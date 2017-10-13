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Hepsiburada'dan eskiyi getir yeniyi götür uygulaması

Ülkemizin en büyük elektronik ticaret platformu olan Hepsiburada.com eski telefonunu getir yeniyi götür uygulamasına imza attı. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...
1 yıl
13b
1
54
Web Siteleri
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Birçok yeniliğin öncüsü olan ve ülkemizin en büyük elektronik ticaret platformu Hepsiburada.com, müşterilerinin 2. el telefonlarını alıp, satış fiyatı değerindeki hediye çekini Hepsiburada.com’dan yapacağı cep telefonu alışverişlerinde kullanabilme imkanı sunuyor.
Kampanya şimdilik Apple, Samsung, LG, Sony, HTC ve General Mobile markalarının bazı modellerinde geçerli ancak ilerleyen dönemlerde marka ve model çeşitliliğinin artacağını söyleyelim. Hepsiburada'nın uyguluma dahilindeki amiral gemisi telefonlara biçtiği fiyatlar ise şu şekilde: iPhone 7 (32GB) 2000 TL, iPhone 7 Plus (32GB) 2600 TL, Samsung Galaxy S7 1250 TL, Samsung Galaxy S7 Edge 1750 TL, LG G5 750 TL, Sony Xperia Z5 550 TL, HTC One M9 440 TL  ve General Mobile Discovery Elite ise 290 TL.
Uygulamaya katılmak için öncelikle sizden telefonunuzun markasını ve modelini seçmeniz isteniyor. Ardından sizlere telefonla ilgili birkaç soru soruluyor. 
Yukarıdaki soruları cevaplandırdığınız takdirde, size cihazın IMEI numarası soruluyor. Tüm bunları cevaplandırdıktan sonra kişisel bilgilerinizin istendiği bir sayfaya yönlendiriliyorsunuz. Yasal zorunluluktan kaynaklanan kişisel bilgilerinizi girdikten sonra işleminize onay vererek sizden ilgili kargo firmasıyla cihazınızı teslim etmeniz isteniyor. Kargo işlemlerinin ücretsiz olduğunu da söyleyelim. Her şey yolunda giderse satışınızın onaylanmasının ardından hediye çekiniz maximum 3 iş günü içerisinde hepsiburada.com'da bulunan kullanıcı hesabınıza tanımlanacaktır.
Hepsiburada.com'un uygulama sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. 

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TearsForFears 1 yıl en beğenilen
Birinin yorumunu gördüm, telefonunu 390 tl diyormuş sitede yollarken, yolladıktan sonra arayıp 300 tl verelip falan demişler. Yani gönderdiğiniz telefona sitede yazan rakamı kesin verecekler diye bir şey yok. Kozmetiğine göre fiyat biçiyorlardır diye tahmin ediyorum. Hiçbir sorunu olmayan 6s plus a 1800 tl gösteriyor site üzerinde. 1800 e alıp 2500'den satarlar artık

Birde telefonu yolluyorsun inceliyorlar, fiyat biçiyorlar kabul edersen hediye çeki alıyorsun. Ben sapasağlam çalışan telefonumu kargoyla bilmediğim adrese yollayacam verdikleri teklifi beğenmezsem telefonu geri yollayacaklar. Peki telefonda hasar oluşursa ne olacak? Hepsiburada nın daha tüketici yanlı bir sistem uygulaması gerekirdi. Ben çeki alıp kullanmadan telefonumu kimseye vermem :)
Birinin yorumunu gördüm, telefonunu 390 tl diyormuş sitede yollarken, yolladıktan sonra arayıp 300 tl verelip falan demişler. Yani gönderdiğiniz telefona sited...
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Yanıtla +47
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gcb1903 1 yıl
Sevgili Hepsiburada. Elinde 550 liraya Xperia z5 varsa ben alabilirim. Sağlam ölücüsünüz size saygım sonsuz.
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stalker(1979) 1 yıl NakahNiyesuh
Hakan Akkır

IMEI numarası istemeseydi bir denerdim ne kadar veriyor diye. :) Hepsiburada'ya güven olmaz şimdi imei'yi alır falan.

Ben telefonu geçen sene onlardan aldım
öyle kötü bir niyetleri olsaydı zaten benim imei i biliyorlardır
Şimdiye kadar bir şey yapmadılar? Zaten değerinin çok altında fiyat veriyorlar değmez bence.
Hakan AkkırIMEI numarası istemeseydi bir denerdim ne kadar veriyor diye. :) Hepsiburada'ya güven olmaz şimdi imei'yi alır falan.
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1 Yanıt Yanıtla +18
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2 Avatar Avatar
DH Misafiri 1 yıl
Bu kampanyaya katildim yanlislikla nasil iptal edebilirim
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belekbeach 1 yıl
telefona 5000 para mı verilir evet verilir kenarda 500.000 tl veyahut 1 milyon tl vardır verilir zenginsindir verilir.
ama bazı örnekler varkı adam hereşyini satmış veya kredi çekmiş ulan telefona kredimi çekilir içine kontürüde yok yazıktır anneninizi babanınız zorlamayın çocugunuzun hakkını paranız yoksa vermeyin
adamın elinde 5000 lik cihaz cafeye girince ilk sordugu wifi şifresi
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BigOTTOMAN1453 1 yıl
LG g flex 2 yok en baba amiral gemisi LG nin . Mail atıyorum şöyle böyle diye, bana otomatik cevap veriyor sayfada yapan modellerle geçerlidir diye
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KURSAD. 1 yıl
Monitör sipariş ettim hala kargolanmadı arkadaş.
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TheOnu 1 yıl
Telefonum LG g3, ilk sayfada teklif ettikleri rakam 280 lira
Ben bu telefonu sokağa inen eskiciye versem o daha fazla verir
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Tesla Nikola 1 yıl
Birisi vertu teklif etsin
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erturkcan2 1 yıl
Ben başka döşemecilere bakıp geleyim.
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minur 1 yıl
Elinde z5 ve g5 olan varsa hepsiburadanın verdiği fiyattan 200 fazla veriyorm.bilginiz olsun. :)
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kadirirdem 1 yıl
Sağlam ölücü çıktılar.
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aydinsukru 1 yıl
ekran ve kasa hasarlı 128 iphone 7 yi 1917 ye verip sıfır 32gb 7 mi alsam acaba tamirine apple 1700 tl istiyor
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