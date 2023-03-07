Deprem Yardımlaşma Seferberliği kapsamında ne kadar satış yapıldı?

Tam Boyutta Gör Ticaret Bakanlığı, 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından e-ticaret platformları ile iş birliği yaparak Deprem Yardımlaşma Seferberliği başlatmıştı. Deprem Yardımlaşma Seferberliği kapsamında, deprem bölgesinde acil ihtiyaç duyulan ürünlerin satışı yapılmış ve bu ürünler doğrudan AFAD koordinasyonunda ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

370 milyon liralık satış yapıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Deprem Yardımlaşma Seferberliği kapsamında bugüne kadar 4 milyon 365 bin 201 ürün satıldı. Satılan ürünlerin toplam bedeli ise 369 milyon 859 bin 736 liraya ulaştı.

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Ticaret Bakanlığı, satıcılardan komisyon bedeli almayan ve deprem bölgesindeki satıcıların ürünlerini ön planda sergileyen platformlara teşekkür etti. Ayrıca deprem bölgesinde gönderilecek yardım ürünleri için indirimli fiyatlar sunan satıcılar için de teşekkür mesajı yayınlandı.

Deprem Yardımlaşma Seferberliği devam ediyor. E-ticaret platformlarının Deprem Yardımlaşma Seferberliği sayfalarına girerek deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan ürünleri satın alabilir ve satın aldığını ürünlerin AFAD koordinasyonunda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlayabilirsiniz.

Amazon Deprem Yardımlaşma Seferberliği

Hepsiburada Deprem Yardımlaşma Seferberliği

Trendyol Deprem Yardımlaşma Seferberliği

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasında Deprem Yardımlaşma Seferberliği destek veren firmalar ve sağladıkları destekler şöyle sıralandı:

"Satıcılardan komisyon bedeli almayan ve bu bölgede faaliyet gösteren satıcıların ürünlerinin ön planda sergilenmesini sağlayan Trendyol, Hepsiburada, Getir, Amazon, Yemeksepeti, N11, PttAVM, Pazarama, Çiçeksepeti, Turkcell, Vodafone, Modanisa, Morhipo, Vidyodan, Wnt, Allesgo ve Sanal Mağaza.

Ürünlerini indirimli fiyattan satışa sunan LCW Waikiki, Migros, Farmasi, Defacto, Carrefoursa, Bisu, Boyner, Touche Prive, Farmazon, E-Bebek, Vivense, Mediamarkt, Teknosa, Manuka, Vatan Bilgisayar, English Home, D&R, İdefix, Avansas, Karaca, HE-QA, Dagi, İstegelsin, Yenir, FLO, Madame Coco, Kiğılı, Enfal Oyuncak, Tommy Life, Madame Polo, Unilever, Penti, Şok, Yaşar Holding (Pınar), Erikli, Arçelik, Evidea, Philips, Erciyes Anadolu Holding AŞ (İstikbal, Bellona, Mondi), İşbir Yatak, Doğanlar Mobilya (Doğtaş, Kelebek Mobilya, Lova Yatak), Cabani, Penti ve İpragaz.

Yardım amacıyla alınan ürünleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve AFAD'ın belirlediği teslimat noktalarına sorunsuz ve hızlı şekilde ulaştıran Sürat Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo, DHL, Trendyol Express, Hepsijet, PTT Kargo, UPS, Sendeo, Yurtiçi Kargo, Kargomsende, OPLOG, Modanisa, Pazarama, Amazon, Philip Morris ve Unilever."

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Deprem Yardımlaşma Seferberliği'nde ne kadar satış yapıldı?