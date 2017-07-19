ABD lazer silahlarını 10 kat güçlendirmek istiyor

Halihazırda 5 kilowatt ile 10 kilowatt güçlerine sahip lazer silahlarını test eden ABD ordusu, ilerleyen dönemde bu silahların çok daha farklı yeteneklere sahip olmasını istiyor. Ordu Uzay ve Füze Savunma Komutanlığı (SMDC) Genel Sekreteri General James Dickinson, yaptığı açıklama ile ABD ordusunun test ettiği lazer silahlarından 10 kat daha güçlü (50-100 kilowatt güçlerine sahip) yeni lazer silahları geliştirdiğini açıkladı. Belirtilen güçlerdeki lazer silahlar oluşturulduğu taktirde bu silahlar sadece düşük irtifadaki uçak, helikopter ve insansız hava araçlarını düşürme yeteneğine sahip olmayacak aynı zamanda füzelerin sensörlerini karıştırarak hedeflenen yerden başka noktalara yönlendirmelerini de sağlayacak.

James Dickinson, 50 kilowatt gücündeki lazer silahının daha uzun mesafeli menzil, daha fazla güç ve daha iyi ışın kontrolü sağlayacağını ifade ederken silahın gelecek yıl HEL-MTT (Yüksek Enerji Lazeri - Mobil Test Kamyonu) aracının güncellenmiş bir sürümü kullanılarak test edileceğini de duyurdu. ABD ordusu 100 kilowatt gücündeki lazer silahını ise 2022 yılında zırhlı personel taşıyıcı benzeri daha çevik bir platformda test etmeyi planlıyor.

Uçaklar ve Füzeler İçin Yetersiz Kalabilir

ABD ordusu 5 yıl içinde lazer silahlarını 10 kat güçlendirmeyi hedeflese de geliştirilecek olan lazer silahın günümüz uçaklarını bile vuramayacağı düşünülüyor. Lazer silahı daha uzun menzilli ve olumsuz hava koşullarına karşı daha dirayetli olsa da diğer silahların aksine, lazerler atmosferdeki toz, su ve kum parçacıkları tarafından parçalanır ve çok uzaktaki hedefe istediği etkiyi veremez. Ayrıca bir lazerin oldukça hızlı hareket eden bir füzenin başlığını yakalamasının da oldukça zor olduğu düşünülüyor ancak yine de bu silahlar füzeleri tedirgin edebilir.

Lazer silahlarının belki de en sevilen yönü ise maliyetinin düşük olması. Her ne kadar lazer sistemi pahalı olsa da lazere güç sağlayan elektrik jeneratörlerini çalıştıran yakıt oldukça ucuz. Bir füzeye kıyasla çok daha ucuz olan ve tam anlamıyla sonsuz mermi kapasitesine sahip olan lazer silahının atım maliyeti 50 kalibre makineli tüfekten bile daha ucuz.

https://www.engadget.com/2017/07/18/us-army-anti-air-lasers-grow-more-powerful/