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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hava kuvvetlerinin yeni gücü Roketsan üretimi Teber envantere giriyor

Roketsan tarafından milli olanaklarla geliştirilen lazer güdüm kiti Teber, Temmuz ayı içerisinde envantere giriyor. Testleri başarıyla sonuçlanan yeni kit, hava kuvvetlerinin yeni gücü olacak.
10 ay
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Hava kuvvetlerinin yeni gücü Roketsan üretimi Teber envantere giriyor

MK-81 ve MK-82 genel maksat bombalarının vuruş hassasiyetini milli olanaklarla artıracak olan Teber Lazer Güdüm Kiti, üzerinde çalışılan uzun bir sürenin ardından sonunda envantere giriyor. Bir süredir testleri devam eden ve bu süre içerisinde yapılan mühimmatsız atışlarda hedefini 12’den vuran lazer güdüm kiti, 6 metrelik yanılma payı ile hedefe yüksek isabet oranı ile ulaşıyor.


Ataletsel Ölçüm Birimi (AÖB), Küresel Konumlama Sistemi (KKS) ile Yarı Aktif Lazer Arayıcı Başlığı (LAB) kullanarak, kullanılması ön görülen mühimmatları akıllı bir silah sistemi haline getiren Teber, genel güdüm fazında bombaların yüksek manevra kabiliyetine kavuşmasına da imkan tanıyor. Ekonomik yapısı ile muadillerine kıyasla çok daha makul rakamlarla üretilen Teber, entegre edildiği bombaları tanıyabilme özelliği ile yurt dışı ihracatı konusunda da güçlü bir ürün haline geliyor.


Bu arada 2016 yılı sonunda imzalanan bir anlaşma ile Roketsan, Teber’in Airbus üretimi C295W Keşif ve Nakliye Uçağı’nda da kullanılabilir olması için bir entegrasyon çalışması gerçekleştirmişti. Aynı şekilde F-16’lar da Teber yüklü olarak uçuş gerçekleştirebiliyor olacak.

Hava kuvvetlerinin yeni gücü Roketsan üretimi Teber envantere giriyor
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MK-81 ve MK-82 Bombaları

Amerikan yapımı MK-81 ve MK-82 bombaları ABD üretimi bir mühimmat. Basit yapısı ile ucuz olan bu bombalar, etkili vuruş gücü ile 1950’li yıllardan bu yana kullanımda. Serbest düşümlü olarak üretilen MK-81 ve MK-82, ülkemizde de Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bolca bulunan bombalar arasında yer alıyor. MK-81 44kg H-6 patlayıcı barındırıyor ve 119kg ağırlığında. MK-82 ise 89kg H-6 patlayıcı barındırıyor. Ağırlığı 227kg. MK-82’nin birim fiyatı 270 dolar olarak tahmin ediliyor.

NOT: Teber, Anadolu'da da küçük ve hafif baltalar için kullanılan isimlendirmelerden bir tanesi.

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sistemli adam 10 ay en beğenilen
Haberi seçimden önce yapsan 987899 adet zamanlama manidar mesajı gelirdi. Şimdi malum kesim ilgi göstermemiş.
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furandor 10 ay
Roketin kanat kısmının üzerine konan toz yerli değil .olmaz .
3 Yanıt Yanıtla +33
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Erwin-Rommel 10 ay
Savunma sanayinde yapılan güzel gelişmeler devam ediyor.
1 Yanıt Yanıtla +18
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1 Avatar
CoreXXX 10 ay
bu gelişmeleri görmek güzel ancak dikkatimi çeken 6 metre yanılma payı? müstakil bir bina en fazla 3 metre . 6 metre yanılma payı ile yanından geçip selam vererek gidebilir bence fazla bir yanılma payı
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Baxa 10 ay

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TheLastNinja 10 ay
Bu tarz haberleri siyasete çekip durmayın. Bu yapılanlar A veya B partisinin kendi iradesi ile yaptıkları şeyler değil. Bu gibi gelişmeler Devlet Politikası gereği yapılır. Tabii ki A partisi (örneğin otoyol yapımı, özal zamanında olduğu gibi) gerekli parayı dışarıdan kolaylıkla bulabilir ve otoyol yapımını hızlandırabilir, B partisi ise o parayı Fabrika, Telekom, Otoyol vb. yönlerde kullanabilir.
Ülkemiz için olan ve olacak her türlü iyileşmeye ve gelişmeye ihtiyacımız var, emeği geçenlerden Allah razı olsun. (BİLİM ADAMLARINI, ÇALIŞAN USTALARI, MÜHENDİSLERİ VB. KAST EDİYORUM, SİYASETÇİLERİN HİÇ BİRİSİ TOPLUM İÇİN BU TARZ GELİŞME YAŞATMAMIŞTIR.)
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hollowman_ 10 ay TheLastNinja
Acaba neden 16 yıl önce helikoptere vida bile yapılamazken, şimdi her tür silah çeşidinde en az bir alternatifimiz var? Madem siyasi partilerden bağımsız bu iş?
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brshr 10 ay
Mandacılar bunu beğenmedi.
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carloska 10 ay
Kuzey Korenin de silah teknoloji gelişmiş ama halkı sefalet içinde..
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carloska 10 ay
Kuzey Korenin de silah teknoloji gelişmiş ama halkı sefalet içinde
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Last Troll Bender 10 ay
höhareeyyy enflasyon -%5 oldu, dolar 1, öyro 1,5 olduu hilooğğ. reis adam, 2800 odalık daha saray yapalım.
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WuLKaS 10 ay
gelişimin azı çoğu olmaz. tebrik etmek lazım. bugün bunu geliştirdiğin zaman teknolojin araştırman boşa gitmiyor yarın diğerine ön ayak olur deneyim olur. Hatta bir çok bakanlıktan bütçe kısılıp bu tarz savunma sanayi ürünleri geliştirmeye arge desteği sağlanmalı.
en başta ne işe yaradığı belli olmayan artık bir partinin propagandasını yapan Diyanetin bütçesini kısmakla gereksiz harcamalarla günde 6.4 milyon tl yi bulan gizli ödenek gibi harcamalar bu konulara harcanmalı..
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MehmetNY 10 ay
Helal olsun Reis, çekinmedi bu projenin parasını kendi cebinden ödedi
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nexus can 10 ay
Bizim Amerika gibi olmamız için görünen en az 200 (İki yüz) yıldır.
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Türkiye Gündemi, savunma sanayii ve
9 etiket daha teber lazer güdüm kiti mk-81 mk-82 yarı aktif lazer arayıcı başlık Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok havacılık
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