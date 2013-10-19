Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hem kara hem de havada gidebilmesi için hazırlanan Aeromobil, ilk kalkışını gerçekleştirdi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
5,7b
1
38
Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Hem kara hem de havada gidebilmesi için hazırlanan Aeromobil, ilk kalkışını gerçekleştirdi

Uzun yıllardır bilim kurgu filmleri ya da çizgi diziler içerisinde yer alan hem karada hem de havada gidebilen araçlar, yapılan farklı çalışmalar ile gerçeğe dönüşmeye yavaş yavaş yaklaşıyor. Daha önce Terrafugia firmasının Transition isimli aracı ile gördüğümüz benzer yapılardan birini hazırlayan Slovakya merkezli tasarımcı Stefan Klein, 20 yıldır üzerinde çalışma gösterdiği ve Aeromobil v2.5 adını verdiği aracı ile ilk kalkışını gerçekleştirmeyi başardı.
Şimdilik prototip aşamasında olduğu belirtilen ve tasarımsal olarak gelecekten gelmiş gibi görünen Aeromobil'in 8.2 metre açıklığa sahip kanatları duruma göre açılıp kapatılabiliyor. Kullanılan malzemeler ile oldukça hafif (450 Kg) ve bir o kadar da sağlam olduğu belirtilen araç, gücünü 100 beygirlik su soğutmalı Rotax 912 motorunda alıyor ve havalanmak için gereken itiş gücünün sağlanması için motor gücü, özel bir seçim ile arkada yer alan pervane mekanizmasına aktarılıyor. Çalışmak için uçaklara özel olarak üretilen yakıtlara ihtiyaç duymadığı belirtilen Aeromobil, maksimum 700 Km menzile sahip ve saatte 200 km hıza rahatlıkla çıkabiliyor.
Gerçeğe dönüşmesi için birçok firma ile görüşmeler yapıldığı açıklanan Aeromobil'in ilk havalanma / kalkış süreci hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
Hem kara hem de havada gidebilmesi için hazırlanan Aeromobil, ilk kalkışını gerçekleştirdi
Hem kara hem de havada gidebilmesi için hazırlanan Aeromobil, ilk kalkışını gerçekleştirdi

http://www.avweb.com/avwebflash/news/First-Flight-For-Aeromobil-Flying-Car220786-1.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
okan_cehapelioglu 6 yıl en beğenilen
ilk etapta ambulanslar için denenip avantaj sağlabilir trafiğe takılmazlar
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
michael01 6 yıl
ilk etapta ambulanslar için denenip avantaj sağlabilir trafiğe takılmazlar
ülkemizde hastanelerdeki helikopter pistlerine park ediyor insanlar.Bu uçağın havalanmasını geçtim indirecek yer bulamayız.Hasta havada ölür.
ilk etapta ambulanslar için denenip avantaj sağlabilir trafiğe takılmazlarülkemizde hastanelerdeki helikopter pistlerine park ediyor insanlar.Bu uçağın hava...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Kim yatı bunu benim fikrimdi!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yesil1903 6 yıl
Türkiye'de nerde kaldıracaksın sen bunu abi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GhostCedric 6 yıl
Güzelde kara trafiği biter şimdide hava trafiği çıkar :)))) teknoloji çok gelişti havada trafik poliside olur ilerde :)))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kendi istegiyle 6 yıl
Türkiyede görmeye ömrümüz yetmez bunun vergisini düşünemiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest 6 yıl
inişi niye gösterilmemiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halitozbasli 6 yıl
1950 lerden beri hayal otomobil gibi giden hava aracı. Ama hep handikap olan kanat ve pervanenin gizlenememesi. En sonunda oda ısısında çalısan süper iletkenler bulunacak ve omrumuz yeterse havada asılı durabilen arabalar görebilecegiz. işte ozaman ne otoban ne köprü. herye kus ucusu rota izmir istanbul 1:15 dakika..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Miyamoto Musashi 6 yıl
Uçma imkanı varken kim karayolunu kullanır? Videoda bakın karadada gidiyor havası oluşturulmuş ancak kara kısmı sadece iniş ve kalkış için kullanılır. Ayrıca Harrier uçaklarında dikine kullanılan kalkış varken bu şekilde hybrid uçağın hızlanarak kalkması bence olmamış. Normal uçaklar zaten bu şekilde...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aflika 6 yıl
Rüzgarsız havada bile denge sorunu görünüyor. Düştüm düşecem diyor. Tasarim ve dengede biraz daha çalısılması lazım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aflika 6 yıl
Rüzgarsız havada bile denge sorunu görünüyor. Düştüm düşecem diyor. Tasarim ve dengede biraz daha çalısılması lazım.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Akstrev 6 yıl
BUnu uçurmak için verilecek ehliyeti almak bir dert olur. Biz daha ayakta adam gibi yürüyemiyoruz. Bİzim bazı peygamber soyundan geldiğini söyleyenler nasıl gidecekler. Üstelik o kafa ile. :D
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Battlelife 6 yıl
A1:motorlu bisiklet
A2:motorsiklet
B1:otomobil
B2:uçan otomobil
bunun eğitiminin verileceği sürücü kursunu çok merak ediyorum şimdi emekli öğretmenler çalışıyor herhalde emekli pilotlar iş görür.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5730 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil Teknolojileri, aeromobil ve
2 etiket daha Otomobil test
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Casper Nirvana CHY.4702 "4. Nesil Intel işlemcili Fiyat / Performans Dizüstü bilgisayarı" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim