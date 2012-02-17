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Hangi Mac'ler OS X: Mountain Lion ile uyumlu ?

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın 2011 yılının Haziran ayında satışa sunduğu Mac OS X: Lion kullanıcısı olsanız bile; dün tanıtılan OS X: Mountain Lion'a terfi etmek için yeni bir Mac almak zorunda kalabilirsiniz.

Peki kimler Mountain Lion'ı satışa sunulduğu ilk gün Mac App Store'dan (hemen belirtelim; Mountain Lion sadece Mac App Store'a özel olacak) indirip kullanmaya başlayabilmeniz için elinizdeki Mac'inizin şu modellerden biri olması gerekmekte;

  • iMac (2007 ortasında ya da daha sonraki tarihlerde satışa sunulan)
  • MacBook (13 inç Alüminyum, 2008), (13 inç; 2009 başı ya da daha sonraki tarihlerde satışa sunulan)
  • MacBook Pro (13 inç, 2009 ortası ya da daha sonraki tarihlerde satışa sunulan), (15 inç, 2.4/2.2 GHz), (17 inç, 2007 sonu ya da daha sonraki tarihlerde satışa sunulan)
  • MacBook Air (2008 sonu ya da daha sonraki tarihlerde satışa sunulan)
  • Mac Mini (2009 başı ya da daha sonraki tarihlerde satışa sunulan)
  • Mac Pro (2008 başı ya da daha sonraki tarihlerde satışa sunulan)
  • Xserve (2009 başı)

Diğer bir deyişle eğer Lion'ın destek verip Mountain Lion'ın destek sunmadığı modeller şöyle;

  • iMacs (2006 sonu; iMac5,1, iMac5,2, iMac6,1)
  • Alüminyum kasa Macbook'lardan önceki tüm plastik kasa Macbook'lar (MacBook2,1, MacBook3,1, MacBook4,1)
  • 2007 öncesi satışa sunulan Macbook Pro'lar (MacBookPro2,1, MacBookPro2,2)
  • 1.Nesil Macbook Air (MacBookAir1,1)
  • 2007 ortası Mac Mini (Macmini2,1)
  • 1.Nesil Mac Pro ve 2007'de revize edilen 8 çekirdekli model (MacPro1,1, MacPro2,1)
  • Xserve (2006 sonu ve 2008 başı; Xserve1,1, Xserve2,1)


Apple'ın, önümüzdeki yazın son döneminde satışa sunulacak olan OS X: Mountain Lion için hazırladığı kısa tanıtım videosu


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deadric 7 yıl
Stabilitesi vs bilmem ama kullanışlılık yönünden win7 ye rakip olabilecek bir işletim sistemi değil bence.
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dreampowder 7 yıl deadric
deadric

Stabilitesi vs bilmem ama kullanışlılık yönünden win7 ye rakip olabilecek bir işletim sistemi değil bence.

sesli güldüm
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bocekgrafik 7 yıl deadric
deadric

Stabilitesi vs bilmem ama kullanışlılık yönünden win7 ye rakip olabilecek bir işletim sistemi değil bence.

1994 yılından bu yana macintosh kullanmama rağmen (klon macler de dahil olmak üzere: Power Computng ve Umax) Apple'ı tekelci bir firma olduğunu reddetmiyorum, bu yönünden dolayı eleştiriyorum. Hatta son 10 yıldır izlediği politikasından da memnun değilim. Hem fabrika çıkışı olarak üzerinde 667 MHz bellekle gelen ve anakartı sözde 800 MHz bellek destekli iMac'ime 800 Mhz belleği okutamadığımı da görünce de Apple'ın en geri teknolojik özelliklerdeki donanım parçalarını iyice süsleyip (güzel bir kasa ve tasarım yapıp) bize kakaladığı yönündeki uygulamalarından da emin oluduğum için artık Apple'ı sevmek yerine ondan bütün hücrelerime kadar nefret ediyorum. Bizim Apple'ı sevdiğimiz yıllarda Apple seviyeli bir firmaydı. Kullanıcılarını gözetir, onların talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda ürünler çıkarırdı. Artık öyle değil. Ne zaman macintosh dışındaki alanlara el attı, bozulmaya başladı. Büyüdü mü, evet büyüdü ancak son derece seviyesiz ve kimsenin fanları dışında kimsenin saygı duymadığı bir firma haline geldi. Neyse...

