Hava kirliliği diyabet hastalığını tetikliyor

Güney Kaliforniya Üniversitesinin Diyabet ve Obesiteyi Araştırma Enstitüsü’ndeki görevli araştırmacılar yaptıkları son deneyde oldukça çarpıcı sonuçlar elde ettiler. Çalışmaya göre hava kirliliği pankreas hücrelerinizi dahi etkiliyor. Öyle ki kirli hava soluyan bireylerin pankreasının gerektiği gibi çalışmadığı ortaya çıkmış.

Diyabetin günümüzde ABD’de ve tüm dünyada neredeyse bir salgın gibi yaygın görülmeye başladığını belirten Kıdemli yazar Dr. Frank Gilliland, şeker hastalığının sebebinin insanların hareketsiz bir yaşam sürmeleri ve yüksek kalorili diyetlerle beslenmelerinin yanı sıra yeni yapılan çalışmada da görüldüğü üzere hava kirliliği de olabileceğinin altını çizdi.

Dünya Genelinde Tablo Vahim

Ülkemizde Durum Nasıl?

Avrupa’nın havası en kirli 10 kentinin 8’ine sahip ve Dünya Sağlık Örgütü’nün raporlarına göre Avrupa’daki büyük şehirlerin hava kirliliği dikkate alınarak hazırlanan sıralamasında ne yazık ki İstanbul en üst sırada yer aldı. Öte yandan ülkemizdeki hava kirliliği de önemli boyuta ulaşmış durumda. Geçtiğimiz gün sizlere aktardığımız üzere ülkemizve Dünya Sağlık Örgütü’nün raporlarına görehava kirliliği dikkate alınarak hazırlanan sıralamasında ne yazık kiyer aldı.

Ek olarak ülkemizde hava kirliliğine bağlı hastalıklardan hayatını kaybedenlerin trafik kazasında yaşamını yitirenlerden 11 kat daha fazla olduğu düşünüldüğünde durumun ciddiyeti bir kat daha ortaya çıkmış oluyor. Son olarak uzmanlar kirli havadan olabildiğince az etkilenebilmek için yürüyüş saatlarimizi iş çıkış saatine denk getirmememiz ve kirliliğe sebep olan kaynaklardan olabildiğince uzak durmamız tavsiyesinde bulundu.

www.webmd.com/diabetes/news/20170210/air-pollution-may-raise-risk-of-type-2-diabetes#1

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, çalışmadan öncegerçekleştirilen araştırmanın gösterdiği kirli havaya sahip şehirlerde yaşayan çocuklarda meydana gelen değişim oldukça şaşırtıcıydı: Kirli havaya sahip şehirlerde yaşayan çocuklarvücudumuzda kan şekerinin düzenlemesinden sorumlugözlemlenmiş.Bununla birlikteverilerine göre sonyılda Amerika’da diyabet vakalarıgöstermiş. Araştırmacıların tahminlerine göre bu durum böyle giderseyılına gelindiğindevatandaşlarının yaklaşıkvegibi tablolarla karşı karşıya kalabilir. Ayrıca’nun bir diğer verisine göre ise her yılmilyon insan çevre ve hava kirliliği nedeniyle vefat ediyor.