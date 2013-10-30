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Haswell'li MacBook Pro kullanıcıları sorunlardan şikayetçi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Haswell'li MacBook Pro kullanıcıları sorunlardan şikayetçi
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Apple'ın geçtiğimiz hafta satışa sunduğu Haswell'li Retina MacBook Pro kullanıcıları, geçen bir haftalık sürede ortaya çıkan sorunlardan şikayetçi.

Uzun süren bekleyişin ardından tanıtılan ve lansmanı takiben hemen satışa sunulan Haswell'li MacBook Pro'ları satın alan kullanıcılar, geçen bir haftalık deneyimden sonra "acaba beklediğimize değmedi mi" sorularını sorar oldu. Apple'ın kullanıcıları bir araya getiren Apple Community Forum'unda onlarca sayfayı bulan şikayet konularında yeni MBP'larda karşılaştıkları "kritik" sorunları dile getiriyor.

Apple Community Forum'da dillendirilen en önemli sorun trackpad ve klavyenin beklenmeyen bir anda kilitlenmesi. 60 sayfayı bulan konuda kullanıcıların birçoğu beklenmeyen bir anda trackpad'in kullanılamaz hale geldiğini ve ancak bilgisayara hard reset attıktan sonra sorunun çözüldüğünü belirtiyor. İşin ilginç tarafı bu sorun 13 inçlik Haswell MacBook Pro'nun 3 konfigürasyonunda da görülmekte. Apple cephesinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmediği için sorunun donanımsal mı yoksa yazılımsal mı olduğu netlik kazanmış değil.

Kullanıcıların bir diğer dert yandığı konu ise Boot Camp ile Windows 8 ya da Windows 8.1 yüklememek. Hem 13 inç hem de 15 inçlik Haswell MBP kullanıcılarının muzdarip olduğu bu sorun, kullanıcıların ifadelerine göre Boot Camp ile Windows 8 için özel bölüm oluşturma esnasında ortaya çıkarken; bazı kullanıcılar ise USB sürücüsü ya da harici DVD sürücüden Windows 8 yükleme esnasında da Boot Camp'in kilitlendiğini ya da kurulum esnasında hata ile karşılaştıklarını belirtiyorlar. Bazı kullanıcıların ifadelerine göre ise Boot Camp Assistant içerisindeki "Specific Options"ın seçilmesi, Windows 8 ya da 8.1'in kurulumunu başarıyla sonuçlandırıyor. Tüm bu bilgiler ışığında Boot Camp sorunun yayınlanacak bir EFI güncellemesi ile giderilecek yazılımsal bir problem olduğunu söyleyebiliriz.

Bir diğer önemli konu ise geçen seneki modellerde karşılaşılan panelde görüntü izi kalması (Ghosting, Image Retention). Bu seneki modellerde de bazı kullanıcılar bu sorunla karşılaştıklarını ifade ediyorlar. Ancak bu sayı geçen seneye kıyasla çok daha az; dahası Apple bu sorunun bulunduğu bilgisayarları bu senede direkt olarak Apple Store'lar aracılığıyla garanti kapsamında birebir değişimini gerçekleştirmekte.

Haswell ve Mavericks'in sağladığı düşük güç tüketimleriyle dikkat çeken yeni Retina MacBook Pro'ların 13 inçlik modeli 1299 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken; 15 inçlik modelin baz konfigürasyonun fiyatı ise 1999 dolar olarak belirlenmiş.


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Hasan07-36 6 yıl en beğenilen
Zaten bir kaç tane ürün üretiyor Apple. Onları da kazık fiyata satıyor. Buna rağmen ürünlerini böyle sorunlardan arındıramıyorsa ben bir şey demiyorum.
Zaten bir kaç tane ürün üretiyor Apple. Onları da kazık fiyata satıyor. Buna rağmen ürünlerini böyle sorunlardan arındıramıyorsa ben bir şey demiyorum.
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[__Zahid__] 6 yıl
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DH Misafiri 6 yıl
macbookların herkezin almasına gerek yok gerçekten işinize yarıcaksa alın az para değil çogu pc mühendisinin hayalidir xcode kullanmak sadece facebooka girmek için alıncak makine değildir :)
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DH Misafiri 6 yıl
Bu problem galiba donanımsal bir problem bende de Haswell işlemci var ve haftada bir kere aynı problemle karşılaşıyorum malesef.
İlk açılışta oluyor ve ardından mecburen "hard reset" attıktan sonra kendine geliyor makine.
Merak edenler için makine Clevo W230ST...
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Cidelee 6 yıl
Bugun iphone 5s için buna benzer bir haber görmüştüm ve reklam oludugunu dusunmustum bu haberide gördükten sonra emin oldum. Bence arzalı cihaz filan yok olay tamamen şu algıyı yaratmakla alakalı Apple ürünü alırsan yarı yolda kalmassın " Apple bu sorunun bulunduğu bilgisayarları bu senede direkt olarak Apple Store'lar aracılığıyla garanti kapsamında birebir değişimini gerçekleştirmekte"
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capturex 6 yıl
bu kadar inceltirseniz aleti bir yerden patlar işte.
şaka bir yana apple'ı apple yapanlardan biri dolgun fiyatı dışında, sağladığı garanti ve ürün desteğidir.
ülkemizdeki tedarikçi firmalar nasıl yaklaşır duruma bilmiyorum ama sorun donanımsalsa bir revizyon çıkarıp değiştirir ürünlerini. ki böyle bariz ve yaygın bir problemin donanımsal olamayacağını, bir güncellemeyle çözülecek sorun olduğunu düşünüyorum.
asıl merak ettiğim şey bir önceki retina modellerdeki gibi ekranlarda ghosting, hızlı geçişlerde kasma vs gibi durumlar oluyor mu? 13'lüğün gpu'su yeterli mi retina için?
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Hasan07-36 6 yıl en beğenilen
Zaten bir kaç tane ürün üretiyor Apple. Onları da kazık fiyata satıyor. Buna rağmen ürünlerini böyle sorunlardan arındıramıyorsa ben bir şey demiyorum.
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balcis 6 yıl
İlk seriyi almayacaksın :) bu arada sorun donanımsalsa ki sanmıyorum; çok kötü patlar :)
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[__Zahid__] 6 yıl
şunu mereti birazdaha kötüleyinde almaktan vazgeçeyim yoksa gidecek paralar
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multiTYRT 6 yıl
Bana yazılımsal gibi geldi.
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