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Helikoptere yakıt ikmali yapan robotik pompa

ABD ordusu çatışma bölgesine yakın noktalarda kullanılmak üzere insana ihtiyaç duymadan helikopterlere yakıt ikmali yapan robotik pompa konseptini tanıttı.
1 yıl
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Savunma Sanayi
Furkan Babur
Yazar
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Çatışma bölgesinde görev alan helikopterlerin mümkün olan en kısa sürede yakıt ikmali yapıp bölgeye tekrarda dönmesi gerekir. Bu nedenle pek çok ordu üs bölgesine yakın yakıt ikmal istasyonları kuruyor ancak bu istasyonların bulunduğu noktalar kısmen güvenli olsa da helikoptere yakıt ikmali yapmak gibi nispeten kolay bir iş için askerlerin görev alması ve lojistik destek sunması gerekiyor. ABD ordusu hem askerlerin hayatını riske atmamak hem de yakıt ikmal süresini daha da azaltmak için robotik pompa konseptini tanıttı.

AR3P(Robotik Uzaktan Yakıt Alma Noktasını) isimli robotik pompa konseptinde, tıpkı Tesla’nın süperşarj istasyonlarının bazılarında olduğu gibi pompa helikopterin geldiğini anlıyor ve kollarını helikopterin yakıt deposuna hizalayarak helikopterin yakıt ihtiyacını karşılıyor. Tüm bu süreç içerisinde herhangi bir insan müdahalesine gerek duymayan AR3P bu sayede bölgede risk altına olan kişi sayısını azaltırken(sadece helikopterin mürettebatı) yakıt doldurma işlemini de daha hızlı yaparak helikopterin bir an önce görev noktasına ulaşmasını sağlıyor.

İlk testleri başarıyla tamamlayan AR3P hemen ABD ordusu tarafından kullanılmaya başlamayacak. Gerçek dünya testlerini kapsayan iki aşamalı bir testten geçmesi gereken AR3P’nin gerekli finansal desteğin de sağlanmasıyla birlikte ordunun hizmetine sunulması bekleniyor.


https://www.engadget.com/2017/07/19/army-helicopters-refuel-at-robotic-pumps/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Phantom II 1 yıl
Sistem hayata geçirilirse ABD'nin helikopter pilotları rahat nefes alacaktır.Döner kanatlı hava araçları sepet sisteminden yakıt almasına karşın sabit kanat olmamasından dolayı boom podla kontakt kurmada baya zorlanıyorlar.
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