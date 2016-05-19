Harley Quinn filmi için hazırlıklara başlandı

Mart ayında vizyona giren Batman v Superman: Adaletin Şafağı ile DC sinematik evreninin temellerini atan Warner Bros, bu evrene yeni filmler eklemeye devam ediyor. Hali hazırda birçok DC Comics uyarlaması için hazırlıklarını sürdüren stüdyo, DC çizgi romanlarının sevilen karakterlerinden Harley Quinn'in etrafında dönecek yeni bir film için çalışmalara başladı.

Bu yaz sinemaseverler ile buluşacak Suicide Squad filminde Margot Robbie tarafından canlandırılacak olan Harley Quinn bu filmin merkezinde yer alacak olsa da, film tam anlamı ile Harley Quinn filmi olmayacak. Çünkü filmde Quinn'in yanı sıra DC'nin sevilen kadın karakterlerinden birkaçı daha yer alacak. Bu karakterlerin kimler olduğu henüz bilinmiyor, ancak Kedi Kadın, Batgirl, Poison Ivy ve Black Canary gibi birçok popüler karakterin adı geçiyor.

Hollywood'un yükselen yıldızlarından Margot Robbie'nin öncülük ettiği proje hakkında bilinler şimdilik oldukça kısıtlı, ancak proje için fikrin Robbie'den çıktığı ve filmin senaryosunu yıldız oyuncu tarafından seçilen kadın bir senaristin kaleme alacağı biliniyor.

DC kendi sinematik evrenini kurma konusunda Marvel'in bir hayli gerisinde kalsa da, söz konusu kadın karakterler olduğunda DC şimdiden rakibinin önüne geçmiş durumda. Sinematik evrenini kurmaya 2008 yılında başlayan Marvel'in kadın bir kahraman etrafında dönen ilk filmi, 2018 yılında vizyona girecek Captain Marvel olacak. DC ise 2017 yılında vizyona girecek Wonder Woman filmi ile sinematik evreninin ilk filmlerinden birini kadın bir kahramana ayırmış olacak.

Harley Quinn filminin ne zaman çıkacağı henüz belirlenmiş değil, ancak Margot Robbie tarafından canlandırılan karakteri bu yaz vizyona girecek Suicide Squad'da görme şansı yakalayacağız. 12 Ağustos 2016'da vizyona girecek filmin fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

http://deadline.com/2016/05/margot-robbie-harley-quinn-female-supervillain-movie-dc-warner-bros-1201757478/