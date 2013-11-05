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Herkes için 360 derece kamera teknolojisi: Bublcam

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Herkes için 360 derece kamera teknolojisi: Bublcam
Son zamanların adından en çok söz ettiren platformlarından Kickstarter üzerinde Kanada merkezli olarak başlatılan güncel projelerden Bublcam, "Herkes için 360 derece kamera teknolojisi" sloganıyla yola çıkmış durumda.
Oldukça ufak bir gövde boyutuyla gelen Bublcam, üzerinde 4 adet kamera taşıyor ve bu sayede 360 derece görüş açısına sahip 1080 piksel çözünürlükte 15 Fps, 720 piksel çözünürlükte ise 30 Fps video çekimleri yapabiliyor. Çektiği bu görüntüleri microSD hafıza kartına ya da Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden canlı olarak bilgisayarlara veya Drop Box, Google Drive gibi bulut depolama servislerine aktarabilen ürün, 5 mega piksel çözünürlüğündeki OmniVision görüntüleme sensörü ile yanı zamanda fotoğraf çekimi de yapabiliyor. Bünyesinde 3 eksenli bir görüntü sabitleme sistemi yer alan Bublcam, sağlam gövde yapısıyla aksiyon sporları dahil güvelik, oyun, çocuk görüntüleme ve iş amaçlı konferans gibi birçok farklı amaç için uygun bir yapı ortaya koyuyor. Kamera aynı zamanda özel video programları ile geliyor.
Site üzerinde başlatılırken konan 100,000 Kanada doları hedefi, bitimine 38 gün kala 206 bağış ile 80,103$'lık kısmını toplayan Bublcam projesi, yapılacak 449$'lık (Kanada dışı 30$ kargo) bağış ile 2014 Mayıs ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.popphoto.com/gear/2013/11/new-gear-bubl-cam-another-attempt-spherical-camera Yorum Yaz
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Public_Enemy 6 yıl en beğenilen
ben anlamıyorum bu action cam merakını herkes paraşütlemi atlıyor nedir ?
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prof.exx 6 yıl
Başlığı sadece ben mi Herkes için 360 derece kamera teknolojisi Bulcam diye okudum ?
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Public_Enemy 6 yıl en beğenilen
ben anlamıyorum bu action cam merakını herkes paraşütlemi atlıyor nedir ?
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JoeyBane 6 yıl
Güvenlik veya eğlence amaçlı kullanılabilir.
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yagmursuz 6 yıl
güzel bir teknoloji, oldukça farklı kullanım alanları ortaya çıkacaktır...
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