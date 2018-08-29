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Türk Telekom hisselerinin bankalara devrine bakanlıktan onay çıktı

Ojer Telekomünikasyon, 2013 yılında Türk Telekom hisselerini teminat göstererek çektiği krediyi geri ödeyemedi. Bakanlık, Türk Telekom hisselerinin alacaklı bankalara devrine onay verdi.
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türk Telekom hisselerinin bankalara devrine bakanlıktan onay çıktı
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Türk Telekom hisselerinin yüzde 55’ininin sahibi Ojer Telekomünikasyon, Türk bankalarından çektiği kredi borcunu ödeyemediği için hisselerini devrediyor. Alacaklı bankaların Türk Telekom’un yüzde 55’lik hissesini devralma talebine Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onay verildi.

Türk Telekom’dan yapılan açıklama ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Ojer Telekomünikasyon AŞ’nin (OTAŞ), yüzde 55 hissesinin bankaların ortak olduğu özel amaçlı şirkete (SPV) devredilmesine onay verdiği duyuruldu.

2013 yılında aldığı krediyi geri ödeyemedi 

übnanlı Hariri ailesine ait Saudi Oger’e bağlı olan Ojer Telekomünikasyon 2013 yılında Türk Telekom’da sahip olduğu yüzde 55 hisseyi teminat göstererek 4.75 milyar dolar tutarında kredi almış ancak kredinin taksitlerini geri ödeyememişti. Bankalar Ojer Telekomünikasyon’un yüzde 55 hissesini devralmak için geçtiğimiz ay Rekabet Kurumu’na başvurmuştu.

Halka açık konumdaki Türk Telekom'un hisselerinin yüzde 55’i Ojer Telekomünikasyon’a, yüzde 25'i Hazine Müsteşarlığı'na, yüzde 6,68'i Varlık Fonu'na ait. Şirket hissesinin yüzde 13,32'si ise borsada işlem görüyor.

Otaş'a kredi sağlayan 29 yerli ve yabancı bankalar arasında Akbank'ın 1,7 milyar dolar, Garanti Bankası'nın 1 milyar dolar, İş Bankası'nın 500 milyon dolar alacağı bulunuyor. Kredi verenler arasında BNP Paribas ve Deutsche Bank da bulunuyor.

Türk Telekom'dan KAP'a yapılan açıklamada konuyla ilgili olarak şöyle denildi:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Şirketimize iletilen resmi bildirime göre, Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin ("OTAŞ"), şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.'de ("Türk Telekom") bulunan %55 oranındaki hisselerinin, OTAŞ'a kredi veren bankaların paydaş olacağı bir ortak girişim şirketi (SPV) aracılığıyla devralınması Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygun görülmüştür."



