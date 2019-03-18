Henrik Fisker, yeni elektrikli SUV modeliyle Tesla'ya rakip olacak

Fisker’in paylaştığı bilgilere göre henüz isim verilmeyen, bu yüzden elektrikli Fisker SUV olarak anılan aracın menzili 482 kilometre olacak. 2021’de satışa çıkması beklenen elektrikli crossover’ın başlangıç fiyatı 40 bin doların altında olacak. Verilen bu bilgiler ışığında Fisker’in hala Tesla’ya rakip olmaya kararlı olduğu anlaşılabiliyor. Zira şirketin sözünü ettiği özellikler Tesla Model Y’nin temel özelliklerine benziyor.
Elektrikli crossover modelini “fütüristik, zarif ve kaslı bir elektrikli araç” olarak tanımlayan Fisker, 2019 yılı bitmeden evvel “sürülebilir bir prototip” ile karşımıza çıkacağının sözünü veriyor. İpucu görselinden ön yüzü hakkında fikir edinebildiğimiz Fisker SUV’un ince LED farları, altıgen şekillere sahip büyük ızgarası ve plakanın hemen altındaki radar sensörü dikkat çekiyor. Aracın 22 inç büyüklüğünde jantlar üzerine oturtulacağı bilgisini veren Fisker, açılabilir tavan, büyük bir head-up display ve eşsiz, sezgisel bir arayüzün sinyallerini veriyor.
Dört tekerlekten çekişli olacak
Tesla Model Y ve Jaguar I-Pace gibi modellere rakip olması hedeflenen Fisker SUV’un 482 kilometre menzile imkan veren bir bataryaya ve henüz verileri paylaşılmayan iki elektrik motoruna sahip olacağı belirtiliyor. Ön ve arka aksa yerleştirilen bu motorlar dört tekerlekten çekiş sistemini de mümkün kılacak. Fisker, EMotion modelini tanıtmasının üzerinden bir yıldan fazla süre geçmesine rağmen crossover’ın daha önce satışa sunulacağı bilgisini de ekledi.
https://www.cnet.com/roadshow/news/fisker-electric-suv-teaser/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
onu bırak eskiden seçime doğru yollara çıkıyordu, bu seçimde oda yok.
yanlış anlaşılmasın muhalefet veya iktidarla alakalı değil. Devlet bu işin arkasında değilmi? nasıl yapılmaz senelerdir. dünyanın parasına bir otomobil markasının modelini satın aldılar. oda elde patladı.