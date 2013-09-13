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Hem iPad hem de klasik kağıt kalem kullanmaktan vazgeçemeyenlere özel proje: iSketchnote

5 yıl
760
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17
iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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Özellikle son bir yıldır yüzlerce farklı teknolojik ürüne ev sahipliği yapan ve çoğuna aradığı desteği bulan Kickstarter üzerinde başlatılan güncel projelerden iSketchnote, hem iPad hem de klasik kağıt kalem kullanmaktan vazgeçemeyenlere özel olarak farklı bir çözüm ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.
Site üzerinde Fransa merkezli ISKN Team tarafından başlatılan ve sunduğu kullanışlı yapı ile koyduğu 35,000$'lık hedefi, 848 bağış ile 11,350$ seviyesine getirerek bitimine 26 gün kala aradığı desteği fazlasıyla bulan iSketchnote, kısaca iPad için hazırlanmış bir not defteri görevini görüyor. Şimdilik prototip aşamasında olan ve piyasa kılıf şeklinde katlanabilir bir yapıda çıkacağı belirtilen ürün, beraberinde gelen kalemler (İçerisinde elektronik yok ve mürekkep değişimine izin veriyor) ve üzerinde sensörler bulunan özel yüzeyi ile yapılan çizimleri direkt olarak iPad üzerine aktarabiliyor. Her türde kağıt ile kullanabilen ve farklı renkleri algılayabilen iSketchnote'un, ileride iPad'den bağımsız olarak Windows ve Mac OS sistemlerle de çalışabileceği söyleniyor. 4GB dahili hafızası üzerinde ortalama 100 sayfa barındırabilen ve Bluetooth 4.0 kablosuz bağlantı teknolojisini kullanan ürün, ayrıca içerisinde micro USB üzerinden şarj edilebilen 3000 mAh bir li-on batarya içeriyor.
Site üzerinde yapılacak 149$ (ABD dışı 15$ kargo) bağış 2014 Mayıs ayında elde edilebilen iSketchnote hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyerek, ürünün sunduğu çizim performansını görebilirsiniz.
 
Hem iPad hem de klasik kağıt kalem kullanmaktan vazgeçemeyenlere özel proje: iSketchnote


http://www.kickstarter.com/projects/1663146472/isketchnote-from-pen-and-paper-to-your-ipad Yorum Yaz
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amonra33 5 yıl en beğenilen
buna benzeyen ki bence daha kullanışlı bir ürün var zaten piyasa da. hemde Türkçe Destekli PC / MAC / iPhone /iPad Uyumlu şu an 300 lira seviyesinde bir çok sitede satılıyor.
youtube.com/...
buna benzeyen ki bence daha kullanışlı bir ürün var zaten piyasa da. hemde Türkçe Destekli PC / MAC / iPhone /iPad Uyumlu şu an 300 lira seviyesinde bir çok sit...
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3 Yanıt Yanıtla +5
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Yargıdağıtanadam 5 yıl
Yav madem not alıp yazıp çizmek istiyosunuz böyle şeylere ne gerek var samsungun note setirisi buna uygun yazın çizin boyayın ÇÖPPPPP
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Soul741 5 yıl
Dokunmatik ekrana sahip cihazlarda zaten el yazısını tanıyan programlar var. Ne gerek var ki buna?
Çizim yapacak adam da tutup Ipad'te çizim yapar mı zaten? Mantıksız.
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Fenomenon 5 yıl
tek kelimeyle "OLAĞANÜSTÜ" diyebilirim
hatta acaba ben mi yanlış anladım yoksa diye düşünmüyor değilim
istediğiniz kağıdı kullanıyorsunuz, ayrıca kalem için de başka bir kalemin ucu da kullanılabilir heralde.
bence not almak için gerçekten çok kullanışlı
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DaRKFoRCeS 5 yıl
dünyada ağaç kalmadı.gerekli belgeler haricinde kağıt kullanımına karşıyım.o yüzden bu cihaz olmamış.
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DH Misafiri 5 yıl
buna çöp diyenlerin aklını karışlarım
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Recharged 5 yıl
Farklı bir ürün olmuş,bence gayet başarılı.
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kamil12345 5 yıl
kağıda yazsak neden tablete geçelim :D
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amonra33 5 yıl en beğenilen
buna benzeyen ki bence daha kullanışlı bir ürün var zaten piyasa da. hemde Türkçe Destekli PC / MAC / iPhone /iPad Uyumlu şu an 300 lira seviyesinde bir çok sitede satılıyor.
youtube.com/...
2 Yanıt Yanıtla +5
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Istanbullu Einstein 5 yıl
Saçma. Kalem ucu gibi ince uçlular var zaten.
Hele hele dijital kalemler falan da var kim alır bunu ki?
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ThEnD© 5 yıl amonra33
amonra33

buna benzeyen ki bence daha kullanışlı bir ürün var zaten piyasa da. hemde Türkçe Destekli PC / MAC / iPhone /iPad Uyumlu şu an 300 lira seviyesinde bir çok sitede satılıyor.

youtube.com/...



bu daha iyiymiş
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Smile75 5 yıl amonra33
amonra33
buna benzeyen ki bence daha kullanışlı bir ürün var zaten piyasa da. hemde Türkçe Destekli PC / MAC / iPhone /iPad Uyumlu şu an 300 lira seviyesinde bir çok sitede satılıyor.
youtube.com/...

Videoda ki daha da kullanışlı.
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JoeyBane 5 yıl
Değişik bir tarz. Peki sayfalar bitince ne olacak? Yeni defter maliyeti?
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Avatar.Aang 5 yıl JoeyBane
Mr.Joey

Değişik bir tarz. Peki sayfalar bitince ne olacak? Yeni defter maliyeti?

Hocam diyor ya her türden kağıt ile kullanabilen diye. Zaten o dediğiniz şekilde olsa astarı yüzünden pahalı olmuş olurdu.
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insipe12 5 yıl
Saçmalık ve çöp.
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spongio 5 yıl
işe yarar
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