Hem kara hem de havada gidebilmesi için hazırlanan Aeromobil, ilk kalkışını gerçekleştirdi





Uzun yıllardır bilim kurgu filmleri ya da çizgi diziler içerisinde yer alan hem karada hem de havada gidebilen araçlar, yapılan farklı çalışmalar ile gerçeğe dönüşmeye yavaş yavaş yaklaşıyor. Daha önce Terrafugia firmasının Transition isimli aracı ile gördüğümüz benzer yapılardan birini hazırlayan Slovakya merkezli tasarımcı Stefan Klein, 20 yıldır üzerinde çalışma gösterdiği ve Aeromobil v2.5 adını verdiği aracı ile ilk kalkışını gerçekleştirmeyi başardı.

Şimdilik prototip aşamasında olduğu belirtilen ve tasarımsal olarak gelecekten gelmiş gibi görünen Aeromobil'in 8.2 metre açıklığa sahip kanatları duruma göre açılıp kapatılabiliyor. Kullanılan malzemeler ile oldukça hafif (450 Kg) ve bir o kadar da sağlam olduğu belirtilen araç, gücünü 100 beygirlik su soğutmalı Rotax 912 motorunda alıyor ve havalanmak için gereken itiş gücünün sağlanması için motor gücü, özel bir seçim ile arkada yer alan pervane mekanizmasına aktarılıyor. Çalışmak için uçaklara özel olarak üretilen yakıtlara ihtiyaç duymadığı belirtilen Aeromobil, maksimum 700 Km menzile sahip ve saatte 200 km hıza rahatlıkla çıkabiliyor.

Gerçeğe dönüşmesi için birçok firma ile görüşmeler yapıldığı açıklanan Aeromobil'in ilk havalanma / kalkış süreci hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.avweb.com/avwebflash/news/First-Flight-For-Aeromobil-Flying-Car220786-1.html