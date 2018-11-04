Halk kütüphanesindeki binlerce e-kitap, e-Devlet’e taşındı

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Vatandaşlık işlemlerini dijital ortama taşıyan e-Devlet’e yeni bir hizmet eklendi. Bundan böyle Halk Kütüphanesi işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı çatısı altında sunulan Halk Kütüphanesi hizmetleri ile e-üyelik oluşturabilir, kütüphanedeki kitap listelerini tarayabilir, ödünç alınan kitapları sorgulayabilirsiniz. Halk Kütüphanesi işlemlerine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

17 binden fazla e-kitap

E-üyelik hizmeti sayesinde Halk Kütüphanesi’ndeki e-kitaplara erişim sağlayabilirsiniz. 17 binin üzerindeki kitapları PDF ve EPUB formatında görüntüleyebilmek ve indirebilmek mümkün. Özellikle eski Türkçe eserlerin ve çalışmaların sayısı bir hayli fazla.

E-kitapları indirmek ve çevrimdışı görüntüleyebilmek için Adobe Digital Editions ya da EBSCO eBooks uygulamasını kullanmak gerekiyor.

Ülkemizde EPUB formatında e-kitap bulmak epey zor. Halk Kütüphanesi’nin dijital arşivi sayesinde bu eksikliği kısmen de olsa giderebilmek mümkün.