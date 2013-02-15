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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Her zaman doğru pozlama için geliştirilmiş yeni bir proje, "Luxi Işık Ölçer"

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Her zaman doğru pozlama için geliştirilmiş yeni bir proje,
Profesyonel fotoğrafçılar stüdyo ya da açık ortamlarda doğru pozlama değerlerine ulaşmak için profesyonel ışık ölçüm cihazları kullanırlar. Bu cihazlar oldukça faydalı olmaları yanında,  oldukça da yüksek fiyat etiketleri ile satılırlar. Bu durum için geliştirilmiş olan Luxi Işık Ölçer, Kickstarter üzerinde ortaya çıkan yeni bir proje.
Kickstarer üzerinde James Flynn tarafından oluşturulan proje henüz açılmamış olsa da, geliştirilen ürün özellikle fotoğraf çekmeyi sevenler için oldukça faydalı özellikler sunuyor. Profesyonel ışık ölçüm cihazlarının oldukça pahalı olduğu günümüzde çok iyi bir alternatif oluşturabilecek olan Luxi Işık Ölçer, Apple'ın iPhone 4, 4S ve 5 cihazları üzerine takılarak ortamdaki ışığı ölçüyor ve fotoğrafçı çekecek olan kişiye doğru pozlama ayarlarını gösterebiliyor. Oldukça kompakt bir yapıya sahip olan cihaz, piyasadaki farklı ışık ölçüm uygulamaları ile aktif olarak çalışabiliyor.
Henüz bağış için açılmamış bir proje olan Luxi Işık Ölçer için, şimdilik 10,000$ hedef konmuş durumda. Piyasaya mayıs ayında 25$ fiyat etiketi ile çıkması beklenen cihaz hakkında hazırlanmış tanıtım vidoesunu aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.kickstarter.com/projects/jamesflynn/1524197839?token=324aa636
 
Her zaman doğru pozlama için geliştirilmiş yeni bir proje,
 
Her zaman doğru pozlama için geliştirilmiş yeni bir proje,

http://www.kickstarter.com/projects/jamesflynn/1524197839?token=324aa636 Yorum Yaz
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ozturert 6 yıl en beğenilen
Verilen örnek fotoğraf saçma, tamamen bu işten anlamayanları çekmek için üretilmiş. Arkadan aydınlatılmış sahnelerde matrix ya da evaluated ölçüm kullanılmaz zaten, spot ölçüm denen birşey var. Spot ölçüm de aynı sonucu verirdi. Ayrıca IPhone için bedava spot ölçüm programları var onlar da ciddi iyi sonuç veriyor.
Bu alet belki flaşlı çekimlerde işe yarayabilir.
Verilen örnek fotoğraf saçma, tamamen bu işten anlamayanları çekmek için üretilmiş. Arkadan aydınlatılmış sahnelerde matrix ya da evaluated ölçüm kullanılmaz z...
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ayıkss 6 yıl
Telefon dahada büyümüş :(
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ibanez130 6 yıl
arkadaşlar, iphone için birsürü lightmeter programı var ama ben flaş ışığını okuyan ve sonuç veren bir uygulamaya denk gelemedim, bilen kullanan varsa paylaşmanız çok mutlu olurum.
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DH Misafiri 6 yıl
Adamın baş parmağı mutasyona uğramış sanki :S
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mesincır 6 yıl
Bir heves alınır. Sonra atılır çekmeceye unutulur gider. 25 dolar 44 TL bu arada.
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chamaneki 6 yıl
Yapılan örneklendirme konu ve ürün için oldukça saçma.
Poz ölçümü öle bodozlama yapılmaz gerekirse konuyu ayrı ayrı yerlerde ölçmek gerekir.Ayrıca fiyat karşılastırmasındaki aletin diğer özellikleri ve doğruluk oranı karşılaştırılamaz.Silikon ölçerdeki hassaslık cabası.
Bu tür karşılaştırmalar tamamen anlamsızdır.
Kullanıcıyı çekmek sömürmek için ticari işlerdir
Kanmayın Zaman harcamayın böyle şeylere...
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MarjinaL_Kedi 6 yıl
apple ayeti vardır onun için herşey apple çıkar :D
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Firaristt 6 yıl
S3'te kamera ile haşır neşir olanlar bilir. Sadece dokunup odaklanmayı istenen noktaya çekmek ışık vs. şeyler için yeterli. Lüzumsuz bir şey gibi. En azından çoğu zaman. Flaşlı çekimlerde tamam ama gündüz pek bir ihtiyaç yok bence...
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DH Misafiri 6 yıl
Neden hala herşey Iphone için çıkıyor başka marka mı yok
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ozturert 6 yıl
Verilen örnek fotoğraf saçma, tamamen bu işten anlamayanları çekmek için üretilmiş. Arkadan aydınlatılmış sahnelerde matrix ya da evaluated ölçüm kullanılmaz zaten, spot ölçüm denen birşey var. Spot ölçüm de aynı sonucu verirdi. Ayrıca IPhone için bedava spot ölçüm programları var onlar da ciddi iyi sonuç veriyor.
Bu alet belki flaşlı çekimlerde işe yarayabilir.
2 Yanıt Yanıtla +9
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