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Her açıdan rüzgarı yakalayan rüzgar türbini: O-Wind Turbine

2018 James Dyson ödülünü kazanan O-Wind Turbine isimli rüzgar türbini, mevcut rüzgar türbinlerinin aksine her açıdan rüzgarı yakalayıp şehirlerde kullanım imkanı sunuyor.
8 ay
4,4b
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Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
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Her açıdan rüzgarı yakalayan rüzgar türbini: O-Wind Turbine
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Fosil yakıtlara alternatif enerji kaynağı olarak rüzgar enerjisi son dönemde önemli bir çıkış yakalamış durumda. Halihazırda gezegenimizde kullanılan elektriğin yaklaşık yüzde 4'ünün rüzgardan sağlanıyor oluşu da bu durumun bir göstergesi. Tabi yine de pek çok ülkede rüzgar enerjisinden faydalanma oranı istenilen seviyelere ulaşabilmiş değil. Binalar ve diğer engeller nedeniyle rüzgarın çok yönlü olduğu şehirlerde rüzgar türbinleri kurulamıyor; kurulduğunda da istenilen verimi sağlamıyor. Bu nedenle mevcut rüzgar türbinleri genellikle kırsal kesimlerde kurulabiliyor. Bu durum da rügar enerjisinden yeterince faydalanılamamasına yol açıyor.


Mars'a gönderilen dev toptan ilham aldılar 

İngiltere'deki Lancaster Üniversitesi'nden iki genç mucitin geliştirdiği yeni rüzgar türbini ise bu sorunu tamamen ortadan kaldırabilir. Nicolas Orellana ve Yaseen Noorani tarafından geliştirilen O-Wind Turbine isimli rüzgar türbini, mevcut rüzgar türbinlerinin aksine sadece “yatay” rüzgarı yakalamıyor; rüzgarın herhangi bir doğrultudan esmesi halinde enerji üretebiliyor. İkilinin rüzgar enerjisinde çığır açabilecek projesi James Dyson Ödülü ile ödüllendirildi. 


 Nicolas Orellana'nın açıklamasına göre ikili, farklı doğrultulardan esen rüzgarları yakalamak için Mars'a gönderilen dev şişme top Tumbleweed'den ilham aldı. Mars'taki atmosfer ve yüzey koşullarını incelemesi için gönderilen Tumbleweed, gezegende sadece esen rüzgarın etkisiyle hareket etmişti. İkili de tıpkı Tumbleweed gibi farklı doğrultulardan esen rüzgar ile hareket edebilecek bir rüzgar türbini geliştirmek için kolları sıvadı.


Rüzgar hangi yönden eserse essin yakalıyor 

İkilinin geliştirdiği rüzgar türbini küresel bir tasarıma sahip. Sabir bir eksen üzerine kurulan 25 cm uzunluğundaki türbindenki havalandırma delikleri özel olarak tasarlanmış. Bu sayede rüzgar hangi yönden türbine temas ederse etsin türbin (her zaman aynı doğrultuda olacak şekilde) dönmeye başlıyor ve rüzgar enerjisinin elektriğe dönüştürülmesine aracılık ediyor.


James Dyson Ödülü'nün İngiltere ayağını kazanan ikili ödül sayesinde iki bin pound'luk finansal kaynağa ulaşmış durumda. Tabi asıl büyük ödül kasım ayında 27 farklı ülkeden girişimcilerin katılacağı yarışma sonucunda verilecek. 30 bin pound'luk ödülü kazanmak için çalışan ikili ayrıca geliştirdikleri rüzgar türbinini düşük maliyetli ve sürdürülebilir malzemelerden üretmek için araştırmalarını sürdürüyor. İkilinin nihai amacı ise türbinin büyük ölçekli olarak kurmak ya da binalara yeterli enerji sağlayabilecek şekilde yerleştirmek. Böylece şehirlerdeki kullanıcılar O-Wind Turbine ile doğrudan elektriğini sağlayabilecek ya da elektrik şebekeye iletilebilecek. 

 

https://www.bbc.com/news/technology-45407988 Yorum Yaz
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devrimdoga 8 ay
verimlilikten de bahsetseler keşke :)
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Musty3535123 8 ay
çok önceden bir türk yapmıştı zaten bunun gibi birşey ama tutmadı.
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adam olun 8 ay
3d modeli yok mu 3d yazıcıdan basalım :)
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faniseyler 8 ay
Benzer bi tasarımı tubitak desteği ile bi türk de yapmıştı.
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SEO-Uzmanı 8 ay
arkasına kuyruk koyduğunuz tüm rüzgar gülleri rüzgara döner zaten !
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eAkman 8 ay SEO-Uzmanı
Dev tribünlerde o kadar kolay olmuyor. Bu gösterilen tasarım da yapısı itibariyle büyük bir hacme ulaşamaz zaten, konsept olarak kalır.
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FatihAsl 8 ay SEO-Uzmanı
Çalkantalı rüzgarlarda kuyruk işe yaramaz. kuyruk kendini düzeltmeden rüzgarın yönü değişir. ve aşağıdan gelen rüzgarı alması için çok komplex bir mekanizma gerekir. adamların yaptığı tasarımda mekanizma ihtiyacı yok. dar alanda kullanılabilir.
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