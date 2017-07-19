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ABD lazer silahlarını 10 kat güçlendirmek istiyor

ABD ordusu 50 ile 100 kilowatt arasında olan ve düşük irtifada uçan helikopterleri, uçakları düşürebilen, füzelerin yönünü değiştirebilen lazer silahları geliştiriyor.
1 yıl
3,1b
1
12
Savunma Sanayi
Furkan Babur
Yazar
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Halihazırda 5 kilowatt ile 10 kilowatt güçlerine sahip lazer silahlarını test eden ABD ordusu, ilerleyen dönemde bu silahların çok daha farklı yeteneklere sahip olmasını istiyor. Ordu Uzay ve Füze Savunma Komutanlığı (SMDC) Genel Sekreteri General James Dickinson, yaptığı açıklama ile ABD ordusunun test ettiği lazer silahlarından 10 kat daha güçlü (50-100 kilowatt güçlerine sahip) yeni lazer silahları geliştirdiğini açıkladı. Belirtilen güçlerdeki lazer silahlar oluşturulduğu taktirde bu silahlar sadece düşük irtifadaki uçak, helikopter ve insansız hava araçlarını düşürme yeteneğine sahip olmayacak aynı zamanda füzelerin sensörlerini karıştırarak hedeflenen yerden başka noktalara yönlendirmelerini de sağlayacak.

 

James Dickinson, 50 kilowatt gücündeki lazer silahının daha uzun mesafeli menzil, daha fazla güç ve daha iyi ışın kontrolü sağlayacağını ifade ederken silahın gelecek yıl HEL-MTT (Yüksek Enerji Lazeri - Mobil Test Kamyonu) aracının güncellenmiş bir sürümü kullanılarak test edileceğini de duyurdu. ABD ordusu 100 kilowatt gücündeki lazer silahını ise 2022 yılında zırhlı personel taşıyıcı benzeri daha çevik bir platformda test etmeyi planlıyor.

Uçaklar ve Füzeler İçin Yetersiz Kalabilir 

ABD ordusu 5 yıl içinde lazer silahlarını 10 kat güçlendirmeyi hedeflese de geliştirilecek olan lazer silahın günümüz uçaklarını bile vuramayacağı düşünülüyor. Lazer silahı daha uzun menzilli ve olumsuz hava koşullarına karşı daha dirayetli olsa da diğer silahların aksine, lazerler atmosferdeki toz, su ve kum parçacıkları tarafından parçalanır ve çok uzaktaki hedefe istediği etkiyi veremez. Ayrıca bir lazerin oldukça hızlı hareket eden bir füzenin başlığını yakalamasının da oldukça zor olduğu düşünülüyor ancak yine de bu silahlar füzeleri tedirgin edebilir.

Lazer silahlarının belki de en sevilen yönü ise maliyetinin düşük olması. Her ne kadar lazer sistemi pahalı olsa da lazere güç sağlayan elektrik jeneratörlerini çalıştıran yakıt oldukça ucuz. Bir füzeye kıyasla çok daha ucuz olan ve tam anlamıyla sonsuz mermi kapasitesine sahip olan lazer silahının atım maliyeti 50 kalibre makineli tüfekten bile daha ucuz.


https://www.engadget.com/2017/07/18/us-army-anti-air-lasers-grow-more-powerful/ Yorum Yaz
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gamerasi 1 yıl en beğenilen silversmith
silversmith

Bazı insanların bu silah merakı nereden geliyor? Neden iyi işler için uğraşmıyorlar? En iyi psikologlar bunlara nasıl yanıtlar veriyor?

