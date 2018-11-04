Halk kütüphanesindeki binlerce e-kitap, e-Devlet’e taşındı

Kültür ve Turizm Bakanlığı çatısı altında sunulan Halk Kütüphanesi hizmetleri ile e-üyelik oluşturabilir, kütüphanedeki kitap listelerini tarayabilir, ödünç alınan kitapları sorgulayabilirsiniz. Halk Kütüphanesi işlemlerine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
17 binden fazla e-kitap
E-üyelik hizmeti sayesinde Halk Kütüphanesi’ndeki e-kitaplara erişim sağlayabilirsiniz. 17 binin üzerindeki kitapları PDF ve EPUB formatında görüntüleyebilmek ve indirebilmek mümkün. Özellikle eski Türkçe eserlerin ve çalışmaların sayısı bir hayli fazla.
E-kitapları indirmek ve çevrimdışı görüntüleyebilmek için Adobe Digital Editions ya da EBSCO eBooks uygulamasını kullanmak gerekiyor.
Ülkemizde EPUB formatında e-kitap bulmak epey zor. Halk Kütüphanesi’nin dijital arşivi sayesinde bu eksikliği kısmen de olsa giderebilmek mümkün.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu siteden gelişmiş aramayla, tüm kütüphanelerdeki e-kitapları aratmaya çalışıyorum. Sonuç yok. Site kötü hazırlanmış. Oldukça da yavaş. Milyonlara açılacak bir web sitesi böyle olmamalı.