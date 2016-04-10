Hasselblad 100MP'lik H6D-100c ve 50MP'lik H6D-50c makinelerini duyurdu

Profesyonel fotoğrafçıların tercih ettiği üst seviye fotoğraf makinesi üreticisi Hasselblad yeni orta format modelleri H6D-100c ve H6D-50c'yi duyurdu. Modellerden ilki 100MP'lik CMOS sensör taşıyorken ikincisi ise 50MP'lik CMOS sensöre sahip. Yüksek çözünürlüklerinin dışında RAW formatında 4K video kaydı da yapabilen 100c, orta format makinelerde bunu başarabilen ilk model olmuş durumda. 50c modelinde 4K çözünürlükte kayıt yer almıyorken o modelle de 30fps'de 1080p video çekilebilmekte.

Kameraların diğer yeteneklerine değinirsek 60 dakidan 1/2000 saniyeye kadar enstantane süresi aralığı sunan modellerden 100c 15 stop dinamik aralık sunuyorken, 50c 14 stop dinamik aralık sunabiliyor. Burst modları olarak da birbirinden ayrılan kameralardan 100c 1.5fps hıza sahipken 50c 2.5fps'lik bir hıza sahip. ISO aralıkları da geliştirilen kameralardan 100c modeli 12800 ISO değerine kadar çıkabilmekte.

Bu teknik detaylara ekstra olarak USB 3.0 tip-C portu, Wi-Fi, HDMI, CFast ve SD için çift kart slotu, 3.0-inç 920bin nokta dokunmatik ekran ve H lens aralığı için tam destek de yeni Hasselblad modellerinin ortak özellikleri.

En son olarak kameraların fiyatlarına gelecek olursak normal kullanıcıdan ziyade profesyonellere özel olan kameralardan H6D-100c; $32,995/€28,900 fiyat etiketine sahipken H6D-50c ise $25,995/€22,900 fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.

http://www.dpreview.com/news/6759150477/hasselblad-announces-100mp-h6d-100c-capable-of-4k-h6d-50c-50mp-option