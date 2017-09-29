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"Hem Mars'a hem Ay'a gidiyoruz" İşte Elon Musk'ın büyük planı

SpaceX kurucusu Elon Musk, bugün Avustralya'nın Adelaide şehrinde düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi'nde şirketin gelecek planlarına dair çok önemli açıklamalar yaptı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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SpaceX CEO'su Elon Musk, bugün Avustralya'da düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi'nde büyük bir sunum gerçekleştirdi. İlk kez geçtiğimiz yıl açıkladığı Mars planlarında bazı güncellemelerden ve değişiklerden bahseden Musk, ayrıca kimsenin beklenmediği ilginç bazı duyurularda da bulundu.

Planlarda değişiklikler


SpaceX'in geçtiğimiz yıl tanıtılan Mars planlarındaki en büyük değişikliği BFR (Big F**king Rocket) kod adlı devasa roketinde yaptığını görüyoruz. Roketin 2016'da tanıtılan adeta bir bilim kurgu filminden çıkmış o dev halinin maliyet ve uygulanabilirlik anlamında çok da mantıklı olmadığını belirten Elon Musk, BFR'nin tasarımında değişikliğe gidip roketi biraz daha küçültme kararı aldıklarını açıkladı.

Küçültülmüş BFR'nin yeni tasarımında 42 Raptor motoru yerine sadece 31 Raptor motoruna yer verilmiş. Dolayısıyla roketin itiş gücünde geçtiğimiz yıla oranla çok büyük bir düşüş görülüyor. Ancak Elon Musk, roketin bu küçültülmüş halinin önceki tasarıma göre çok daha işlevsel olacağını ve sadece bir Mars roketi olmaktan çıkıp hem yörüngeye hem de uydumuz Ay'a görevlere çıkabileceğini belirtiyor.


Güncellenmiş BFR roketi 48 metre uzunluğa ve 85 ton ağırlığa sahip. Alçak Dünya yörüngesine 150 ton yük taşıma kapasitesine sahip olan roket, Musk'ın ifadelerine göre hem Falcon 9'un hem de Falcon Heavy'nin yaptığı her işi yapabiliyor. BFR'nin zamanla bu iki roketin yerini alabileceğini belirten Musk, bu sayede şirketin tüm kaynaklarını BFR'ye aktarabileceklerini söylüyor. Böylece sadece bir Mars roketi olmaktan çıkan BFR maliyet anlamında da çok daha makul bir tasarım anlayışına ulaşmış.


"2017'deyiz, artık Ay'da bir üssümüz olması gerekiyor"


Musk'ın bugün yaptığı açıklamalarda en dikkat çekici kısım uydumuz Ay'la ilgili oldu. Sunumun sadece Kızıl Gezegen'e odaklanması beklenirken CEO Musk,"2017 yılındayız, artık Ay'da bir uzay üssümüzün olması gerekiyor." ifadelerini kullanarak SpaceX'in yalnızca Mars'ı değil Ay'ı da kolonize etmeye karar verdiğini açıkladı.

Musk'ın "Moon Base Alpha" ismini verdiği yeni Ay uzay üssüyle igili sunum sırasında yaptığı açıklamalar:

Hedef 2024'te ilk insanları Mars'a göndermek


SpaceX CEO'su Elon Musk bugün birçok güncellemeden bahsetmiş olsa da şirketin Mars planlarıyla ilgili hala değişmeyen bir şey var. Elon Musk'ın da son 2 yıldır sürekli ifade ettiği gibi ilk insanlı Mars görevlerinin 2024 yılında başlaması planlanıyor.

2022 yılına kadar en az iki insansız uzay aracını Kızıl Gezegen yüzeyine indirmek istediklerini belirten Musk, bu görevlerle birlikte insanlı görevler öncesi Mars'ı detaylı bir şekilde incelemek istediklerini söylüyor. SpaceX, sonrasında ise 2024 yılında iki farklı mürettebatı Kızıl Gezegen'e gönderecek. 

Elon Musk Uluslararası Uzay Kongresi'nde gerçekleştirdiği sunumun tamamı: 


https://www.youtube.com/watch?v=S5V7R_se1Xc Yorum Yaz
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yolcudur_abbas 2 yıl en beğenilen
bizim şu Dünya düzdür diyenleri insaniyet namına bedava Ay'a götürsünler,ordan bi baksınlar düz müymüş yuvarlak mıymış.
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LastShip 2 yıl
Hep merak etmisimdir. Uzaya roket vs yollandiginda bu roket atmosferi asip uzaya ulastiginda nasil hareket ediyor?
Hareketten kasit manevra yetenegi. Yani roket mantigi itis gucunden gelmiyor mu? Uzay bosluktan ibaret degil mi? Neyi itiyor abi bu? Marsa roket yollayacaksin tamamda dunyadan dumduz mi firlatacaksin? Saga sola nasil hareket edecek? Boslukta neyi ittirip ivme yada rota belirleyecek?
Yada o kada hizli giderken mars yda herhangi bi gezegen uzerine ters donup inecek?
Simdi dunyadan firlattin. Roketin ucu varis gezegenine dogru degil mi? Bu roketin saglikli sekilde inis yapmasi icin arka tarafinin gezegene dogru gelip ters itis ile yavaslayip guvenli inis yapmasi gerekmyor mu?
Bastaki soruma tekrar geliyorum. Bu uzay boslugunda o kadar yuksek hizlarla giderken neyle ve nasil yavaslayip ters donup inis yapacak?
Simdi sivri zekalilar parasut falan demesin uzayda boslukta ne parasutu?
Sorularimda gayet ciddiyim bilmiyorum merak ediyorum ve soruyorum.
Mantik cercevesindeki goruslerinizi bekliyorum
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ElektrikliJeneratör 2 yıl
Her şeyi bir kenara bırakalım da, adamların vizyonu hayranlık uyandırıcı. Çok klasik söylemler bunlar ama hem siyasi, hem ticari, hem de kültür olarak bu konulara çoookk çook uzağız. Kıskanıyoruz sonrada eleştiriyoruz. Yaptığımız tek şey gürültü...
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Kırarım Boynuzunu İblis 2 yıl
Düz dünyacılar şokta
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pranis 2 yıl
Ay'da bir roket üssü kurup, oradan havalandırmak mı istiyorlar acaba
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Public_Enemy 2 yıl pranis
teoride yerçekimsiz ortamdan roketi yollamak daha kolay ve az maliyetli olacaktır. Ama roket ay'a nasıl gidecek, onun maliyeti ne olacak, ay'da ki üssün maliyeti ne olacak vs.. gibi başka faktörler var maliyeti etkileyen. Uzay olayında atmosferden çıkmak için harcanan çok büyük miktarlı yakıt, o yakıtın kendi ağırlığı ve o ağırlık içinde yakıt gerekmesi ve bunun tüm roket dizaynını etkilemesi gibi faktörler devre dışı kalırsa tamamen çok başka birşey konuşuyor olabiliriz.
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yolcudur_abbas 2 yıl en beğenilen
bizim şu Dünya düzdür diyenleri insaniyet namına bedava Ay'a götürsünler,ordan bi baksınlar düz müymüş yuvarlak mıymış.
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sniper23 2 yıl yolcudur_abbas
yolcudur_abbas

bizim şu Dünya düzdür diyenleri insaniyet namına bedava Ay'a götürsünler,ordan bi baksınlar düz müymüş yuvarlak mıymış.

Bir de iskenderleri getirsinler
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yimmasabi 2 yıl
Ufak atta martılar yesin :)
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burakcoskunofficial 2 yıl
Bfr ye baya güldüm
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