Helio X20, çok çekirdek skorlarını alt üst ediyor





Mobil dünyada halen 8 çekirdeğin ne kadar avantajlı olduğu konusunu tartışıyoruz ancak MediaTek bu tartışmalara pek kulak asmıyor ve 10 çekirdekli yeni Helio X20 yonga setini piyasaya sürmek için gün sayıyor. Yonga setinin benchmark skorları oldukça umut verici.





MediaTek yeni yonga setinde sektörde ilk kez 3 kümeli çalışma sistemini benimsiyor. 2 adet Cortex-A72 çekirdeği ağır yüklerde devreye girerken, 4 adet Cortex-A53 çekirdeği ve yine 4 adet Cortex-A53 çekirdeği orta yüklerde sistemi sırasıyla sırtlıyor. Bu sayede enerji verimliliği en üst seviyeye çıkarılıyor. Helio X20 yonga seti kısa süre içerisinde piyasaya çıkacağı için artık nihai cihazlar üzerinde test ediliyor. Bu bakımdan test skorları, yonga setinin kendisini nereye konumlandıracağı konusunda da işaretler veriyor.





İnternete yansıyan test skorlarına göre Helio 20 yonga setinin tek çekirdek performansı 2094 puan seviyesinde. Kirin 950 yonga setinin erken sürümleri testlerde 1710 puan alabilmişti. Görülüyor ki gerekli optimizasyonlar yapıldıktan sonra puan da yükseliyor. İlk cihazlar piyasaya çıktığında muhtemelen skor daha da yükselecektir. Şu anda yeni nesil yonga setlerinden Kirin 950 hariç 2000 puan altına inen yok.





Çok çekirdek skorlarına ise Helio X20'nin egemenliği görülüyor. Yonga seti toplamda 7037 puan elde etmiş ve 7000 seviyesini geçen ilk yonga seti olmuş. Ona en yakın ise Exynos 8890 yonga seti ve arada 100 puan civarında bir fark var. Testlerde en düşük puan 4406 ile Apple A9 yonga seti ve 5540 ile Snapdragon 820 yonga seti olmuş.





Testlerde yonga seti 1.4GHz saat hızında çalışıyor. Muhtemelen ilk aşamada hız biraz düşük tutuldu. Nihai sürüme doğru seviye de yavaş yavaş yukarı doğru tırmanacaktır. Bu bakımdan test skorları da buna paralel olarak değişecektir.





Mali-880 grafik birimi ile gelen Helio X20 yonga seti performans elbette rakiplerinden geri kalmamaya çalışacaktır ancak henüz resmi olarak piyasada olmadığı için aşırı ısınma veya performans tıkanması gibi problemler var mı yok mu şimdilik anlaşılamayacak. Bununla birlikte sadece LPDDR3 desteği sunması bir dezavantaj olarak öne çıkıyor.

http://www.phonearena.com/news/MediaTeks-10-core-Helio-X20-visits-Geekbench-demolishes-multi-core-performance-records_id76897