Lâkin bunların hiçbirisi, Apple'ın yazılım konusundaki yüksek başarını engellemiyor. En geri teknolojik parçaları en yüksek verimde nasıl çalıştırdığını düşünüyorsunuz yoksa! Bu hem IOS, hem de (önceki versiyonları kadar stabil ve sorunsuz olmasa bile) Mac OS X için geçerlidir. Teknik olarak aynı özelliklerdeki macintosh ile bir PC'yi (üzerinde Windows 7 gibi en sorunsuz Windows sistemi bile olsa) karşılaştırma fırsatınız olursa eğer, aradaki verimlilik ve hız farkının asgari 2 kat olduğunu göreceksiniz. Apple bunu sadece yazılımla hallediyor işte. Bu bir yana, Mac OS X'in güvenlik (UNIX tabanlı olduğu için) ve virüslerden etkilenmeme yönünden de Windows'la kıyaslanamayacak kadar üstün olduğu gerçeği de hepimizin malumu. Mesela ben ne zaman PC'ye kaynağının güvenilirliğinden emin olmadığım bir yerden herhangi birşey indireceğimde, indirme işlemini Mac OS X'ten yapıyorum. Virüs kontrolünden geçirdikten sonra da Windows'a alıyorum. Daha 2 gün önce Windows 7'me yine virüs bulaştı ve Allah'tan linaslı virüs tarayıcım vardı da onu kurup hallettim. O olmasaydı, PC'cilerin arada bir yapmak zorunda hissettikleri format işi kaçınılmaz olacaktı. Mac OS X'te virüs yok mu? Tabii vardı ancak (benim denk geldiklerimden) zararlı olarak yalnızca bilgisayardaki bütün jpeg ve tiff formatlı resimleri bozan bir virüstü. Bu da bilgisayarın işlevine mani birşey yapmıyordu yine. 90 sonlarında ve 2000 başlarında Virex kullanırdık. O arada bir virüs bulup silerdi ancak silmesi ile silmemesi arasındaki farkı anlamıyorduk. Çünkü zarar vermiyordu.
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ulwi 7 yıl
Benim macbook pro 15" core duo 2,16 ghz ama 32bit oldugundan lion kuramiyorum, kesin mountain lion da sadece 64 bit cikar, hadi yeni ozellikleri gectim snow leopard a icloud getirseler yeticek ama onu bile getirmediler, bu konuda cok kiziyorum apple a.
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bocekgrafik 7 yıl ulwi
ulwi

Benim macbook pro 15" core duo 2,16 ghz ama 32bit oldugundan lion kuramiyorum, kesin mountain lion da sadece 64 bit cikar, hadi yeni ozellikleri gectim snow leopard a icloud getirseler yeticek ama onu bile getirmediler, bu konuda cok kiziyorum apple a.

İphone 4'te kullandıkları bazı özellikleri 3'e getirmediler. Neden? Yenisini alsın diye millet. Halbuki olay tamamen yazılımsal ve böyle sorunlar Android'te yok. Apple, tekeci bir firma olduğu için Android'deki gibi herkes istediği değişikliği yapabilsin istemiyor. Çünkü o zaman önceki cümlemde yazdığım gibi iPhone 3'ü olana 4 veya 4S'i nasıl satacak.
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smela 7 yıl
imac 2006 late makinada tarafımca denenmiş ve desteklemektedir. kurulum yapılamamaktadır.
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Bluebra1n 7 yıl
Video'yu tamamen bir daha izledim. Windows ne ya :(
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u.r.k. 7 yıl
pc ile iphone üzerinden mesaj yollamak için yeni bir mac almalısınız.



reklamdan anladığım bu.
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Bluebra1n 7 yıl
Yil 2012 hala mac'im yok :(
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pentester 7 yıl
Tercih meselesi vaad edilen kayda deger bir kısmı zaten 3. party ile giderebiliyor.Misal Growl.
30$' lik lion için 19 milyon indirme rakamı sonucu daha cüretkar bir fiyat bekliyorum.

AirPlay Mac destegi favori özelliğim.
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DH Misafiri 7 yıl
Messages uygulamasinin beta versiyonunu indirip deneyebiliyorsunuz. Iphone sahibi arkadaslariniza mesaj gonderebilme fikri iyi olmus:
apple.com/...
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BadGuy 7 yıl
Lion ustune guncelleme olarak gelecegini sanmiyorum, bu da buyuk ihtimalle Lion gibi $30 olacaktir. Ucretsiz gelirse surpriz olur ama ne olursa olsun almak lazim
Snow Leopard gibi olur umarim, Lion'dan daha stabil.
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E_Aydin35 7 yıl
Tanıtım videosu etkileyici ve güzel hadi hayırlısı..:)
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tanriseven 7 yıl
Messages harika oldu. Kullanmaya başladım bile çoktan :)

Sık kullanıyordum zaten iPhone/iPad'de :)
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yc#1 7 yıl
@TeknoTakipcisi
Evet yok. USB optik sürücü istenirse ayrı olarak satın alınabiliyor.
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_Cygnus_ 7 yıl yc#1
yc#1
@TeknoTakipcisi
Evet yok. USB optik sürücü istenirse ayrı olarak satın alınabiliyor.

Cevabın için teşekkürler.
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-MaTaDoR- 7 yıl
hadi hayırlısı yine iş çıktı:)
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