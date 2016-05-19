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Harley Quinn filmi için hazırlıklara başlandı

DC Comics'in sevilen karakterlerinden Harley Quinn'in etrafında dönecek yeni bir film için hazırlıklara başlandı. Filmde Quinn'in yanı sıra DC'nin başka kadın karakterleri de yer alacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
8,2b
1
37
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Mart ayında vizyona giren Batman v Superman: Adaletin Şafağı ile DC sinematik evreninin temellerini atan Warner Bros, bu evrene yeni filmler eklemeye devam ediyor. Hali hazırda birçok DC Comics uyarlaması için hazırlıklarını sürdüren stüdyo, DC çizgi romanlarının sevilen karakterlerinden Harley Quinn'in etrafında dönecek yeni bir film için çalışmalara başladı.
Bu yaz sinemaseverler ile buluşacak Suicide Squad filminde Margot Robbie tarafından canlandırılacak olan Harley Quinn bu filmin merkezinde yer alacak olsa da, film tam anlamı ile Harley Quinn filmi olmayacak. Çünkü filmde Quinn'in yanı sıra DC'nin sevilen kadın karakterlerinden birkaçı daha yer alacak. Bu karakterlerin kimler olduğu henüz bilinmiyor, ancak Kedi Kadın, Batgirl, Poison Ivy ve Black Canary gibi birçok popüler karakterin adı geçiyor.
 Hollywood'un yükselen yıldızlarından Margot Robbie'nin öncülük ettiği proje hakkında bilinler şimdilik oldukça kısıtlı, ancak proje için fikrin Robbie'den çıktığı ve filmin senaryosunu yıldız oyuncu tarafından seçilen kadın bir senaristin kaleme alacağı biliniyor.
DC kendi sinematik evrenini kurma konusunda Marvel'in bir hayli gerisinde kalsa da, söz konusu kadın karakterler olduğunda DC şimdiden rakibinin önüne geçmiş durumda. Sinematik evrenini kurmaya 2008 yılında başlayan Marvel'in kadın bir kahraman etrafında dönen ilk filmi, 2018 yılında vizyona girecek Captain Marvel olacak. DC ise 2017 yılında vizyona girecek Wonder Woman filmi ile sinematik evreninin ilk filmlerinden birini kadın bir kahramana ayırmış olacak.
Harley Quinn filminin ne zaman çıkacağı henüz belirlenmiş değil, ancak Margot Robbie tarafından canlandırılan karakteri bu yaz vizyona girecek Suicide Squad'da görme şansı yakalayacağız. 12 Ağustos 2016'da vizyona girecek filmin fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

http://deadline.com/2016/05/margot-robbie-harley-quinn-female-supervillain-movie-dc-warner-bros-1201757478/ Yorum Yaz
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marophat 3 yıl en beğenilen Tensi
Tensi

Revion

başrolü oynayan kadın için izlicem


Zaten Joker olmazsa Harley Quinn olmaz, Batman olmazsa de Joker olmaz. Filmin tek izlenecek yonu kadin oyuncularin kicini basini sergilemesi olacak. Kedi Kadin gibi bu da rezalet bir film olur.


Önyargılar, önyargılar... Az biraz çizgi roman okusaydın, Harley Quinn'in artık Joker olmadan devam ettiğini, bu haliyle çok daha ayakları yese basan ve başarılı bir karakter haline geldiğini, bir çok kadın karaktere verilen önemin artmasını sağladığını bilirdin. Hatta Harley Quinn'in kendi çizgi romanlarında Joker ve Batman'dan ziyade Catwoman ve Poison Ivy olan maceralarına odaklandığını da bilirdin. Neyse bilmeden ahkam kesmeyi daha iyi bildiğin için yukarıda yazdığın şeyleri fazla yadırgamamak gerek.
TensiRevionbaşrolü oynayan kadın için izlicemZaten Joker olmazsa Harley Quinn olm...
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2 Yanıt Yanıtla +18
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Guest-A5D1A0F50 3 yıl
başrolü oynayan kadın için izlicem
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Tensi 3 yıl
Revion
başrolü oynayan kadın için izlicem

Zaten Joker olmazsa Harley Quinn olmaz, Batman olmazsa de Joker olmaz. Filmin tek izlenecek yonu kadin oyuncularin kicini basini sergilemesi olacak. Kedi Kadin gibi bu da rezalet bir film olur.
Revionbaşrolü oynayan kadın için izlicemZaten Joker olmazsa Harley Quinn olmaz, Batman olmazsa de Joker olmaz. Filmin tek i...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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InsignAce 3 yıl
bu habere ne kadar sevındigimi avatar ve ımzamdan anlayabilirsiniz ^^
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shadowtr 3 yıl
bizim millet kadar boş yorum yapan millet yoktur heralde.
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Lionel Fusco 3 yıl
Mükemmel olacağı kesin. Senaryosu olmasa bile izlerim Margot'un filmlerini
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rapidguy 3 yıl
Bu kadar süper kahraman filmleri çekilmesine gerek yok aslında, çağımızda bir sürü kendini süper kahraman sanan tipler mevcut. Neyse çekilsin bakalım, birazda kızlar ego kassın
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fthkn 3 yıl
la oğlum burası donanım haberi sitesi diye üye olduk zamanında. Nedir bu hal?
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DeanWinchester. 3 yıl
Leonardo -da Vinci
eh artık 2020 de çıkar ama güzel bir film olur

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DeanWinchester. 3 yıl
en artık 2020 de çıkar ama güzel bir film olur
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HayalineMahkumum 3 yıl
Nedense bana bu kadın League of Legends'daki Jinxi anımsatıyor ikiside deli dolu tipli silahları seviyor bilmiyorum replik benzerliğide olursa bence daha iyi olur :D
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Umutcan 3 yıl
Süper kahraman filmlerinden kusma gelecek artık.
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errorman_cem 3 yıl
Batman'ade gitmedim
Çiwil warA da gitmedim


Ama suicide squad aylardır beklemekten cıldırıxam
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Oroborus 3 yıl
Çok iyi bi suit bekliyorum. suicide squad'daki gibi t-shirt giydirmeyeceklerdir.
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Barni Moloztaş 3 yıl
Filmi iyi olur hikayesi iyi çünkü
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JoeyBane 3 yıl
Aha benim hatun :)
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Tarık-16 3 yıl
WB'nin Suicide Squad filmini vizyona sokmadan, Margot Robbie'nin performansını seyirciye göstermeden Harley Quinn odaklı bir filmi duyurmakla hata yaptığını düşünüyorum.

Gerçi Wonder Woman'ın solo filimini de BvS'den önce duyurmuşlardı inş. beni yanıltır da her iki filmde de güzel bir Harley Quinn izleriz.
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yoksulseytan22 3 yıl
DC Comic in evreninde kötü karakterler bile efsane karizmaya sahipken, Marvel da kötü karakterler çok sönük.
Bale in oynadığı Batman üçlemesinde Harley Quin in olmamasına(ki çok büyük bir eksiklikti) rağmen çok başarılı oldu.
Batman oyununda bile Harley Quin in etkisi çok büyük.
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sinema, çizgi roman ve
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