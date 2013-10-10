Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Haswell'li MacBook Air'lar için kritik EFI güncellemesi yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
595
1
2
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Haswell'li MacBook Air'lar için kritik EFI güncellemesi yayınlandı
Tam Boyutta Gör

Apple, WWDC 2013'de tanıtarak satışa sunduğu MacBook Air'lar (Mid 2013) için kritik EFI güncellemesini yayınladı.

EFI donanım yazılımı 2.7 sürümüne yükselten güncelleme bilgisayara harici optik sürücü ve USB belleği takılı olması halinde, Boot Camp ile Windows 7 ve Windows 8 kurulumu esnasında siyah ekrana sebep olan sorunu gideriyor.

Apple'ın Haswell'li tüm MacBook Air kullanıcılarının mutlaka indirmesini tavsiye ettiği güncellemeyle ilgili burayı tıklayarak ulaşacağınız destek sayfasından detaylı bilgi alabilir ve güncellemeyi indirebilirsiniz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
rainhard 6 yıl
Osx den yeniden baslat diyerek windowsa gecince ortaya cikan wifi sorununu da duzeltiyor mu acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AhmetSelçuk 6 yıl
Dün bir bugün iki, ne çabuk güncelleme çıktı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1 "Esnek" Teknoloji ve Oyun Programı 6 yıl Mobilite: LG G2 vs. Nokia Lumia 1020 vs. Samsung Galaxy Note 3 ve öne çıkan haberler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim