Ridley Scott'ın yönettiği THY reklam filmi serisinin fragmanı yayınlandı

Türk Hava Yolları’nın yeni reklam filmi yayınlandı. Yayınlanan video, Oscar ödüllü yönetmen Ridley Scott’ın tarafından çekilen The Journey (Yolculuk) isimli reklam filmi serisinin fragmanı niteliğini taşıyor.

Ridley Scott tarafından çekilen The Journey isimli serinin başrolünü Hollandalı oyuncu Sylvia Hoeks üstleniyor. Filmin yardımcı rolünde ise Aure Atika yer alıyor.

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THY’nin 85. yılına özel olarak çekilen reklam filminin başrolü Türkiye’ye geliyor ve gizemli birinin peşine düşüyor. İstanbul Havalimanı başta olmak üzere Yerebatan Sarnıcı, Ortaköy Camii, Haliç gibi İstanbul’un çeşitli mekanlarına yer verildiğini görüyoruz. Ayrıca THY’nin yeni üniformalarını da görüyoruz.

The Journey (Yolculuk) isimli reklam filmi serisi, yakın zamanda Turkish Airlines YouTube kanalında ve TV’de yayınlanacak.