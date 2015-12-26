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Helio X20, çok çekirdek skorlarını alt üst ediyor

MediaTek'in üst seviyede vites artırmayı amaçladığı yeni yonga seti Helio X20 henüz piyasaya çıkmadı ancak benchmark testleri yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,4b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Helio X20, çok çekirdek skorlarını alt üst ediyor


Mobil dünyada halen 8 çekirdeğin ne kadar avantajlı olduğu konusunu tartışıyoruz ancak MediaTek bu tartışmalara pek kulak asmıyor ve 10 çekirdekli yeni Helio X20 yonga setini piyasaya sürmek için gün sayıyor. Yonga setinin benchmark skorları oldukça umut verici.

MediaTek yeni yonga setinde sektörde ilk kez 3 kümeli çalışma sistemini benimsiyor. 2 adet Cortex-A72 çekirdeği ağır yüklerde devreye girerken, 4 adet Cortex-A53 çekirdeği ve yine 4 adet Cortex-A53 çekirdeği orta yüklerde sistemi sırasıyla sırtlıyor. Bu sayede enerji verimliliği en üst seviyeye çıkarılıyor. Helio X20 yonga seti kısa süre içerisinde piyasaya çıkacağı için artık nihai cihazlar üzerinde test ediliyor. Bu bakımdan test skorları, yonga setinin kendisini nereye konumlandıracağı konusunda da işaretler veriyor. 

İnternete yansıyan test skorlarına göre Helio 20 yonga setinin tek çekirdek performansı 2094 puan seviyesinde. Kirin 950 yonga setinin erken sürümleri testlerde 1710 puan alabilmişti. Görülüyor ki gerekli optimizasyonlar yapıldıktan sonra puan da yükseliyor. İlk cihazlar piyasaya çıktığında muhtemelen skor daha da yükselecektir. Şu anda yeni nesil yonga setlerinden Kirin 950 hariç 2000 puan altına inen yok. 

Çok çekirdek skorlarına ise Helio X20'nin egemenliği görülüyor. Yonga seti toplamda 7037 puan elde etmiş ve 7000 seviyesini geçen ilk yonga seti olmuş. Ona en yakın ise Exynos 8890 yonga seti ve arada 100 puan civarında bir fark var. Testlerde en düşük puan 4406 ile Apple A9 yonga seti ve 5540 ile Snapdragon 820 yonga seti olmuş.

Testlerde yonga seti 1.4GHz saat hızında çalışıyor. Muhtemelen ilk aşamada hız biraz düşük tutuldu. Nihai sürüme doğru seviye de yavaş yavaş yukarı doğru tırmanacaktır. Bu bakımdan test skorları da buna paralel olarak değişecektir. 

Mali-880 grafik birimi ile gelen Helio X20 yonga seti performans elbette rakiplerinden geri kalmamaya çalışacaktır ancak henüz resmi olarak piyasada olmadığı için aşırı ısınma veya performans tıkanması gibi problemler var mı yok mu şimdilik anlaşılamayacak. Bununla birlikte sadece LPDDR3 desteği sunması bir dezavantaj olarak öne çıkıyor. 
Helio X20, çok çekirdek skorlarını alt üst ediyor
 

http://www.phonearena.com/news/MediaTeks-10-core-Helio-X20-visits-Geekbench-demolishes-multi-core-performance-records_id76897 Yorum Yaz
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Aslanhan. 3 yıl en beğenilen
KalemKolik
Şuana kadar işlemcileri hep gpu olarak çöp. Sanırım bundada Mali-880 mp4 var bu yine çöp demektir.

Ne içiyonuz bi bilsem.
Yanıtla +10
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caneycaney 3 yıl
çekirdeklerin hepsini kullanamadıktan sonra hiçbir anlamı yok.Şuanda 820 en iyisi
1 Yanıt Yanıtla +8
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edd121 3 yıl
artık whatsapp a 0.3 saniye daha erken giricek baya kullanışlı hemen 3000 tl vermeliyim
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bkaakco 3 yıl
Ooo GTA 5'i de full ayarda açar bu kesin. Hemen alıyorum.
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Pi 3 yıl
Yalniz 6 vitesli araba dusunursek 5. Viteste en yuksek hizi verir. 6. Vites ekonomi vitesidir. Yanlis olmasin bak :d
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DH Misafiri 3 yıl
Is yaptiracaksaniz etrafinizda kosusturup duran 20 tane kucuk cocuk yerine 4 tane guclu kuvvetli adam istersiniz. Isterse 150 cekirdek yapsinlar ancak TV den bal alan amcalara satarlar.
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DH Misafiri 3 yıl
Haber palavra... kirin 950 gun yuzune cikti exynostan iyi oldugu kesin ve ayrica siralama ve puan tablosunun yalan oldugu nerden belli qualcom s820 gorundu hepsini sildi gecti daha orgibal ve gercek haberleri takip ediyoruz... ayrica mtk helio x20 iki adet c72 kuanmis performans icin gerek varmi zaten yok onuda gectim geriye kalan 8cekirdegin hepsi c53 yani kardes cekirdegin onemi fazla on plana cikmiyor apple 2 cekirdekle bile yazilimla goturuyor cunki yazilim birbirini destekliyor nasilmi power gpu apple a islemci birbirini destekliyor... tipki qualcom ve adreno gibi ;) en iyisi adreno grafik islemcisi.. multimedyada siliyor hepsini.. onemli olanda bu .. güç=adreno
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DH Misafiri 3 yıl
Is yaptiracaksaniz etrafinizda kosusturup duran 20 tane kucuk cocuk yerine 4 tane guclu kuvvetli adam istersiniz. Isterse 150 cekirdek yapsinlar ancak TV den bal alan amcalara satarlar.
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mu5tafa 3 yıl
Önemli olan tek çekirdek skoru olduğu için az farkla da olsa hala a9 en iyi işlemci. Yeni exynos da 820 ye baya yaklaşmış bu arada. Samsung onu da 4 çekirdekli tasarlamalı bence .
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underlater 3 yıl
hasan.sonus
OverClocK1ngLPDDR3 ile böyle performans verdiğine göre, demek ki LPDDR4 olsaydı kopup gidecekti.Bu da bize sonraki hakkında fikir veriyor. Artık adı ne olur bilmiyoruz tabi ama Helio X30 falan olup LPDDR4 ile geldiği zaman tadından yenmeyecektir...
m.donanimhaber.com/... Helio X30 tanıtılalı neredeyse 5 ay oldu ve LPDDR4 destekliyor. Ayrıca A72 çekirdeklerinin sayısı X20 den daha fazla. 8000 puan rahat alır çok çekirdekte.

