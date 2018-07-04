Hava kuvvetlerinin yeni gücü Roketsan üretimi Teber envantere giriyor

Ataletsel Ölçüm Birimi (AÖB), Küresel Konumlama Sistemi (KKS) ile Yarı Aktif Lazer Arayıcı Başlığı (LAB) kullanarak, kullanılması ön görülen mühimmatları akıllı bir silah sistemi haline getiren Teber, genel güdüm fazında bombaların yüksek manevra kabiliyetine kavuşmasına da imkan tanıyor. Ekonomik yapısı ile muadillerine kıyasla çok daha makul rakamlarla üretilen Teber, entegre edildiği bombaları tanıyabilme özelliği ile yurt dışı ihracatı konusunda da güçlü bir ürün haline geliyor.
Bu arada 2016 yılı sonunda imzalanan bir anlaşma ile Roketsan, Teber’in Airbus üretimi C295W Keşif ve Nakliye Uçağı’nda da kullanılabilir olması için bir entegrasyon çalışması gerçekleştirmişti. Aynı şekilde F-16’lar da Teber yüklü olarak uçuş gerçekleştirebiliyor olacak.
MK-81 ve MK-82 Bombaları
Amerikan yapımı MK-81 ve MK-82 bombaları ABD üretimi bir mühimmat. Basit yapısı ile ucuz olan bu bombalar, etkili vuruş gücü ile 1950’li yıllardan bu yana kullanımda. Serbest düşümlü olarak üretilen MK-81 ve MK-82, ülkemizde de Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bolca bulunan bombalar arasında yer alıyor. MK-81 44kg H-6 patlayıcı barındırıyor ve 119kg ağırlığında. MK-82 ise 89kg H-6 patlayıcı barındırıyor. Ağırlığı 227kg. MK-82’nin birim fiyatı 270 dolar olarak tahmin ediliyor.
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Ülkemiz için olan ve olacak her türlü iyileşmeye ve gelişmeye ihtiyacımız var, emeği geçenlerden Allah razı olsun. (BİLİM ADAMLARINI, ÇALIŞAN USTALARI, MÜHENDİSLERİ VB. KAST EDİYORUM, SİYASETÇİLERİN HİÇ BİRİSİ TOPLUM İÇİN BU TARZ GELİŞME YAŞATMAMIŞTIR.)
en başta ne işe yaradığı belli olmayan artık bir partinin propagandasını yapan Diyanetin bütçesini kısmakla gereksiz harcamalarla günde 6.4 milyon tl yi bulan gizli ödenek gibi harcamalar bu konulara harcanmalı..
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