Hasselblad'dan Sony A99 üzerine kurulu yeni FF (Tam Kare) fotoğraf makinesi: HV

Kompakt fotoğraf makinesi pazarında Sony NEX-7 üzerine kurulu Lunar ile Sony RX100 üzerine kurulu Stellar modelleriyle yer alan orta formatın önemli isimi Hasselblad, Sony ile yoluna devam ederek A99 temelli hazırladığı yeni "HV" model isimli fotoğraf makinesini resmi olarak duyurdu.

SLT sistem Sony A99'dan yüksek kaliteli alüminyum gövde yapısı ve renk temelli tasarım yapısıyla ayrılan Hasselblad HV, özel olarak hazırlanmış bir taşıma çantası, iki adet 1650mAh lityum-iyon batarya ve üst seviye optik kalite ortaya koyabilen Zeiss Vario-Sonnar T* 2,8/24-70 ZA lens modeliyle beraber geliyor. Teknik olarak A99 ile aynı 24.7 MP FF (Tam Kare) Exmor HD CMOS sensör, BIONZ görüntü işlemcisi, A-Mount bağlantı yapısı, 1.3 cm 2.3 milyon nokta XGA OLED Tru-Finder elektronik vizör, 3-inç 1.2 milyon nokta LCD ekran, 100-25600 ISO aralığı, 30 - 1/8000 enstantane hızı, saniyede 10 kare seri çekim hızı, 19 noktalı otomatik netleme sistemi ve 24p / 50p ve 60P Full HD yani 1920 x 1080 piksel video çekim kapasitesi gibi detaylara sahip olan Hasselblad HV, 147 x 111,2 x 78,4mm boyut ve 784 gram ağırlık değeriyle de büyük bir gövdeye sahip.

Hasselblad'ın Lunar ve Stellar sonrası benzer şekilde hazırladığı yeni fotoğraf makinesi HV, yaklaşık 11,500$ gibi yüksek bir fiyat etiketiyle belirli satış kanalları üzerinden elde edilebiliyor. Ürün hakkında özel olarak hazırlanan tanıtım sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://news.softpedia.com/news/Hasselblad-HV-A-Mount-Full-Frame-DSLR-Announced-423268.shtml