Hepsiburada'dan eskiyi getir yeniyi götür uygulaması

Birçok yeniliğin öncüsü olan ve ülkemizin en büyük elektronik ticaret platformu Hepsiburada.com, müşterilerinin 2. el telefonlarını alıp, satış fiyatı değerindeki hediye çekini Hepsiburada.com’dan yapacağı cep telefonu alışverişlerinde kullanabilme imkanı sunuyor.

Kampanya şimdilik Apple, Samsung, LG, Sony, HTC ve General Mobile markalarının bazı modellerinde geçerli ancak ilerleyen dönemlerde marka ve model çeşitliliğinin artacağını söyleyelim. Hepsiburada'nın uyguluma dahilindeki amiral gemisi telefonlara biçtiği fiyatlar ise şu şekilde: iPhone 7 (32GB) 2000 TL, iPhone 7 Plus (32GB) 2600 TL, Samsung Galaxy S7 1250 TL, Samsung Galaxy S7 Edge 1750 TL, LG G5 750 TL, Sony Xperia Z5 550 TL, HTC One M9 440 TL ve General Mobile Discovery Elite ise 290 TL.

Uygulamaya katılmak için öncelikle sizden telefonunuzun markasını ve modelini seçmeniz isteniyor. Ardından sizlere telefonla ilgili birkaç soru soruluyor.

Yukarıdaki soruları cevaplandırdığınız takdirde, size cihazın IMEI numarası soruluyor. Tüm bunları cevaplandırdıktan sonra kişisel bilgilerinizin istendiği bir sayfaya yönlendiriliyorsunuz. Yasal zorunluluktan kaynaklanan kişisel bilgilerinizi girdikten sonra işleminize onay vererek sizden ilgili kargo firmasıyla cihazınızı teslim etmeniz isteniyor. Kargo işlemlerinin ücretsiz olduğunu da söyleyelim. Her şey yolunda giderse satışınızın onaylanmasının ardından hediye çekiniz maximum 3 iş günü içerisinde hepsiburada.com'da bulunan kullanıcı hesabınıza tanımlanacaktır.

Hepsiburada.com'un uygulama sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.