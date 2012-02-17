Hangi Mac'ler OS X: Mountain Lion ile uyumlu ?

Apple'ın 2011 yılının Haziran ayında satışa sunduğu Mac OS X: Lion kullanıcısı olsanız bile; dün tanıtılan OS X: Mountain Lion'a terfi etmek için yeni bir Mac almak zorunda kalabilirsiniz.

Peki kimler Mountain Lion'ı satışa sunulduğu ilk gün Mac App Store'dan (hemen belirtelim; Mountain Lion sadece Mac App Store'a özel olacak) indirip kullanmaya başlayabilmeniz için elinizdeki Mac'inizin şu modellerden biri olması gerekmekte;

iMac (2007 ortasında ya da daha sonraki tarihlerde satışa sunulan)

MacBook (13 inç Alüminyum, 2008), (13 inç; 2009 başı ya da daha sonraki tarihlerde satışa sunulan)

MacBook Pro (13 inç, 2009 ortası ya da daha sonraki tarihlerde satışa sunulan), (15 inç, 2.4/2.2 GHz), (17 inç, 2007 sonu ya da daha sonraki tarihlerde satışa sunulan)

MacBook Air (2008 sonu ya da daha sonraki tarihlerde satışa sunulan)

Mac Mini (2009 başı ya da daha sonraki tarihlerde satışa sunulan)

Mac Pro (2008 başı ya da daha sonraki tarihlerde satışa sunulan)

Xserve (2009 başı)

Diğer bir deyişle eğer Lion'ın destek verip Mountain Lion'ın destek sunmadığı modeller şöyle;

iMacs (2006 sonu; iMac5,1, iMac5,2, iMac6,1)

Alüminyum kasa Macbook'lardan önceki tüm plastik kasa Macbook'lar (MacBook2,1, MacBook3,1, MacBook4,1)

2007 öncesi satışa sunulan Macbook Pro'lar (MacBookPro2,1, MacBookPro2,2)

1.Nesil Macbook Air (MacBookAir1,1)

2007 ortası Mac Mini (Macmini2,1)

1.Nesil Mac Pro ve 2007'de revize edilen 8 çekirdekli model (MacPro1,1, MacPro2,1)

Xserve (2006 sonu ve 2008 başı; Xserve1,1, Xserve2,1)







Apple'ın, önümüzdeki yazın son döneminde satışa sunulacak olan OS X: Mountain Lion için hazırladığı kısa tanıtım videosu