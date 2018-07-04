Hava kuvvetlerinin yeni gücü Roketsan üretimi Teber envantere giriyor





MK-81 ve MK-82 genel maksat bombalarının vuruş hassasiyetini milli olanaklarla artıracak olan Teber Lazer Güdüm Kiti, üzerinde çalışılan uzun bir sürenin ardından sonunda envantere giriyor. Bir süredir testleri devam eden ve bu süre içerisinde yapılan mühimmatsız atışlarda hedefini 12’den vuran lazer güdüm kiti, 6 metrelik yanılma payı ile hedefe yüksek isabet oranı ile ulaşıyor.





Ataletsel Ölçüm Birimi (AÖB), Küresel Konumlama Sistemi (KKS) ile Yarı Aktif Lazer Arayıcı Başlığı (LAB) kullanarak, kullanılması ön görülen mühimmatları akıllı bir silah sistemi haline getiren Teber, genel güdüm fazında bombaların yüksek manevra kabiliyetine kavuşmasına da imkan tanıyor. Ekonomik yapısı ile muadillerine kıyasla çok daha makul rakamlarla üretilen Teber, entegre edildiği bombaları tanıyabilme özelliği ile yurt dışı ihracatı konusunda da güçlü bir ürün haline geliyor.





Bu arada 2016 yılı sonunda imzalanan bir anlaşma ile Roketsan, Teber’in Airbus üretimi C295W Keşif ve Nakliye Uçağı’nda da kullanılabilir olması için bir entegrasyon çalışması gerçekleştirmişti. Aynı şekilde F-16’lar da Teber yüklü olarak uçuş gerçekleştirebiliyor olacak.

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MK-81 ve MK-82 Bombaları

Amerikan yapımı MK-81 ve MK-82 bombaları ABD üretimi bir mühimmat. Basit yapısı ile ucuz olan bu bombalar, etkili vuruş gücü ile 1950’li yıllardan bu yana kullanımda. Serbest düşümlü olarak üretilen MK-81 ve MK-82, ülkemizde de Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bolca bulunan bombalar arasında yer alıyor. MK-81 44kg H-6 patlayıcı barındırıyor ve 119kg ağırlığında. MK-82 ise 89kg H-6 patlayıcı barındırıyor. Ağırlığı 227kg. MK-82’nin birim fiyatı 270 dolar olarak tahmin ediliyor.

NOT: Teber, Anadolu'da da küçük ve hafif baltalar için kullanılan isimlendirmelerden bir tanesi.