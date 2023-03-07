Deprem Yardımlaşma Seferberliği kapsamında ne kadar satış yapıldı?

370 milyon liralık satış yapıldı
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Deprem Yardımlaşma Seferberliği kapsamında bugüne kadar 4 milyon 365 bin 201 ürün satıldı. Satılan ürünlerin toplam bedeli ise 369 milyon 859 bin 736 liraya ulaştı.
Ticaret Bakanlığı, satıcılardan komisyon bedeli almayan ve deprem bölgesindeki satıcıların ürünlerini ön planda sergileyen platformlara teşekkür etti. Ayrıca deprem bölgesinde gönderilecek yardım ürünleri için indirimli fiyatlar sunan satıcılar için de teşekkür mesajı yayınlandı.
Deprem Yardımlaşma Seferberliği devam ediyor. E-ticaret platformlarının Deprem Yardımlaşma Seferberliği sayfalarına girerek deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan ürünleri satın alabilir ve satın aldığını ürünlerin AFAD koordinasyonunda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlayabilirsiniz.
Amazon Deprem Yardımlaşma Seferberliği
Hepsiburada Deprem Yardımlaşma Seferberliği
Trendyol Deprem Yardımlaşma Seferberliği
Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasında Deprem Yardımlaşma Seferberliği destek veren firmalar ve sağladıkları destekler şöyle sıralandı:
"Satıcılardan komisyon bedeli almayan ve bu bölgede faaliyet gösteren satıcıların ürünlerinin ön planda sergilenmesini sağlayan Trendyol, Hepsiburada, Getir, Amazon, Yemeksepeti, N11, PttAVM, Pazarama, Çiçeksepeti, Turkcell, Vodafone, Modanisa, Morhipo, Vidyodan, Wnt, Allesgo ve Sanal Mağaza.
Ürünlerini indirimli fiyattan satışa sunan LCW Waikiki, Migros, Farmasi, Defacto, Carrefoursa, Bisu, Boyner, Touche Prive, Farmazon, E-Bebek, Vivense, Mediamarkt, Teknosa, Manuka, Vatan Bilgisayar, English Home, D&R, İdefix, Avansas, Karaca, HE-QA, Dagi, İstegelsin, Yenir, FLO, Madame Coco, Kiğılı, Enfal Oyuncak, Tommy Life, Madame Polo, Unilever, Penti, Şok, Yaşar Holding (Pınar), Erikli, Arçelik, Evidea, Philips, Erciyes Anadolu Holding AŞ (İstikbal, Bellona, Mondi), İşbir Yatak, Doğanlar Mobilya (Doğtaş, Kelebek Mobilya, Lova Yatak), Cabani, Penti ve İpragaz.
Yardım amacıyla alınan ürünleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve AFAD'ın belirlediği teslimat noktalarına sorunsuz ve hızlı şekilde ulaştıran Sürat Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo, DHL, Trendyol Express, Hepsijet, PTT Kargo, UPS, Sendeo, Yurtiçi Kargo, Kargomsende, OPLOG, Modanisa, Pazarama, Amazon, Philip Morris ve Unilever."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez