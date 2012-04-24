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Hambo, Google Play'de yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,7b
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Mobil Uygulamalar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Mobil cihazlarda oyun sektörü her geçen gün önemi arttırırken, farklı temalı oyunlarda gelmeye devam ediyor. Sinemanın en önemli karakterlerinden Rambo'yu andıran Hambo'da Google Play'de yerini alan oyunlardan biri oldu.
Fizik öğelerini barındıran oyunda, savaş meydanında yer alan kahramanımızın düşmanlara karşı mücadelesine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Oynanış açısından da oldukça kolay ve eğlenceli olan Hambo, Google Play'de ücretsiz olarak yayınlanıyor.



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sertacarslan 7 yıl
Saatiniz 1 saat ileri galiba :) Şu an saat 17:10 bende :)
1 Yanıt Yanıtla
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BraveHeart 7 yıl sertacarslan
sertacarslan

Saatiniz 1 saat ileri galiba :) Şu an saat 17:10 bende :)

Dün; 18:27:16
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