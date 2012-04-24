Hambo, Google Play'de yayınlandı

Mobil cihazlarda oyun sektörü her geçen gün önemi arttırırken, farklı temalı oyunlarda gelmeye devam ediyor. Sinemanın en önemli karakterlerinden Rambo'yu andıran Hambo'da Google Play'de yerini alan oyunlardan biri oldu.

Fizik öğelerini barındıran oyunda, savaş meydanında yer alan kahramanımızın düşmanlara karşı mücadelesine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Oynanış açısından da oldukça kolay ve eğlenceli olan Hambo, Google Play'de ücretsiz olarak yayınlanıyor.

