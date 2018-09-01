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Halkbank hatalı döviz kurlarına ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı

Halkbank, dün akşam saatlerinde güncel kurlardan çok daha düşük kurlarla alım-satım işlemleri gerçekleştirdi. Yaşanan bu hatadan kısa süre sonra banka, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
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Güvenlik
Zeynep Yolcu
Yazar
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Halkbank'ın internet sitesinde dün akşam saatlerinde döviz kurlarında çok ciddi bir düşüş yaşandığı fark edildi. Güncel dolar kurunun 6,55, euro kurunun ise 7,62 olduğu saatlerde banka, yaklaşık 40 dakika boyunca 3,72 TL’lik dolar kuru ve 4,32 TL’lik Euro kuruyla alım-satım işlemleri yaptı.
40 dakikalık süre zarfında bankadan toplam 3,3 milyon dolar ve 450 bin euro alımı gerçekleştirildi. Hatalı işlemlere çok kısa süre içerisinde müdahale eden Halkbank yetkilileri, yapılan alım-satım işlemlerini iptal etti ve banka yaptığı açıklamada  maddi olarak hiçbir şekilde zarara uğramadıklarını belirtti. Ancak sosyal medya kullanıcılarından bazıları hala söz konusu süre zarfında işlem yapabildiklerini iddia ediyor ve işlem dekontlarını paylaşıyorlar.
Öte yandan benzer bir kur manipülasyonunun Kuveyt Türk, İNG Bank , HSBC ve Tekstil Bank’ın web sitelerinde de meydana geldiği iddia ediliyor. Halkbank açıklamasında olayla ilgili çok fazla detaya yer vermese de pek çok sosyal medya kullanıcısı yaşanan olayların dış güçlere bağlı bir siber saldırı olduğunu iddia ediyor.
Halkbank’ın olaya ilişkin Twitter’dan ve web sitesinden yaptığı yazılı açıklama şu şekildeydi,
"Bankamız internet sitesinde, gerek bilgilendirme amaçlı gerekse alım-satıma esas olarak yayınlanan döviz kurlarının sisteme aktarılmasında kullanılan dış kaynaklı 3. parti bir yazılımda meydana gelen sistemsel ve operasyonel bir hata nedeniyle, 31 Ağustos 2018 günü akşamı piyasa kapanışı sonrasında, kısa bir süre için, Bankamız döviz kurları olması gerekenden farklı olarak yayınlanmış ve internet şubesi üzerinden hatalı kur seviyelerinden kısıtlı sayıda işlem yapılabilmiştir. Söz konusu işlemlere derhal müdahale edilerek, müşterilerimizin ve Bankamızın zararına hiçbir şekilde sebebiyet verilmemiştir. Konuyla ilgili gerekli tedbirler alınmış olup, kontrol süreçleri sonrasında sistemimiz normal işleyişinde döviz alım-satım işlemlerine tekrar açılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."
Halkbank hatalı döviz kurlarına ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı
 

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sadrag 9 ay en beğenilen
1) Böyle bir şey daha önce oldumu?
2) Neden sadece bir banka da değilde bir kaç tanesinde birden oldu?
3) Doların bu kadar etkin olduğu bir zamana denk gelmesini nasıl açıklıyorlar?
4) Adı, belirli bir davayla ilişkilendirilen ve yüksek meblağda para cezalarından bahsedilen bir bankanın böyle bir hatayı yapması ne demektir?
Ekonomist falan değiliz sonuçta ama açıkçası bu sorulara tatmin edici cevaplar alamadıkça Bana göre BİRİLERİ VURGUN YAPMIŞTIR! O kadar..
1) Böyle bir şey daha önce oldumu?2) Neden sadece bir banka da değilde bir kaç tanesinde birden oldu?3) Doların bu kadar etkin olduğu bir zamana denk g...
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Technical.assistance 9 ay
He bizde yedik yapilan aciklamada sinirli sayida islem yapilmistir diyo yani belirlenen kisilerin doviz alim islemleri onaylandi digerlerini onaylamadim diyo ajdkqnsbdbs
He bizde yedik yapilan aciklamada sinirli sayida islem yapilmistir diyo yani belirlenen kisilerin doviz alim islemleri onaylandi digerlerini onaylamadim diyo a...
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Genccizer 9 ay GoldPunch
Yok canim kimsenin cebi dolmamistir. Olur mu hic.
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BurNIng 8 ay
Merhaba,
Cb'nin kendisi fake,elbette ki bankasının açıklaması da fake olacaktır.
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Jambaz 8 ay
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aycibin 8 ay
banka ve açıklaması için yoruma gerek bile duymuyorum
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dockhanger 9 ay
niye inandırıcı gelmiyor sorun bendemi
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Francis J. Underwood 9 ay
Ziyaaaaaa
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dogussonmez 9 ay
Ben o saatte CS oynuyordum. Ulan hic aklima gelmedi keske bakip bi kac dolarda ben alaydim.
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nocomment 9 ay
Muharrem İnce'nin hoşluk yaparak sadece "şizofren" diye hitap ettiği güruh toplanmış yine.

-Kaçırılmadım

-Kaçırıldın kaçırıldııın.

...

Elturbo olayı gayet anlaşılır bir şekilde anlatmış ama anlamak isteyen için.
....

Buradaki yazılanlardan anladığım, götürmek isteyen ama götürme imkanı bulamayanların başkalarına bok atmaya çalıştıklarıdır.

....

Bu döviz kurları Bloomberg'ten alınıyormuş. İşin içinde Bloomberg olunca mesele daha anlaşılır hale geliyor aslında. Bizim Amerika hayranı tatlı su solcularımız (?) her zamanki gibi kendi halkına çamur atma gayretinde
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novicem 9 ay nocomment
Çok çabuk ikna olmuşsunuz. Daha doğrusu ikna değil de zaten baştan inandığınız şeye destek bulmuşsunuz. Bu arada adında halk kelimesi geçtiği için o banka halk olmuyor. Yani kimsenin halkına çamur attığı falan yok tam aksine halkının çıkarı için mantıklı ve yeterli bir açıklama istiyor. Çünkü kamu bankası olan Halk Bankasının bu olaydan kaynaklı zararı olursa görev zararı olarak bilançoya yansıyacak ve bilin bakalım bu zarar nereden karşılanacak.

Amerika hayranı solcu?
Benim tanıdığım solcuların ayağına taş değse amerikadan bilir ya hu.
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qoqoCAN 9 ay
güzel ülkemi çok ama çok seviyorum.
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alex59 9 ay
Bu ülkenin başına ne geliyorsa halktan geliyor.
Paraları babasının akıllı çocukları çoktan ayakkabı kutularına istifleyip sıfırlamıştır.
Robin Hood zenginden alır fakire verirdi bunlar tam tersi fakirden alıp zengine veriyor.
Sıkıntı yok halk bankasının parasını yine halka ödetirler, nasıl olsa bu halk kendi hariç başkalarının söküklerini yamamayı seviyor.
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patapon_00 9 ay
La casa de la Türkiye
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