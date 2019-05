"Hem Mars'a hem Ay'a gidiyoruz" İşte Elon Musk'ın büyük planı

SpaceX CEO'su Elon Musk, bugün Avustralya'da düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi'nde büyük bir sunum gerçekleştirdi. İlk kez geçtiğimiz yıl açıkladığı Mars planlarında bazı güncellemelerden ve değişiklerden bahseden Musk, ayrıca kimsenin beklenmediği ilginç bazı duyurularda da bulundu.



Planlarda değişiklikler

SpaceX'in geçtiğimiz yıl tanıtılan Mars planlarındaki en büyük değişikliği BFR (Big F**king Rocket) kod adlı devasa roketinde yaptığını görüyoruz. Roketin 2016'da tanıtılan adeta bir bilim kurgu filminden çıkmış o dev halinin maliyet ve uygulanabilirlik anlamında çok da mantıklı olmadığını belirten Elon Musk, BFR'nin tasarımında değişikliğe gidip roketi biraz daha küçültme kararı aldıklarını açıkladı.



Küçültülmüş BFR'nin yeni tasarımında 42 Raptor motoru yerine sadece 31 Raptor motoruna yer verilmiş. Dolayısıyla roketin itiş gücünde geçtiğimiz yıla oranla çok büyük bir düşüş görülüyor. Ancak Elon Musk, roketin bu küçültülmüş halinin önceki tasarıma göre çok daha işlevsel olacağını ve sadece bir Mars roketi olmaktan çıkıp hem yörüngeye hem de uydumuz Ay'a görevlere çıkabileceğini belirtiyor.





Güncellenmiş BFR roketi 48 metre uzunluğa ve 85 ton ağırlığa sahip. Alçak Dünya yörüngesine 150 ton yük taşıma kapasitesine sahip olan roket, Musk'ın ifadelerine göre hem Falcon 9'un hem de Falcon Heavy'nin yaptığı her işi yapabiliyor. BFR'nin zamanla bu iki roketin yerini alabileceğini belirten Musk, bu sayede şirketin tüm kaynaklarını BFR'ye aktarabileceklerini söylüyor. Böylece sadece bir Mars roketi olmaktan çıkan BFR maliyet anlamında da çok daha makul bir tasarım anlayışına ulaşmış.



Hedef 2024'te ilk insanları Mars'a göndermek

SpaceX CEO'su Elon Musk bugün birçok güncellemeden bahsetmiş olsa da şirketin Mars planlarıyla ilgili hala değişmeyen bir şey var. Elon Musk'ın da son 2 yıldır sürekli ifade ettiği gibi ilk insanlı Mars görevlerinin 2024 yılında başlaması planlanıyor.



2022 yılına kadar en az iki insansız uzay aracını Kızıl Gezegen yüzeyine indirmek istediklerini belirten Musk, bu görevlerle birlikte insanlı görevler öncesi Mars'ı detaylı bir şekilde incelemek istediklerini söylüyor. SpaceX, sonrasında ise 2024 yılında iki farklı mürettebatı Kızıl Gezegen'e gönderecek.

Supporting the creation of a permanent, self-sustaining human presence on Mars. https://t.co/kCtBLPbSg8 pic.twitter.com/ra6hKsrOcG