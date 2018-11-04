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Ridley Scott'ın yönettiği THY reklam filmi serisinin fragmanı yayınlandı

Oscar ödüllü yönetmen Ridley Scott tarafından çekilen THY reklam filminin fragmanı yayınlandı. Seri olarak planlan reklam filminde İstanbul Havalimanı ve İstanbul'un önemli mekanlarını görüyoruz.
6 ay
6b
1
19
sosyal medya
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türk Hava Yolları’nın yeni reklam filmi yayınlandı. Yayınlanan video, Oscar ödüllü yönetmen Ridley Scott’ın tarafından çekilen The Journey (Yolculuk) isimli reklam filmi serisinin fragmanı niteliğini taşıyor.

Ridley Scott tarafından çekilen The Journey isimli serinin başrolünü Hollandalı oyuncu Sylvia Hoeks üstleniyor. Filmin yardımcı rolünde ise Aure Atika yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Cep telefonları, çok özel şartlar altında kansere sebep olabilir"

THY’nin 85. yılına özel olarak çekilen reklam filminin başrolü Türkiye’ye geliyor ve gizemli birinin peşine düşüyor. İstanbul Havalimanı başta olmak üzere Yerebatan Sarnıcı, Ortaköy Camii, Haliç gibi İstanbul’un çeşitli mekanlarına yer verildiğini görüyoruz. Ayrıca THY’nin yeni üniformalarını da görüyoruz.

The Journey (Yolculuk) isimli reklam filmi serisi, yakın zamanda Turkish Airlines YouTube kanalında ve TV’de yayınlanacak.


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interwap 6 ay en beğenilen
Neden "yerli ve milli" yönetmen çekmemiş.
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Holy Templar 6 ay
ridley scott'u pek sevmem ama bence iyi olmuş,hem bilinen birisi hem İstanbul'u Spectre ve Taken filmlerindeki gibi yıkık dökük harabe şeklinde lanse etmemiş. o filmlere çekim veren yetkililer belli şartlar koysa böyle olmazdı. mesela bir film paris'te geçecekse eyfel kulesi ya da lourve müzesi illa görünecek yoksa izin vermiyorlar,aynısı amerika için özgürlük anıtı ya da birçok sembolik yerlerde de geçerli.bizde ise gelin çekin,belli miktar para bırakın sonra isterseniz ortadoğudan - afrikadan hallice gösterseniz bile fark etmez oluyor.en azından bu tarz reklam bile olsa ortadoğu imajını silmek için böyle yapımlar gerekli.
ridley scott'u pek sevmem ama bence iyi olmuş,hem bilinen birisi hem İstanbul'u Spectre ve Taken filmlerindeki gibi yıkık dökük harabe şeklinde lanse etmemiş....
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2 Yanıt Yanıtla +28
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Y-ZiyA 6 ay
Uçak bileti fiyatlarını bir tık azaltsak da mesela nuri bilge mesela ferzan çekse reklamı?
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DH Misafiri 6 ay
Yaniiiii
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DH Misafiri 6 ay
ne boş kafasınız ya
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HİBİDİHUBLA1 6 ay
MOTORU YER LI MI LAN
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Hendrik Johannes Cruijff 6 ay
Reklamdan öte verilen hizmet verim/performans daha önemlidir.Bu reklamın maliyetini birde yolculardan çıkaracaksan işin iş.
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mondiyo 6 ay
Ridley Scott ve THY birarada müthiş.
Dünyada etki yaratmak icin dünya capında kişilerle çalışan THY yi kutluyorum
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MonitörKertenkelesi 6 ay
Güzel olmuş. Ayrıca niye yerli milli yönetmen çekmemiş gibi şeylere takılanlar THY zaten uluslarası çalışan dev bir firma, dünyaca ünlü bir yönetmen tarafından çekilmesi çok daha global bir marka olduğunu kanıtlar. TYH olsa da sanki uçakları biz mi yaptık, onlar da dışarıdan alınıyor. Bu kadar da takmayın isterseniz. Sürekli niye milli olmamış diyenler hep yerli değil yabancı marka telefon ve içecek kullanıyor yani goygoy yapıyorsunzu samimi değlisiniz.
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gurkanse 6 ay
isim TÜRK hava yolları reklamı çeken YABANCI
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RichesMen 6 ay
Taksi dediğinde sarı değilde turkuaz taksi olaydı iyiydi :D
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StratejistX 6 ay
Güzel olmuş...
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Y-ZiyA 6 ay
Bari Sigourney Weaver la çekselerdi
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