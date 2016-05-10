Black Widow filmi sonunda gerçek oluyor

Marvel çizgi romanlarının sevilen kahramanlarından Kara Dul (Black Widow), Marvel sinematik evreninin de önemli bir parçası. İlk olarak Iron Man 2 filminde sinemaseverlere tanıtılan karakter, o günden beri birçok Marvel filminde yer aldı. Yıldız oyuncu Scarlett Johansson tarafından canlandırılan Black Widow bugüne kadar hep yan karakterler arasında yer almış olsa da, önümüzdeki yıllarda kendi filmine de kavuşacak gibi görünüyor.

Black Widow'un hikayesini anlatacak bireysel bir film yıllardır gündemdeydi, ancak bir türlü gerçeğe dönüşmedi. Bunun en önemli sebeplerinden biri, süper güçlere sahip olmayan bir kadın karakterin filmini pazarlamanın Iron Man veya Kaptan Amerika gibi filmlere nazaran çok daha zor olmasıydı. Ancak Marvel sinematik evreninin yıllar içinde kazandığı popülerlik Black Widow filminin önünü açmış gibi görünüyor.

Geçtiğimiz günlerde vizyona giren Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı'nın tanıtımı için basın mensupları ile buluşan Kevin Feige, geçtiğimiz günlerde Deadline'a verdiği röportajda Black Widow filmi ile ilgili umut verici açıklamalarda bulundu. Marvel sinematik evreninin başındaki isim olan Feige, Marvel filmlerinin 4.evresinde yer alacak filmler arasında Black Widow'un da yer alabileceğini açıkladı.

Marvel filmlerinin 3.evresini oluşturan 9 filmi şimdiden açıkladıklarını belirten Feige, sonuncusu 2019 yılında çıkacak bu filmlerden sonra nelerin geleceğini belirleme aşamasında olduklarını ve hem duygusal hem de kreatif olarak çekmeye en kararlı oldukları filmin Black Widow olduğunu ifade etti.

http://deadline.com/2016/05/kevin-feige-marvel-studios-captain-america-civil-war-iron-man-doctor-strange-black-panther-1201750467/