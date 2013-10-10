Haswell'li MacBook Air'lar için kritik EFI güncellemesi yayınlandı

Apple, WWDC 2013'de tanıtarak satışa sunduğu MacBook Air'lar (Mid 2013) için kritik EFI güncellemesini yayınladı.

EFI donanım yazılımı 2.7 sürümüne yükselten güncelleme bilgisayara harici optik sürücü ve USB belleği takılı olması halinde, Boot Camp ile Windows 7 ve Windows 8 kurulumu esnasında siyah ekrana sebep olan sorunu gideriyor.

Apple'ın Haswell'li tüm MacBook Air kullanıcılarının mutlaka indirmesini tavsiye ettiği güncellemeyle ilgili burayı tıklayarak ulaşacağınız destek sayfasından detaylı bilgi alabilir ve güncellemeyi indirebilirsiniz.