Hamilelik sürecinde egzersiz yapmak, yavruları obeziteye karşı koruyor

Fareler üzerinde yeni yapılan bir araştırmaya göre hamilelik sürecinde egzersiz yapan anne farenin yavrularının; yağdan zengin diyetle beslenmelerine karşın kilo alma yüzdeleri daha az oluyor. Önceki araştırmaların obez fare anneler üzerinde yapılmasına ve egzersizin obez annelerin yavruları üzerindeki yararlı etkilerinin tespit edilmesine karşın yeni araştırma; obez olmayan anne fareler üzerinde yapıldı ve benzer etkilerin bu annelerin yavruları üzerinde geçerli olduğu gözlemlendi.

Araştırmayı yürüten ve Washington Eyalet Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Jun Seok Son obez veya diyabeti olsun olmasın bütün annelerin hamilelik sürecince düzenli egzersiz yapmasını önerdi. Ayrıca bu egzersizin doğacak yavrular üzerinde olumlu metabolik etkileri olduğunu da sözlerine ekledi.

Kahverengi adipoz dokunun vücuttaki görevi

Kahverengi adipoz doku veya kahverengi yağ, beyaz adipoz dokusu ile beraber adipoz doku türünü oluşturan doku türüdür. Kahverengi adipoz doku hemen hemen bütün memeli hücrelerinde bulunur. Kahverengi yağın sınıflandırılması benzer işlevli iki farklı hücre grubunu kapsar. İlk hücre grubu daha büyük depozitlerde bulunan kas hücreleri ile aynı embriyolojik kökeni taşır. İkinci grup sempatik sinir hücreleri tarafından uyarılan beyaz adipositlerden türemiştir. Bu adipositler beyaz adipoz dokunun içinde dağılmışlardır ve bundan dolayı bej adiposit olarak isimlendirilmişlerdir.

Kahverengi adipoz doku yeni doğmuş ve kış uykusundaki memelilerde çokça bulunur. Aynı zamanda metabolik olarak aktif yetişkin insanlarda da bulunur, ama oranı insan yaşı ile ters orantılıdır. Öncelikli işlevi vücut ısısını düzenlemektir. Kasların titremesi ile üretilen ısıya ilave olarak kahverengi adipoz doku ısıyı titreme hareketi yapmadan üretir.

Kahverengi adipoz dokuya kahverengi rengi veren, demir içeren mitokondrilerdir. Kahverengi adipoz doku aynı zamanda beyaz yağdan daha fazla kapiller içerir. Bu sebeple dokuya daha çok oksijen ve besin sağlar ve üretilen ısıyı bütün vücuda dağıtır.

Son konuşmasını sonlandırırken; hamilelikteki egzersiz eksikliğinin kısmen zayıflayan termojenik fonksiyon sebebiyle yavrularda obezite ve çeşitli metabolik hastalık yatkınlığını artırdığını da sözlerine ekledi.

Araştırmacılar, egzersiz yapan annelerin yavrularındaki biyolojik mekanizmaları daha iyi anlamak için ek çalışmalar yapmayı planlıyorlar.

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190407144210.htm

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Araştırmacılar hamilelik sırasında her sabahdakikaegzersiz yapan anne farenin yavrularını inceledi. Egzersiz yapmayan anne farelerin yavruları iseolarak kullanıldı. Daha sonra bu yavrular sütten kesildi ve sütten kesilme sonrasında egzersiz yapan anne farenin yavrularınınilişkilidüzeyleri kontrol grubuna kıyasla daha yüksek tespit edildi.Araştırmacılar daha sonra grupları gözlemledi ve egzersiz grubunun daha yüksek vücut sıcaklıklarına sahip olduğunu tespit ederek kahverengi adipoz dokularının(veya daha yüksek bir termojenik fonksiyona sahip olduğunu) tespit etti.