e taşındı. Halk Kütüphanesindeki binlerce e-kitapa, tek tuşla ulaşabilir ve ücretsiz olarak indirebilirsiniz. İşte detaylar:
6 ay
9,5b
1
11
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Halk kütüphanesindeki binlerce e-kitap, e-Devlet’e taşındı
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Vatandaşlık işlemlerini dijital ortama taşıyan e-Devlet’e yeni bir hizmet eklendi. Bundan böyle Halk Kütüphanesi işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı çatısı altında sunulan Halk Kütüphanesi hizmetleri ile e-üyelik oluşturabilir, kütüphanedeki kitap listelerini tarayabilir, ödünç alınan kitapları sorgulayabilirsiniz. Halk Kütüphanesi işlemlerine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

17 binden fazla e-kitap

E-üyelik hizmeti sayesinde Halk Kütüphanesi’ndeki e-kitaplara erişim sağlayabilirsiniz. 17 binin üzerindeki kitapları PDF ve EPUB formatında görüntüleyebilmek ve indirebilmek mümkün. Özellikle eski Türkçe eserlerin ve çalışmaların sayısı bir hayli fazla.

E-kitapları indirmek ve çevrimdışı görüntüleyebilmek için Adobe Digital Editions ya da EBSCO eBooks uygulamasını kullanmak gerekiyor.

Ülkemizde EPUB formatında e-kitap bulmak epey zor. Halk Kütüphanesi’nin dijital arşivi sayesinde bu eksikliği kısmen de olsa giderebilmek mümkün.


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Mert GFL 6 ay en beğenilen
E devleti kim geliştiriyorsa tebrik ederim. Kamuda güzel işlerin çıktığı bir yer.
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Y-ZiyA 6 ay
Daha denemedim ama doğruysa çok güzel olur. Bir de sesli kitaplar vardı onlar da açılır mı acaba bizlere. Arabada yolda giderken dinlemek için bire bir.
Yanıtla +21
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Soul741 6 ay
Kayıt olduktan sonra şu siteye yönlendiriyor: koha.ekutuphane.gov.tr/...
Bu siteden gelişmiş aramayla, tüm kütüphanelerdeki e-kitapları aratmaya çalışıyorum. Sonuç yok. Site kötü hazırlanmış. Oldukça da yavaş. Milyonlara açılacak bir web sitesi böyle olmamalı.
Kayıt olduktan sonra şu siteye yönlendiriyor:koha.ekutuphane.gov.tr/...Bu siteden gelişmiş aramayla, tüm kütüphanelerdeki e-kitapları aratmaya ça...
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kayamtky 6 ay
Yazı da, ödünç alınan kitaplardan bahsediliyor. Dijital indirilen kitabın ödünçü mü olurmuş.
Yanıtla +2
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tanerss 6 ay
Üyesi olduğunuz Halk Kütüphanesinin mevcut durumda e-Kitap aboneliği bulunmamaktadır.
e-Kitap aboneliği Kültür Bakanlığı'na bağlı 100 Halk Kütüphanesi için pilot uygulama olarak başlatılmış olup,
daha sonraki süreçte bütün Halk Kütüphaneleri için uygulama başlatılması için çalışma yapılacaktır.
Yanıtla +1
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tugares 6 ay
Yapanların ellerine sağlık... Böyle güzel gelişmeler daha sık olsun lütfen :)
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SEO-Uzmanı 6 ay
şaşırdım osman harbi şaşırdım !
ama yetmez !
sesli kitap gelmesi lazım
çünkü cepten kitap okumak göze zarar
kulağa dinlemek yarar :)
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Y-ZiyA 6 ay
gutenberg.org/...
Yabancı dili olan ya da geliştirmek isteyen arkadaşlar e-kitaplar için burayı da kurcalayabilir.
Yanıtla +8
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1BilimAdamı 6 ay
Sabah edevletten mail gelmişti ama tam anlamamıştım olayı, gerçekten ama gerçekten güzel hizmet. Tebrik ediyorum. Katkısı geçen herkese.
Yanıtla +3
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Mert GFL 6 ay en beğenilen
E devleti kim geliştiriyorsa tebrik ederim. Kamuda güzel işlerin çıktığı bir yer.
Yanıtla +48
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Soul741 6 ay
Kayıt olduktan sonra şu siteye yönlendiriyor: koha.ekutuphane.gov.tr/...
Bu siteden gelişmiş aramayla, tüm kütüphanelerdeki e-kitapları aratmaya çalışıyorum. Sonuç yok. Site kötü hazırlanmış. Oldukça da yavaş. Milyonlara açılacak bir web sitesi böyle olmamalı.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Y-ZiyA 6 ay
Daha denemedim ama doğruysa çok güzel olur. Bir de sesli kitaplar vardı onlar da açılır mı acaba bizlere. Arabada yolda giderken dinlemek için bire bir.
Yanıtla +21
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ugurcankorkmaz 6 ay
Çok önemli ve gerekli bir uygulamaydı. Ülkemizde kütüphanecilik gelişmeli artık. Herkes ulaşabilmeli.
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