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profecco 8 ay en beğenilen
43 milyon abonesi olan şirket "zarar" ediyor. Araplar Türk bankasından aldıkları krediyle Türk Telekom'u satın alıyor sonra da yıllık bilmem kaç milyar TL kazanan şirketin borcunu ödemiyorlar. Sonra bunu yazınca fedöcü, dıj güjler öyle mi?
43 milyon abonesi olan şirket "zarar" ediyor. Araplar Türk bankasından aldıkları krediyle Türk Telekom'u satın alıyor sonra da yıllık bilmem kaç milyar TL kazan...
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S.Vettel 8 ay
Sonuç verilen kredi yurtdışına çıktı, bu süreçteki TT karıda yurtdışına çıktı bizede zarar ediyor dediler.Şimdide el konuluyor kim kaybetti kim kazandı oturup 1 dakika düşünün.Özelleştirme iyidir rekabet kızışır diyenlere kapak niteliğinde bir haber olmuş.
Sonuç verilen kredi yurtdışına çıktı, bu süreçteki TT karıda yurtdışına çıktı bizede zarar ediyor dediler.Şimdide el konuluyor kim kaybetti kim kazandı oturup 1...
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Yanıtla +137
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Nike 8 ay
Özelleştirme iyidir diye ortada gezenler iyi okusun haberi.
Peşkeş çekilen hepimizin emeğinin sonu bu işte.
1 Yanıt Yanıtla +83
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Denizde nefes alan üye 8 ay
Cumhuriyet tarihinin en önemli kurumlarından olan telekom'u özelleştirme ile yabancı sermayedarlara peşkeş çekenler bunun sorumlusudur. 6 Eylül Perşembe günü 12:30'da gayrettepe Telekom binası önünde Telekom'u soyanlardan hesap sormak için buluşuyoruz.
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Francis J. Underwood 8 ay
Arap'lar burayada mı el atmış
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bluelizard17 8 ay
eskiden kullanılan "ingiliz oyunu" diye bir tabir vardı. tam da bu duruma uygun.
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ReisülKüttap 8 ay
Borçlar birden ödemelik dğeil bence aselsan varlık fonu turkcell vestel alaymış biz turktelekom kullanıp destek verirdik trink para veriyoruz bedelli için uğraşan bahçeli buna da el atsın
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iARDAs 8 ay
Teşekkürler AKP ve Teşekkürler inadına AKP diyen herkes. Sağolun varolun. Ülke süper çok iyiyiz çok güçlüyüz.
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bulcelik 8 ay
Koskoca telekom zarar etmiş.Bi kuruş vergi ödememiş. Arada bankaları da cukkalamis.Çok eyi yonetiliyoruz cooook.
Bu arada Yılmaz Özdil in bugünkü telekom başlıklı yazısını da okumanızı öneririm.
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Adoring 8 ay
Adamlar hem maddi sevdi hemde ulkenin iletisim agina coktu allah bilir ne bilgileri amerika almanya rusyaya satmistir
ulkeye bak gelen gecen seviyor
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Onurmsq 8 ay
Siz daha cok beklersiniz alt yapi gelistirmeyi. Bu olay artik bitmistir.
Devletin alt yapilari standarttan oteye gidemez.
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Kartal Göz 8 ay
Badem bıyıklılarla Ortadoğu bedevileri el ele verip güzelim kurumun için boşalttılar. Bu, ülke için hem acınası durum hem rezillik hem de kara bir lekedir.
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Merkur 8 ay
Türkiye işte böyle sömürüldü.
KABLOLARI DA SATMIŞLAR
1993 yılı başlarında Telekom'a 25-30 milyar dolar piyasa değeri biçiliyordu. Türkiye’nin ortalama 4.5 milyar dolar gelir elde ettiği, 20 milyar dolar da zarar etmesinin üstüne yeni bir skandal daha yaşandı.
OTAŞ’ın Türk Telekom’u satın aldıktan sonra 35 milyon kilometre uzunluğundaki bakır kabloları 2013 yılında sattığı anlaşıldı. Üstelik OTAŞ, eski adı İMKB olan Borsa İstanbul’a bu satışlar ile ilgili bildirimde bulunarak satışı doğruladı.
Satış miktarına ilişkin bilgi vermeyen şirket, "Fiber yatırımlarımız sonucunda şebekemizde bulunan bakır kabloların bir kısmı atıl hale geliyor. Kaynakları en iyi şekilde değerlendirmek için atıl hale gelen bakır kabloların satışıyla fiber yatırımlarımıza kaynak oluşturuyoruz" açıklamasını yapmıştı. Açıklamayla, milyonlarca kilometrelik kablo satışı gelirinin Hazine'ye değil, şirketin kasasına aktarıldığı anlaşıldı.
Fakat burada da Danıştay'ın 2013’te "satamaz" dediği altyapı için ihaleye çıkan şirket, geliri yatırımlarında kullanacağını açıklayınca bakır ile fiber kablo arasındaki maliyet farkından kazanç sağladığı öğrenildi.
OSMANLI DÖNEMİNDE DÖŞENEN KABLOLAR SATILDI
35 milyon kilometre bakır ağına sahip Türk Telekom’un, 2013’e kadar sadece 150 bin kilometre fiber kablo döşediği belirtilmişti. Türkiye'de 1 metre bakır kablo döşemenin maliyeti o dönem 90 cent iken, aynı uzunluktaki fiber kablo 50 cente mal oluyordu. O gün yapılan yorumlara göre iki yatırım arasında 100 kata varan bir maliyet farkı söz konusu yaşandı.
Türk Telekom'un altyapısında Osmanlı döneminde döşenmeye başlanan kablo altyapısını içeren Telekom'un elindeki bakırın değeri iddialara göre 10 milyar doları buldu. Öte yandan 2003'de tonu 2 bin dolardan satılan bakırın fiyatı 2013'te 8 bin dolara çıkmıştı.
Böylelikle OTAŞ’ın sadece bankalara ödemediği kredilerden değil, Türkiye'nin Telekom bakır altyapısını satarak da milyarlarca lira kazandığı anlaşıldı.
İşte o açıklama:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

odatv.com/...
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