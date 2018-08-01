Harley-Davidson'un ilk elektrikli motosikleti 2019'da geliyor

Genelde süper otomobiller ve süper motosikletler gibi güçlü araçların yakıt tasarruflu olması düşünülemez. Performans odaklı oldukları için çok fazla yakıt tüketmeleri normal. Ancak yıllar geçtikçe bazı şirketlerin daha “yeşil” alternatifler sunma yolunda ilerlediğini görmeye başladık.

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Amerikalı motosiklet üreticisi Harley-Davidson, elektrikli motosiklet üretme konusundaki planlarını detaylandırdı. Efsanevi markanın ilk elektrikli motosiklet modeli 2019 yılında sahneye çıkacak gibi görünüyor. Harley-Davidson marka motosikletler "benzin canavarı" olarak bilinir ancak önümüzdeki yıl şirket -her ne kadar bazıları hoş karşılamayacak olsa bile- ilk elektrikli motosikletini piyasaya sürecek.

Elektrikli motosiklet sayısı artacak

Harley-Davidson, 2014 yılında Project Livewire ile elektrikli motosiklet işine girme planını duyurmuştu. Şirket aynı zamanda 2021 ve 2022 yıllarında piyasaya sürülmek üzere iki küçük ve daha uygun fiyatlı elektrikli motosiklet üzerinde de çalışıyor. Harley-Davidson, 2022 yılına kadar elektrikli araç geliştirme konusunda 150 ila 180 milyon dolar civarında bir para harcayacak.

https://investor.harley-davidson.com/news-and-events/accelerated-strategy