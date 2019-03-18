Henrik Fisker, yeni elektrikli SUV modeliyle Tesla'ya rakip olacak

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Bir dönem Tesla’ya rakip olarak gösterilen fakat elektrikli otomobil pazarına girişi hüsranla sonuçlanan Fisker, geçtiğimiz yıl EMotion adını verdiği elektrikli spor otomobilini sergilemişti. Görünen o ki şirket pastadan pay almaya kararlı. Geçtiğimiz Pazartesi günü elektrikli bir crossover tanıtma hazırlığında olduğunu açıklayan Fisker, bugün de aracın ipucu görselini ve bazı detaylarını paylaştı.

Fisker’in paylaştığı bilgilere göre henüz isim verilmeyen, bu yüzden elektrikli Fisker SUV olarak anılan aracın menzili 482 kilometre olacak. 2021’de satışa çıkması beklenen elektrikli crossover’ın başlangıç fiyatı 40 bin doların altında olacak. Verilen bu bilgiler ışığında Fisker’in hala Tesla’ya rakip olmaya kararlı olduğu anlaşılabiliyor. Zira şirketin sözünü ettiği özellikler Tesla Model Y’nin temel özelliklerine benziyor.

Fisker EMotion

Elektrikli crossover modelini “fütüristik, zarif ve kaslı bir elektrikli araç” olarak tanımlayan Fisker, 2019 yılı bitmeden evvel “sürülebilir bir prototip” ile karşımıza çıkacağının sözünü veriyor. İpucu görselinden ön yüzü hakkında fikir edinebildiğimiz Fisker SUV’un ince LED farları, altıgen şekillere sahip büyük ızgarası ve plakanın hemen altındaki radar sensörü dikkat çekiyor. Aracın 22 inç büyüklüğünde jantlar üzerine oturtulacağı bilgisini veren Fisker, açılabilir tavan, büyük bir head-up display ve eşsiz, sezgisel bir arayüzün sinyallerini veriyor.

Dört tekerlekten çekişli olacak

Tesla Model Y ve Jaguar I-Pace gibi modellere rakip olması hedeflenen Fisker SUV’un 482 kilometre menzile imkan veren bir bataryaya ve henüz verileri paylaşılmayan iki elektrik motoruna sahip olacağı belirtiliyor. Ön ve arka aksa yerleştirilen bu motorlar dört tekerlekten çekiş sistemini de mümkün kılacak. Fisker, EMotion modelini tanıtmasının üzerinden bir yıldan fazla süre geçmesine rağmen crossover’ın daha önce satışa sunulacağı bilgisini de ekledi.





https://www.cnet.com/roadshow/news/fisker-electric-suv-teaser/