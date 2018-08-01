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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Harley-Davidson'un ilk elektrikli motosikleti 2019'da geliyor

Efsanevi motosiklet markası Harley-Davidson, ilk elektrikli motosikletini 2019 yılında satışa sunmaya hazırlanıyor. Şirketin geleceğe yönelik planları arasında birden fazla elektrikli motor var.
9 ay
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Genelde süper otomobiller ve süper motosikletler gibi güçlü araçların yakıt tasarruflu olması düşünülemez. Performans odaklı oldukları için çok fazla yakıt tüketmeleri normal. Ancak yıllar geçtikçe bazı şirketlerin daha “yeşil” alternatifler sunma yolunda ilerlediğini görmeye başladık.
Ayrıca Bkz. "Filipinler Başkanı 6 milyon dolar değerindeki lüks otomobilleri parçalattı"
Amerikalı motosiklet üreticisi Harley-Davidson, elektrikli motosiklet üretme konusundaki planlarını detaylandırdı. Efsanevi markanın ilk elektrikli motosiklet modeli 2019 yılında sahneye çıkacak gibi görünüyor. Harley-Davidson marka motosikletler "benzin canavarı" olarak bilinir ancak önümüzdeki yıl şirket -her ne kadar bazıları hoş karşılamayacak olsa bile- ilk elektrikli motosikletini piyasaya sürecek.

Elektrikli motosiklet sayısı artacak

Harley-Davidson, 2014 yılında Project Livewire ile elektrikli motosiklet işine girme planını duyurmuştu. Şirket aynı zamanda 2021 ve 2022 yıllarında piyasaya sürülmek üzere iki küçük ve daha uygun fiyatlı elektrikli motosiklet üzerinde de çalışıyor. Harley-Davidson, 2022 yılına kadar elektrikli araç geliştirme konusunda 150 ila 180 milyon dolar civarında bir para harcayacak.

https://investor.harley-davidson.com/news-and-events/accelerated-strategy Yorum Yaz
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Fenomenon 9 ay
Yapay motor sesi yaparlar. Yoksa bi anlamı kalmıyor.
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hllsing 9 ay
Millet Harley Davidsona sirf egsozdan cikan ses icon para veriyor elektrikli olursa bi anlami kalmaz :)
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.PanxeR. 9 ay
Elektrikli araç üretmenin ve satın almanın sebeplerinden sadece birtanesi benzin sarfiyatı , bugun dünyanın en hızlı 0-100 araçlarının çoğu elektrikli çünkü yüksek tork var yani elektrikli aynı zamanda performans demek yine lüx segment araçlarda hibrit sayesinde fazladan beygir gücü ve kalkış desteği almakta. Motorsiklette ise en büyük problem yer sıkıntısı tesla araçlarda çok uzun ve büyük ama şasinin altında olduğu için hiç bir zaman görmediğiniz bataryalar var , motorlar daha hafif olduklarından daha az güç tüketecek ve hızlı şarj ile daha çabuk dolacaklar ama batarya kapasiteleri de daha dar olacak sonucu merak ediyorum.
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1BilimAdamı 9 ay

.PanxeR.
Elektrikli araç üretmenin ve satın almanın sebeplerinden sadece birtanesi benzin sarfiyatı , bugun dünyanın en hızlı 0-100 araçlarının çoğu elektrikli çünkü yüksek tork var yani elektrikli aynı zamanda performans demek yine lüx segment araçlarda hibrit sayesinde fazladan beygir gücü ve kalkış desteği almakta. Motorsiklette ise en büyük problem yer sıkıntısı tesla araçlarda çok uzun ve büyük ama şasinin altında olduğu için hiç bir zaman görmediğiniz bataryalar var , motorlar daha hafif olduklarından daha az güç tüketecek ve hızlı şarj ile daha çabuk dolacaklar ama batarya kapasiteleri de daha dar olacak sonucu merak ediyorum.

Motorsikletlerin ağırlığı arabaların yaklaşık 10da 1i olması sebebiyle arabalarla benzer bayarya süreleri yakalanabilmesi bence çok yüksek ihtimal ayrıca zaten piyasada hali hazırda elektrikli araç örnekleride fazla.
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