Halkbank hatalı döviz kurlarına ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı

Halkbank'ın internet sitesinde dün akşam saatlerinde döviz kurlarında çok ciddi bir düşüş yaşandığı fark edildi. Güncel dolar kurunun 6,55, euro kurunun ise 7,62 olduğu saatlerde banka, yaklaşık 40 dakika boyunca 3,72 TL’lik dolar kuru ve 4,32 TL’lik Euro kuruyla alım-satım işlemleri yaptı.

40 dakikalık süre zarfında bankadan toplam 3,3 milyon dolar ve 450 bin euro alımı gerçekleştirildi. Hatalı işlemlere çok kısa süre içerisinde müdahale eden Halkbank yetkilileri, yapılan alım-satım işlemlerini iptal etti ve banka yaptığı açıklamada maddi olarak hiçbir şekilde zarara uğramadıklarını belirtti. Ancak sosyal medya kullanıcılarından bazıları hala söz konusu süre zarfında işlem yapabildiklerini iddia ediyor ve işlem dekontlarını paylaşıyorlar.

Öte yandan benzer bir kur manipülasyonunun Kuveyt Türk, İNG Bank , HSBC ve Tekstil Bank’ın web sitelerinde de meydana geldiği iddia ediliyor. Halkbank açıklamasında olayla ilgili çok fazla detaya yer vermese de pek çok sosyal medya kullanıcısı yaşanan olayların dış güçlere bağlı bir siber saldırı olduğunu iddia ediyor.

Halkbank’ın olaya ilişkin Twitter’dan ve web sitesinden yaptığı yazılı açıklama şu şekildeydi,

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

"Bankamız internet sitesinde, gerek bilgilendirme amaçlı gerekse alım-satıma esas olarak yayınlanan döviz kurlarının sisteme aktarılmasında kullanılan dış kaynaklı 3. parti bir yazılımda meydana gelen sistemsel ve operasyonel bir hata nedeniyle, 31 Ağustos 2018 günü akşamı piyasa kapanışı sonrasında, kısa bir süre için, Bankamız döviz kurları olması gerekenden farklı olarak yayınlanmış ve internet şubesi üzerinden hatalı kur seviyelerinden kısıtlı sayıda işlem yapılabilmiştir. Söz konusu işlemlere derhal müdahale edilerek, müşterilerimizin ve Bankamızın zararına hiçbir şekilde sebebiyet verilmemiştir. Konuyla ilgili gerekli tedbirler alınmış olup, kontrol süreçleri sonrasında sistemimiz normal işleyişinde döviz alım-satım işlemlerine tekrar açılacaktır.