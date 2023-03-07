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    Deprem Yardımlaşma Seferberliği kapsamında ne kadar satış yapıldı?

    Ticaret bakanlığı ve e-ticaret platformları ortaklığıyla başlatılan Deprem Yardımlaşma Seferberliği kapsamında bugüne kadar 370 milyon TL'lik ürün satıldı.             
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    Deprem Yardımlaşma Seferberliği'nde ne kadar satış yapıldı? Tam Boyutta Gör
    Ticaret Bakanlığı, 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından e-ticaret platformları ile iş birliği yaparak Deprem Yardımlaşma Seferberliği başlatmıştı. Deprem Yardımlaşma Seferberliği kapsamında, deprem bölgesinde acil ihtiyaç duyulan ürünlerin satışı yapılmış ve bu ürünler doğrudan AFAD koordinasyonunda ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

    370 milyon liralık satış yapıldı

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Deprem Yardımlaşma Seferberliği kapsamında bugüne kadar 4 milyon 365 bin 201 ürün satıldı. Satılan ürünlerin toplam bedeli ise 369 milyon 859 bin 736 liraya ulaştı.

    Ticaret Bakanlığı, satıcılardan komisyon bedeli almayan ve deprem bölgesindeki satıcıların ürünlerini ön planda sergileyen platformlara teşekkür etti. Ayrıca deprem bölgesinde gönderilecek yardım ürünleri için indirimli fiyatlar sunan satıcılar için de teşekkür mesajı yayınlandı.

    Deprem Yardımlaşma Seferberliği devam ediyor. E-ticaret platformlarının Deprem Yardımlaşma Seferberliği sayfalarına girerek deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan ürünleri satın alabilir ve satın aldığını ürünlerin AFAD koordinasyonunda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlayabilirsiniz.

    Amazon Deprem Yardımlaşma Seferberliği

    Hepsiburada Deprem Yardımlaşma Seferberliği

    Trendyol Deprem Yardımlaşma Seferberliği

    Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasında Deprem Yardımlaşma Seferberliği destek veren firmalar ve sağladıkları destekler şöyle sıralandı:

    "Satıcılardan komisyon bedeli almayan ve bu bölgede faaliyet gösteren satıcıların ürünlerinin ön planda sergilenmesini sağlayan Trendyol, Hepsiburada, Getir, Amazon, Yemeksepeti, N11, PttAVM, Pazarama, Çiçeksepeti, Turkcell, Vodafone, Modanisa, Morhipo, Vidyodan, Wnt, Allesgo ve Sanal Mağaza.

    Ürünlerini indirimli fiyattan satışa sunan LCW Waikiki, Migros, Farmasi, Defacto, Carrefoursa, Bisu, Boyner, Touche Prive, Farmazon, E-Bebek, Vivense, Mediamarkt, Teknosa, Manuka, Vatan Bilgisayar, English Home, D&R, İdefix, Avansas, Karaca, HE-QA, Dagi, İstegelsin, Yenir, FLO, Madame Coco, Kiğılı, Enfal Oyuncak, Tommy Life, Madame Polo, Unilever, Penti, Şok, Yaşar Holding (Pınar), Erikli, Arçelik, Evidea, Philips, Erciyes Anadolu Holding AŞ (İstikbal, Bellona, Mondi), İşbir Yatak, Doğanlar Mobilya (Doğtaş, Kelebek Mobilya, Lova Yatak), Cabani, Penti ve İpragaz.

    Yardım amacıyla alınan ürünleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve AFAD'ın belirlediği teslimat noktalarına sorunsuz ve hızlı şekilde ulaştıran Sürat Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo, DHL, Trendyol Express, Hepsijet, PTT Kargo, UPS, Sendeo, Yurtiçi Kargo, Kargomsende, OPLOG, Modanisa, Pazarama, Amazon, Philip Morris ve Unilever."

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    ugah6aiw 4 saat önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 4 saat önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 19 saat önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 23 saat önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 4 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 4 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 5 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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