Kişisel eğilimden çok, şövenist ve teist yaklaşım, insanlığı bitiriyor.
silversmithBazı insanların bu silah merakı nereden geliyor? Neden iyi işler için uğraşmıyorlar? En iyi psikologlar bunlara nasıl yanıtla...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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darkaura 1 yıl
thermal blooming sorununu nasil asmayi dusunuyorlar acaba. yuksek gucde lazer silahlarinin olmayisinin asil nedeni laserin gucu belli bir limiti astiginda icinden gectigi havayi isitip genlestiriyor. genlesen havanin optik ozellikleri, kirilma indisi degistigi icin isigi farkli kiriyor, buda lazer huzmesinin dagilmasina, hedefinden sasmasina neden oluyor. aciklamalardan anladigim lazerin dagilmadan hedefine ulasabilcegi yakin menzillerde kullanmayi planliyorlar. zirhli araclarda roketlere karsi kalkan olarak kullanilabilir.
thermal blooming sorununu nasil asmayi dusunuyorlar acaba. yuksek gucde lazer silahlarinin olmayisinin asil nedeni laserin gucu belli bir limiti astiginda icind...
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DH Misafiri 1 yıl
giant space lazer uzaydan ülkeleri vuracak bir silah yapmak istiyordu abd ancak hayalden öte olmadı demekki hala uğraşıyorlar türkiyenin bu yönde mutka kendini geliştirmesi lazım yoksa vay insanlıuğın çekeceğine bunlar acımasızlar virüs gibiler ırak suriye girdikleri hiç bir ülke adam olmadı hala
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EyeCoral 1 yıl
savunmak bi aynaya bakar...
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darkaura 1 yıl
thermal blooming sorununu nasil asmayi dusunuyorlar acaba. yuksek gucde lazer silahlarinin olmayisinin asil nedeni laserin gucu belli bir limiti astiginda icinden gectigi havayi isitip genlestiriyor. genlesen havanin optik ozellikleri, kirilma indisi degistigi icin isigi farkli kiriyor, buda lazer huzmesinin dagilmasina, hedefinden sasmasina neden oluyor. aciklamalardan anladigim lazerin dagilmadan hedefine ulasabilcegi yakin menzillerde kullanmayi planliyorlar. zirhli araclarda roketlere karsi kalkan olarak kullanilabilir.
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WB 1 yıl
Dunyayi onlarca kez bitirebilecek nukleer silahlara sahip olduktan sonra simdi temiz silahlara yoneldiler


Tek dunya hukumetine dogru adim adim..
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kadirirdem 1 yıl
Geleceğin silah teknolojisi lazer teknolojisi...
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ozbey08 1 yıl
lazer silahlı uzay savaşları gerçek olacak desenize. uzay savaşı niye çıksın diyenlere daha dünkü anasayfa haberlerine bir gözatın yeterli ayda 16 kattrilyon değerinde maden varmış bunun paylaşımın da kavga çıkabilir. uzay rakip ülkelerin uzay araçları birbirine lazer sıkar.
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RichesMen 1 yıl
ABD piskolojik üstünlüğünü hep elinde tutmak istiyor. bunun için genelde filmleri kullanıyorlar amerikan probagandası yapmayan bir dizisi ve filmi yok. son yıllarda bütün ülkeler bunu yapıyor bizde dahil. (bu iyi bir şey) umarım gelşmiş silah ve muhimmat konusunda ilerleyen yıllarda iyi bir yerlerde oluruz. gelecek çok tehlikeli olacak.
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silversmith 1 yıl
Bazı insanların bu silah merakı nereden geliyor? Neden iyi işler için uğraşmıyorlar? En iyi psikologlar bunlara nasıl yanıtlar veriyor?
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The Balance 1 yıl silversmith
Kullandığınız çoğu sey önceden icat edilen askeri teknolojiler mesela internet CIA in bir projesi mikro dalga gibi şeyleri de örnek verebiliriz yani kötü amaçlı bile yapsalar iyi şeylere dönebiliyorlar.
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gamerasi 1 yıl silversmith
silversmith

Bazı insanların bu silah merakı nereden geliyor? Neden iyi işler için uğraşmıyorlar? En iyi psikologlar bunlara nasıl yanıtlar veriyor?

Kişisel eğilimden çok, şövenist ve teist yaklaşım, insanlığı bitiriyor.
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