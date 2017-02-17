Hava kirliliği diyabet hastalığını tetikliyor

Güney Kaliforniya Üniversitesinin Diyabet ve Obesiteyi Araştırma Enstitüsü’ndeki görevli araştırmacılar yaptıkları son deneyde oldukça çarpıcı sonuçlar elde ettiler. Çalışmaya göre hava kirliliği pankreas hücrelerinizi dahi etkiliyor. Öyle ki kirli hava soluyan bireylerin pankreasının gerektiği gibi çalışmadığı ortaya çıkmış.Yaşları 8 ila 15 arasında değişen, çalışmadan önce diyabet hastası olmayan 314 katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmanın gösterdiği kirli havaya sahip şehirlerde yaşayan çocuklarda meydana gelen değişim oldukça şaşırtıcıydı: Kirli havaya sahip şehirlerde yaşayan çocuklar 18 yaşına geldiklerinde vücudumuzda kan şekerinin düzenlemesinden sorumlu pankreaslarının insülin salgılayan hücrelerinin normalden %13 daha az çalıştığı gözlemlenmiş.
Diyabetin günümüzde ABD’de ve tüm dünyada neredeyse bir salgın gibi yaygın görülmeye başladığını belirten Kıdemli yazar Dr. Frank Gilliland, şeker hastalığının sebebinin insanların hareketsiz bir yaşam sürmeleri ve yüksek kalorili diyetlerle beslenmelerinin yanı sıra yeni yapılan çalışmada da görüldüğü üzere hava kirliliği de olabileceğinin altını çizdi.
Dünya Genelinde Tablo VahimBununla birlikte ABD’nin Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi’nin verilerine göre son 30 yılda Amerika’da diyabet vakaları 4 kat artış göstermiş. Araştırmacıların tahminlerine göre bu durum böyle giderse 2050 yılına gelindiğinde ABD vatandaşlarının yaklaşık 3’te 1’i diyabet, görme problemleri, böbrek yetmezliği, ekstremite amputasyonu ve erken ölüm gibi tablolarla karşı karşıya kalabilir. Ayrıca WHO’nun bir diğer verisine göre ise her yıl 12.6 milyon insan çevre ve hava kirliliği nedeniyle vefat ediyor.
Ülkemizde Durum Nasıl?
Öte yandan ülkemizdeki hava kirliliği de önemli boyuta ulaşmış durumda. Geçtiğimiz gün sizlere aktardığımız üzere ülkemiz Avrupa’nın havası en kirli 10 kentinin 8’ine sahip ve Dünya Sağlık Örgütü’nün raporlarına göre Avrupa’daki büyük şehirlerin hava kirliliği dikkate alınarak hazırlanan sıralamasında ne yazık ki İstanbul en üst sırada yer aldı.
Ek olarak ülkemizde hava kirliliğine bağlı hastalıklardan hayatını kaybedenlerin trafik kazasında yaşamını yitirenlerden 11 kat daha fazla olduğu düşünüldüğünde durumun ciddiyeti bir kat daha ortaya çıkmış oluyor. Son olarak uzmanlar kirli havadan olabildiğince az etkilenebilmek için yürüyüş saatlarimizi iş çıkış saatine denk getirmememiz ve kirliliğe sebep olan kaynaklardan olabildiğince uzak durmamız tavsiyesinde bulundu.
www.webmd.com/diabetes/news/20170210/air-pollution-may-raise-risk-of-type-2-diabetes#1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Cehalet = Keyif mantığıyla yaşıyoruz (Cehalet kalkanımız). Yoksa her şeyi bilsek zaten yaşamak imkansız.
BU KANSERE YAKALANIRSANIZ YAŞAM ÖMRÜ EN İYİ İHTİMALLE BİKAÇ SENEDİR.