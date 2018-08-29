Türk Telekom hisselerinin bankalara devrine bakanlıktan onay çıktı

Tam Boyutta Gör

Türk Telekom hisselerinin yüzde 55’ininin sahibi Ojer Telekomünikasyon, Türk bankalarından çektiği kredi borcunu ödeyemediği için hisselerini devrediyor. Alacaklı bankaların Türk Telekom’un yüzde 55’lik hissesini devralma talebine Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onay verildi.

Türk Telekom’dan yapılan açıklama ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Ojer Telekomünikasyon AŞ’nin (OTAŞ), yüzde 55 hissesinin bankaların ortak olduğu özel amaçlı şirkete (SPV) devredilmesine onay verdiği duyuruldu.

2013 yılında aldığı krediyi geri ödeyemedi

übnanlı Hariri ailesine ait Saudi Oger’e bağlı olan Ojer Telekomünikasyon 2013 yılında Türk Telekom’da sahip olduğu yüzde 55 hisseyi teminat göstererek 4.75 milyar dolar tutarında kredi almış ancak kredinin taksitlerini geri ödeyememişti. Bankalar Ojer Telekomünikasyon’un yüzde 55 hissesini devralmak için geçtiğimiz ay Rekabet Kurumu’na başvurmuştu.

Halka açık konumdaki Türk Telekom'un hisselerinin yüzde 55’i Ojer Telekomünikasyon’a, yüzde 25'i Hazine Müsteşarlığı'na, yüzde 6,68'i Varlık Fonu'na ait. Şirket hissesinin yüzde 13,32'si ise borsada işlem görüyor.

Otaş'a kredi sağlayan 29 yerli ve yabancı bankalar arasında Akbank'ın 1,7 milyar dolar, Garanti Bankası'nın 1 milyar dolar, İş Bankası'nın 500 milyon dolar alacağı bulunuyor. Kredi verenler arasında BNP Paribas ve Deutsche Bank da bulunuyor.

Türk Telekom'dan KAP'a yapılan açıklamada konuyla ilgili olarak şöyle denildi:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Şirketimize iletilen resmi bildirime göre, Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin ("OTAŞ"), şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.'de ("Türk Telekom") bulunan %55 oranındaki hisselerinin, OTAŞ'a kredi veren bankaların paydaş olacağı bir ortak girişim şirketi (SPV) aracılığıyla devralınması Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygun görülmüştür."