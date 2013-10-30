Haswell'li MacBook Pro kullanıcıları sorunlardan şikayetçi

Apple'ın geçtiğimiz hafta satışa sunduğu Haswell'li Retina MacBook Pro kullanıcıları, geçen bir haftalık sürede ortaya çıkan sorunlardan şikayetçi.

Uzun süren bekleyişin ardından tanıtılan ve lansmanı takiben hemen satışa sunulan Haswell'li MacBook Pro'ları satın alan kullanıcılar, geçen bir haftalık deneyimden sonra "acaba beklediğimize değmedi mi" sorularını sorar oldu. Apple'ın kullanıcıları bir araya getiren Apple Community Forum'unda onlarca sayfayı bulan şikayet konularında yeni MBP'larda karşılaştıkları "kritik" sorunları dile getiriyor.

Apple Community Forum'da dillendirilen en önemli sorun trackpad ve klavyenin beklenmeyen bir anda kilitlenmesi. 60 sayfayı bulan konuda kullanıcıların birçoğu beklenmeyen bir anda trackpad'in kullanılamaz hale geldiğini ve ancak bilgisayara hard reset attıktan sonra sorunun çözüldüğünü belirtiyor. İşin ilginç tarafı bu sorun 13 inçlik Haswell MacBook Pro'nun 3 konfigürasyonunda da görülmekte. Apple cephesinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmediği için sorunun donanımsal mı yoksa yazılımsal mı olduğu netlik kazanmış değil.

Kullanıcıların bir diğer dert yandığı konu ise Boot Camp ile Windows 8 ya da Windows 8.1 yüklememek. Hem 13 inç hem de 15 inçlik Haswell MBP kullanıcılarının muzdarip olduğu bu sorun, kullanıcıların ifadelerine göre Boot Camp ile Windows 8 için özel bölüm oluşturma esnasında ortaya çıkarken; bazı kullanıcılar ise USB sürücüsü ya da harici DVD sürücüden Windows 8 yükleme esnasında da Boot Camp'in kilitlendiğini ya da kurulum esnasında hata ile karşılaştıklarını belirtiyorlar. Bazı kullanıcıların ifadelerine göre ise Boot Camp Assistant içerisindeki "Specific Options"ın seçilmesi, Windows 8 ya da 8.1'in kurulumunu başarıyla sonuçlandırıyor. Tüm bu bilgiler ışığında Boot Camp sorunun yayınlanacak bir EFI güncellemesi ile giderilecek yazılımsal bir problem olduğunu söyleyebiliriz.

Bir diğer önemli konu ise geçen seneki modellerde karşılaşılan panelde görüntü izi kalması (Ghosting, Image Retention). Bu seneki modellerde de bazı kullanıcılar bu sorunla karşılaştıklarını ifade ediyorlar. Ancak bu sayı geçen seneye kıyasla çok daha az; dahası Apple bu sorunun bulunduğu bilgisayarları bu senede direkt olarak Apple Store'lar aracılığıyla garanti kapsamında birebir değişimini gerçekleştirmekte.

Haswell ve Mavericks'in sağladığı düşük güç tüketimleriyle dikkat çeken yeni Retina MacBook Pro'ların 13 inçlik modeli 1299 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken; 15 inçlik modelin baz konfigürasyonun fiyatı ise 1999 dolar olarak belirlenmiş.