Her türlü video cihazı ile stabil sonuçlar alınmasına imkan tanıyan GAZER ürünleri Kickstarter'da destek arıyor

Bağımsız geliştiriciler yanında seri üretime geçmeyi hedefleyen firmalara da destek arayan Kickstarter platformu üzerinde başlatılan güncel projelerden GAZER, hazırladığı aparatlar ile her türlü video cihazıyla oldukça stabil sonuçlar elde edilmesine imkan tanıyor.

Akıllı cep telefonu (Samsung Galaxy S4, Note 3, iPhone 4/4s/5/5s, LG G/G2 vb.) GoPro, kompakt ya da ufak boyutlu DSLR fotoğraf makinesi, video kamera, Panasonic GH3, Blackmagic kamera ve Canon EOS 5D Mark 3 ile uyumlu olarak geliştirilen GAZER sabitleme aparatları, kişilerin çekimler sırasında yaptıkları hareketlere dahili motorlarıyla saniyede 20,000 kez karşılık verebiliyor ve böylece stabil videolar ortaya çıkartabiliyorlar. Tek açılı kitleme yetenekleriyle ilginç sonuçlar sağlayabilen ürünler, bu süreç için özel geliştirilen algoritmadan, joystick temelli otomatik kafa yapısından ve 32-bitlik dahili kontrol biriminden de yararlanıyorlar.

IFA, CES, InterBEE, Photoplus ve CEATEC gibi fuarlar kapsamında sergilenen ve belirtildiği kadarıyla büyük ilgi çeken GAZER kamera sabitleme aparatları, 30,000$'lık hedefin bitimine 29 gün kala henüz çok küçük bir bölümünü toplayabilmiş durumda. Kullanılacak kamera modeline göre 219$ ile 7599$'lık bağış (Boyuta bağlı ABD dışı 30$, 40$ ve 60$ kargo) düzeyleriyle elde edilebilen ürünler hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1690868221/gazer-a-unique-collection-of-gimbals-and-aerial-pl?ref=discovery