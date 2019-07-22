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Hindistan, Ay'a uzay aracı gönderdi: İşte tarihi görevin detayları

Chandrayaan 2 misyonu bir haftalık ertelemenin ardından bugün resmen başladı. Hindistan'ın yaklaşık 90 milyon dolarlık dolarlık maliyetle geliştirdiği uzay aracı, eylül ayında Ay'ın yüzeyine inecek.
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Hindistan, Ay'a uzay aracı gönderdi: İşte tarihi görevin detayları
Güney Asya ülkesi Hindistan, Ay'a iniş yapabilen dördüncü ülke olmaya artık çok yakın. Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO), bugün Chandrayaan 2 isimli uzay aracını uzaya fırlattı. Chandrayaan 2, yaklaşık bir buçuk aylık yolculuğun ardından Ay'ın yüzeyine iniş yapmaya çalışacak.

ISRO, Chandrayaan 2 misyonu için bugüne kadar geliştirmiş olduğu en güçlü roketi kullandı. GSLV Mk-III isimli roket bugün Hindistan yerel saatiyle 14.44'te Sriharihota Uzay Merkezi'nden kalkışa geçti. Başarıyla uzay taşınan Chandrayaan 2 şu anda Dünya'nın yörüngesinde yer alıyor.

Chandrayaan-2'nin Ay'a ulaşması epey bir zaman alacak. Zira uzay aracı direkt olarak Ay'a gitmiyor. Aşağıdaki görselde görmüş olduğunuz gibi sürekli genişleyen eliptik yörüngelerde yer alacak. Bu şekilde Dünya'nın kütleçekiminden faydalanıp yakıt tasarrufu yaparak Ay'a yavaş yavaş ulaşmış olacak. Uzay aracının tam 384 bin kilometrelik bir yolculuk yapacağı belirtiliyor.

Apollo misyonlarında astronotların Ay'a ulaşması bildiğiniz gibi sadece 4 gün sürmüştü. Bunun nedeni Apollo görevlerinde tarihin en güçlü roketi olan Saturn V'in kullanılıyor olmasıydı. Hindistan benzer güçte bir rokete sahip olmadığı için uzay araçlarını Ay'a direkt olarak gönderemiyor.

Chandrayaan 2, Ay'ın Güney Kutbu'na yakın bir bölgeye iniş yapacak. Daha önce Ay'a ABD, Çin ve Sovyetler Birliği uzay aracı indirmeyi başarmıştı ancak bu görevlerin hepsi ekvator ve çevresine düzenlenmişti. ISRO, Chandrayaan 2'yi başarılı bir şekilde indirebilirse bu anlamda da tarihi bir işe imza atmış olacak.

NASA tarafından geçtiğimiz yıl yapılan bir duyuruda Güney Kutbu'nun yoğun bir şekilde su buzulları içerdiği resmen açıklanmıştı. Bu duyurudan sonra Güney Kutbu uzay araştırmalarının gözde yeri haline geldi. 2024'te Ay'a astronot indirmek isteyen NASA da Güney Kutbu'nu hedef göstermişti. Ayrıca Çin'in de yine aynı bölgede bir uzay üssü inşa etme planı var.

Hindistan tarihinin en önemli uzay görevi olan Chandrayaan-2'de 3 farklı uzay aracı Ay'a fırlatıldı. Bu araçlar bir yörünge aracı, bir iniş aracı (Vikram) ve son olarak görevin en önemli kısmı olan bir gözlem aracından (Pragyan) oluşuyor. Üç uzay aracı Ay'a vardıktan sonra sırasıyla birbirlerinden ayrılıp kendi görevlerine başlayacak.

Yörünge aracı yüzeyden yüksek bir konumda Ay'ın "üç boyutlu detaylı haritasını" çıkarmaya uğraşırken gözlem aracı ise yumuşak bir inişin ardından iniş aracından ayrılıp Ay'ın Güney Kutbu'nu keşfetmeye başlayacak. ISRO, Pragyan gözlem aracının ana görevlerinden birisinin Ay'da su ve mineral aramak olduğunu belirtti.

Chandrayaan 2 misyonu toplam maliyeti kalkış ücretleriyle birlikte 142 milyon dolar olmuş. ISRO, uzay araştırmalarında görece düşük maliyetlerle büyük başarılara ulaşabilmesiyle biliniyor. Uzay ajansı, 2013 yılında da sadece 73 milyon dolarlık maliyetle Mars'ın yörüngesine uzay aracı yerleştirebilmişti.

Chandrayaan 2, 6 Eylül'de Ay'ın yüzeyine iniş yapmayı deneyecek. Bakalım Hindistan bu tarihi görevde başarıya ulaşabilecek mi. 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-49032603 Yorum Yaz
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murdocklawless 4 sa. en beğenilen
biz inşaat ile kalkınmayı seçtik, yine kaybettik.
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kaptan666 1 sa.
Bu aracı gönderen biz olsaydık, bu yukarıdaki yorumlar "ne gerek vardı aya gitmeye bu kadar para harcamaya" şeklinde olacaktı. Kuru muhalefet...
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smart1978 3 sa.
Adamlar hayal propogandasi yapmiyor. Icraatin icinden. Yaptiklarinin haberini okuyoruz...
Diyanet e ayrilmasaydi biz defalarca Ay a MArs a gitmistim. ISS de Turkiye bile olabilirdi ...
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Kraaz 3 sa.
Kuranda yazıyordu ne gerek var ?
.. aa pardon ya, herifler İneğe tapıyordu.
Bizim gibi dini bütün müslüman değil, o yüzden aya gidiyorlar.
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DH Misafiri 3 sa.
Ya hiç kimse hiçbir yere gitmiyoor. Rahat oluun. -selimdural
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fuckulteli 3 sa.
Adamların dini masrafsız..
Zamanında sömürüldüklerinden; çalışmak, üretmek, rekabet etmek onlar için kıymetli olmuş.. Bağımsızlığın üreterek, rekabette öncü olarak kalıcı olacağı bilinci oluşmuş..
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abeed 4 sa.
Hintlileri tebrik ederim. Adamlar ilk kurulduğunda Pakistan'dan bile fakir bir ülkeydiler. Bugün nereden nereye geldiler. Takdir edilesi.
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murdocklawless 4 sa. en beğenilen
biz inşaat ile kalkınmayı seçtik, yine kaybettik.
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