Hem iPad hem de klasik kağıt kalem kullanmaktan vazgeçemeyenlere özel proje: iSketchnote





Özellikle son bir yıldır yüzlerce farklı teknolojik ürüne ev sahipliği yapan ve çoğuna aradığı desteği bulan Kickstarter üzerinde başlatılan güncel projelerden iSketchnote, hem iPad hem de klasik kağıt kalem kullanmaktan vazgeçemeyenlere özel olarak farklı bir çözüm ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Site üzerinde Fransa merkezli ISKN Team tarafından başlatılan ve sunduğu kullanışlı yapı ile koyduğu 35,000$'lık hedefi, 848 bağış ile 11,350$ seviyesine getirerek bitimine 26 gün kala aradığı desteği fazlasıyla bulan iSketchnote, kısaca iPad için hazırlanmış bir not defteri görevini görüyor. Şimdilik prototip aşamasında olan ve piyasa kılıf şeklinde katlanabilir bir yapıda çıkacağı belirtilen ürün, beraberinde gelen kalemler (İçerisinde elektronik yok ve mürekkep değişimine izin veriyor) ve üzerinde sensörler bulunan özel yüzeyi ile yapılan çizimleri direkt olarak iPad üzerine aktarabiliyor. Her türde kağıt ile kullanabilen ve farklı renkleri algılayabilen iSketchnote'un, ileride iPad'den bağımsız olarak Windows ve Mac OS sistemlerle de çalışabileceği söyleniyor. 4GB dahili hafızası üzerinde ortalama 100 sayfa barındırabilen ve Bluetooth 4.0 kablosuz bağlantı teknolojisini kullanan ürün, ayrıca içerisinde micro USB üzerinden şarj edilebilen 3000 mAh bir li-on batarya içeriyor.

Site üzerinde yapılacak 149$ (ABD dışı 15$ kargo) bağış 2014 Mayıs ayında elde edilebilen iSketchnote hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyerek, ürünün sunduğu çizim performansını görebilirsiniz.





http://www.kickstarter.com/projects/1663146472/isketchnote-from-pen-and-paper-to-your-ipad