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Black Widow filmi sonunda gerçek oluyor

Marvel sinematik evreninin en önemli karakterlerinden biri olan Black Widow, sonunda kendi filmine kavuşuyor. Müjdeyi Marvel sinematik evreninin başındaki isim verdi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Marvel çizgi romanlarının sevilen kahramanlarından Kara Dul (Black Widow), Marvel sinematik evreninin de önemli bir parçası. İlk olarak Iron Man 2 filminde sinemaseverlere tanıtılan karakter, o günden beri birçok Marvel filminde yer aldı. Yıldız oyuncu Scarlett Johansson tarafından canlandırılan Black Widow bugüne kadar hep yan karakterler arasında yer almış olsa da, önümüzdeki yıllarda kendi filmine de kavuşacak gibi görünüyor.
Black Widow'un hikayesini anlatacak bireysel bir film yıllardır gündemdeydi, ancak bir türlü gerçeğe dönüşmedi. Bunun en önemli sebeplerinden biri, süper güçlere sahip olmayan bir kadın karakterin filmini pazarlamanın Iron Man veya Kaptan Amerika gibi filmlere nazaran çok daha zor olmasıydı. Ancak Marvel sinematik evreninin yıllar içinde kazandığı popülerlik Black Widow filminin önünü açmış gibi görünüyor.
Geçtiğimiz günlerde vizyona giren Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı'nın tanıtımı için basın mensupları ile buluşan Kevin Feige, geçtiğimiz günlerde Deadline'a verdiği röportajda Black Widow filmi ile ilgili umut verici açıklamalarda bulundu. Marvel sinematik evreninin başındaki isim olan Feige, Marvel filmlerinin 4.evresinde yer alacak filmler arasında Black Widow'un da yer alabileceğini açıkladı.
Marvel filmlerinin 3.evresini oluşturan 9 filmi şimdiden açıkladıklarını belirten Feige, sonuncusu 2019 yılında çıkacak bu filmlerden sonra nelerin geleceğini belirleme aşamasında olduklarını ve hem duygusal hem de kreatif olarak çekmeye en kararlı oldukları filmin Black Widow olduğunu ifade etti. 

http://deadline.com/2016/05/kevin-feige-marvel-studios-captain-america-civil-war-iron-man-doctor-strange-black-panther-1201750467/ Yorum Yaz
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strathmorea 3 yıl en beğenilen
Tutturmuşsunuz bir Sinematik Evren lafını, her satırda aynı cümle. Bu filmlere asla sinemada gitmem çünkü bildiğin fabrikasyon ürünü ticaret malı gibi sinemaya gideni sadece bilet olarak görüyorlar. Ayrıca filmi izledikten 1 saat sonra sinemaya gittiğini bile unutacak kadar sıfır etki kalıyor.
Tutturmuşsunuz bir Sinematik Evren lafını, her satırda aynı cümle. Bu filmlere asla sinemada gitmem çünkü bildiğin fabrikasyon ürünü ticaret malı gibi sinemaya ...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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Boldrex 3 yıl
Filmde apış arasına sıkıştırdığı erkekleri dövecek yine
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HayalineMahkumum 3 yıl
Bana kalırsa Marvel hata yapıyor nedeni ise Hulk 1' in gişe sayısı azdı diğer filmlere oranla o kadar sevilen karakter tek olunca sıkıyor gibi bence insanı birde black widow özel gücü yok sadece sevimli tatlı ve iyi dövüşen bir karakter bence film çekerlerse bile diğer karakterler olur sadece ana karakter olabilir yani yanlız ona çekilen bir film olmaz ben bu düşüncedeyim.
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Oroborus 3 yıl
Hawkeye'ın solo filmi de geliyormuş. infinity war'dan bile sağ çıkacak galiba
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emre_virüs 3 yıl
Ya şu fabrikasyon sıfır konu bomboş diyen arkadaşlar kim sizi izlemek için zorluyor ki? illa her konuya aynı yorumlar yazılıyor ff8 konusunda da var bıktırdı vallahi. Bunlara kalsa hiç peşi sıra film gelmesin sanki her film esaretin bedeli her yönetmen tarantino var da insanlar izlemiyor sanki
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esmerbuyucu 3 yıl
12 Angry Men
Marvelin çoğu filmi çok saçma tamamen efekler üzerine kurulmuş doğru dürüst senaryo yok birşey yok. x-men serisi güzel eskiden batman serisi guzeldi o kadar. Bu benım dusuncem tabı.

Batman ve Marvel iyiymiş.
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JusticeLeague 3 yıl
Daha sonra.. Black widow solo filminde ironman'de yer alacak.


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DH Misafiri 3 yıl
strathmorea
Tutturmuşsunuz bir Sinematik Evren lafını, her satırda aynı cümle. Bu filmlere asla sinemada gitmem çünkü bildiğin fabrikasyon ürünü ticaret malı gibi sinemaya gideni sadece bilet olarak görüyorlar. Ayrıca filmi izledikten 1 saat sonra sinemaya gittiğini bile unutacak kadar sıfır etki kalıyor.

hangi filme gidelim sinemaya ? romantik komedilere mi?
hergün bir "LOTR" çekilmiyor sonuçta !
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Master_Evil 3 yıl
bu filmin diğer herolar kadar iyi olacağını sanmıyorum nedense
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halitozbasli 3 yıl
Black widowun nasıl bu hale geldiğinin anlatıldığı bir filim fena olmaz. Bence thor,ironman veya captanamerica gibi tek başına zor gider ama tek bir filimi hak ediyor. Asıl baba kahramanlardan hulkun filimi gelmedi çekselerde izlesek.
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selmand 3 yıl
Fakirler sinemaya gitmesin evde izlesin
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DennisLars 3 yıl
gişede BvS yi geçerse şaşırmam
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VenomS 3 yıl
Scarlett Johansson'u kara dulu ilk oyanacağını duyduğumda, yapamıyabilir demiştim fakat kendine has güzel bir karakter çıktı ortaya ve 2020'de anca filmi çıkar bakalım izleyebilirmiyiz.
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