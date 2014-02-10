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Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Her türlü video cihazı ile stabil sonuçlar alınmasına imkan tanıyan GAZER ürünleri Kickstarter'da destek arıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Her türlü video cihazı ile stabil sonuçlar alınmasına imkan tanıyan GAZER ürünleri Kickstarter'da destek arıyor
Bağımsız geliştiriciler yanında seri üretime geçmeyi hedefleyen firmalara da destek arayan Kickstarter platformu üzerinde başlatılan güncel projelerden GAZER, hazırladığı aparatlar ile her türlü video cihazıyla oldukça stabil sonuçlar elde edilmesine imkan tanıyor.
Akıllı cep telefonu (Samsung Galaxy S4, Note 3, iPhone 4/4s/5/5s, LG G/G2 vb.) GoPro, kompakt ya da ufak boyutlu DSLR fotoğraf makinesi, video kamera, Panasonic GH3, Blackmagic kamera ve Canon EOS 5D Mark 3 ile uyumlu olarak geliştirilen GAZER sabitleme aparatları, kişilerin çekimler sırasında yaptıkları hareketlere dahili motorlarıyla saniyede 20,000 kez karşılık verebiliyor ve böylece stabil videolar ortaya çıkartabiliyorlar. Tek açılı kitleme yetenekleriyle ilginç sonuçlar sağlayabilen ürünler, bu süreç için özel geliştirilen algoritmadan, joystick temelli otomatik kafa yapısından ve 32-bitlik dahili kontrol biriminden de yararlanıyorlar.
IFA, CES, InterBEE, Photoplus ve CEATEC gibi fuarlar kapsamında sergilenen ve belirtildiği kadarıyla büyük ilgi çeken GAZER kamera sabitleme aparatları, 30,000$'lık hedefin bitimine 29 gün kala henüz çok küçük bir bölümünü toplayabilmiş durumda. Kullanılacak kamera modeline göre 219$ ile 7599$'lık bağış (Boyuta bağlı ABD dışı 30$, 40$ ve 60$ kargo) düzeyleriyle elde edilebilen ürünler hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1690868221/gazer-a-unique-collection-of-gimbals-and-aerial-pl?ref=discovery Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SeKSandDoRT 5 yıl

Böyle birşeyi işin içine elektronik sokmadan mekanik olarak yapmak daha mantıklı, hemde sn.de 20000 titreşime cevap olarak tepki veremiyor gibi, ayrıca çok çok pahalı, tek avantajı mekanik sisteme göre hafif oluşu olabilir ki, zaten işini layıkıyla yapmadığından yine tercih edilmeyecektir, bu işi yapacak mekanik birşey tasarladım ama gerçeğe döüştürmek için ciddi para lazım, ürünün kendisi o kadar para tutmayacak yani ...
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icais 5 yıl
Fiyati biraz pahali olmus, multicopterlerde kullandigmiz gimballerin mantiginin aynisi zaten.
Olay hayalimiz var, hadi gerceklestirelimden cok ticari sebeplere dondugu cok acik ortada.
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alito 5 yıl
Çekilen görüntüler bana pek stabil gelmedi. Biraz titreme sorunu var, sanki cihaz tam bir denge kuramıyor gibi görünüyor. Daha profesyonel çekimler yaparlarsa belki daha iyi bir fark ortaya konabilir.
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tzlc76 5 yıl
Profesyonel kameralarda manuel odak içinde birşeyler yapmışlardır herhalde
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farazicosmos 5 yıl
titreşim sorunu var bana göre tutmaz
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tadalar 5 yıl
süper ya bana böyle bir şey lazım türkiyede direk amrketler üzerinden satış yapılmaz mı ya
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aspirin_00 5 yıl
tek kelimeyle harika.
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thestell 5 yıl
Mükemmel ve profesyoneller için bu fiyatlar su parası
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