Yorumumu yazdıktan sonra paylaştığın linki gördüm. Adamlarda tam düşündüğümü yapmışlar. Bence en iyi işlemci bu X30 olur. Snapdragon 820'den de iyi olabilir. Tek eksiği Vulkan :) Vulkan desteği google tarafından sanırım "O" sürümünde gelecekmiş. Belki o zamana kadar Mediatek'in yeni işlemcisinde bu destek te olur. İşte bu kararlılıkla ilerlerse üstüne fiyat politikasında da iyileştirmeler yaparsa işte o zaman Mediatek liderliği ele alır. Ucuz telefonlarda da bu güçlü işlemcileri görebilmeliyiz. Üstüne yüksek kapasiteli pillerde eklenirse işte o zaman o telefonlara kesinlikle sahip olmak isterim. 4 gün önce GM android one 4G telefon aldım. Kesinlikle Mediatek işlemcili başka bir telefona geçerim android'in "O" sürümünde...
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underlater 3 yıl
Bence 4 çekirdek zor görevler, 4 çekirdek orta görevler, 2 çekirdekte basit görevler için yapmalılardı. Yani basit bir telefon araması yapmak için enerji harcıyor bütün telefonlar. Yani 2 çekirdeği ayarla max. 1Ghz'ye görüntüsüz arama yapmada, mesajlaşmada vb. çalıştır. görüntülü konuşmada misal orta seviyedekileri çalıştır. Oyunlarda da genelde orta ama zorlanan durumlarda üst seviyeleri çalıştır. Hatta çok daha zorlu görevlerde, ne bilim Sanal gerçeklik oyunlarında 10 çekirdeği aynı anda kullan. Bence önce telefonun uzun süre kullanılması önemli. Yani 1 saat sonra şarjı bitecek telefonu ne yapayım! Hiç birşey önemli değil! En önemli olan telefonun uzun süreler, hatta günlerce sıkıntı yaşamadan şarja takmadan kullanılmasıdır! Gerisi isterse 50 çekirdek koysunlar bana göre hikaye!...
Mesela 1 hafta elektrik olmayan bir yere gittik diyelim. ( Baz istasyonları binalar olmayan yerlerde dağ tepe her noktaya sinyali sorunsuz taşımaktadır. Ancak elektrik her noktaya taşınamamaktadır) İşte o noktada 1 hafta en azından basit telefon görüşmeleri yapılabilmeli...
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4hill 3 yıl
mediatek pişmanlıktır. çok övülen mt6752 işlemcili bir cihaz kullandım, batarya dayanmıyor, ısınıyor,takılıyor,gpu zaten çok çok kötü, hiçbir 3d oyunu tam randımanlı oynatmıyor. 500 liradan fazlasına mediatek almayın aldrıamyın.
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mu5tafa 3 yıl 4hill
gogolag90
mediatek pişmanlıktır. çok övülen mt6752 işlemcili bir cihaz kullandım, batarya dayanmıyor, ısınıyor,takılıyor,gpu zaten çok çok kötü, hiçbir 3d oyunu tam randımanlı oynatmıyor. 500 liradan fazlasına mediatek almayın aldrıamyın.

Amma da atmışsın kullanmasam inanırım. 6752li jiayu s3 kullanıyorum gta san andreas da sıfır kasma var. Çok nadir takılıyor. Kendisinden daha pahalı olan Snapdragon 615 den çok daha iyi bir işlemci 6752. İkisi de sözde orta seviye ama snapdragon 615 bildiğin çöp. O yüzden 720p ekran kullanıyor üreticiler 615 de. Kaldırmaz diye.
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Cengiz Hann 3 yıl 4hill
gogolag90
mediatek pişmanlıktır. çok övülen mt6752 işlemcili bir cihaz kullandım, batarya dayanmıyor, ısınıyor,takılıyor,gpu zaten çok çok kötü, hiçbir 3d oyunu tam randımanlı oynatmıyor. 500 liradan fazlasına mediatek almayın aldrıamyın.

Hocam.kusura bakma da sallamissin. Lenovo k3 note kullandim. Bu telefinda senin desigin islemciden var. Hic bir oyunda takildigini gormedim. Nirmal zamanlarda da oyle goze takilacak kadar takilmiyor. İsinma olayida yok. Yani bence siz baska islemcili telefon kullanmissiniz.
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alemburda34 3 yıl
Fazla isinmayan, bataryayi somurmeyen telefon yapmak cok mu zor yada biz cok mu sey istiyoruz?
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