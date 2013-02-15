Her zaman doğru pozlama için geliştirilmiş yeni bir proje, "Luxi Işık Ölçer"

Profesyonel fotoğrafçılar stüdyo ya da açık ortamlarda doğru pozlama değerlerine ulaşmak için profesyonel ışık ölçüm cihazları kullanırlar. Bu cihazlar oldukça faydalı olmaları yanında, oldukça da yüksek fiyat etiketleri ile satılırlar. Bu durum için geliştirilmiş olan Luxi Işık Ölçer, Kickstarter üzerinde ortaya çıkan yeni bir proje.

Kickstarer üzerinde James Flynn tarafından oluşturulan proje henüz açılmamış olsa da, geliştirilen ürün özellikle fotoğraf çekmeyi sevenler için oldukça faydalı özellikler sunuyor. Profesyonel ışık ölçüm cihazlarının oldukça pahalı olduğu günümüzde çok iyi bir alternatif oluşturabilecek olan Luxi Işık Ölçer, Apple'ın iPhone 4, 4S ve 5 cihazları üzerine takılarak ortamdaki ışığı ölçüyor ve fotoğrafçı çekecek olan kişiye doğru pozlama ayarlarını gösterebiliyor. Oldukça kompakt bir yapıya sahip olan cihaz, piyasadaki farklı ışık ölçüm uygulamaları ile aktif olarak çalışabiliyor.

Henüz bağış için açılmamış bir proje olan Luxi Işık Ölçer için, şimdilik 10,000$ hedef konmuş durumda. Piyasaya mayıs ayında 25$ fiyat etiketi ile çıkması beklenen cihaz hakkında hazırlanmış tanıtım vidoesunu aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/jamesflynn/1524197839?token=324aa636

http://www.kickstarter.com/projects/jamesflynn/1524197839?token=324aa636